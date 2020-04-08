Sessions and Bar Time
- Indicadores
- Tran Vinh Vu
- Versión: 3.10
El indicador de Sesiones y Tiempo de Barra es una herramienta profesional diseñada para mejorar su conocimiento de las operaciones y la precisión de los tiempos en cualquier gráfico. Combina dos características clave que todo operador necesita - visualización de la sesión de mercado y cuenta atrás de barras en tiempo real - en una pantalla limpia y eficiente.
Características principales:
- Cuenta atrás de velas - Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela actual, ayudándole a anticipar nuevas formaciones de barras.
- Visualización de la sesión de mercado: resalta automáticamente las cuatro sesiones de negociación principales (Sídney, Tokio, Londres y Nueva York) directamente en el gráfico.
- Detección automática de GMT del broker - Ajusta automáticamente las horas de las sesiones en función de la zona horaria de su broker.
- Diseño flexible - Elija si los bloques de sesión aparecen en la parte superior o inferior del gráfico.
- Ligero y no intrusivo - Diseñado para la claridad y el rendimiento; no ralentiza su gráfico.
- Alertas visuales - Los bloques de sesión coloreados con etiquetas claras facilitan ver qué sesión está activa en ese momento.
- Identifique las sesiones de mercado que se solapan y en las que suele aumentar la volatilidad (por ejemplo, el solapamiento Londres-Nueva York).
- Controlar las horas de cierre de las barras para optimizar el momento de entrada y salida.
- Mejorar la visibilidad de los gráficos para estrategias de scalping, day trading o basadas en sesiones.
Ideal para
Operadores de Forex, scalpers y operadores algorítmicos que valoran la precisión del tiempo y el conocimiento de la sesión mientras operan con instrumentos como XAUUSD, EURUSD o los principales pares de divisas.