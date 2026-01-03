Price Volume Distribution MT5
- Ich Khiem Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Price Volume Distribution - Análisis Profesional de Distribución de Volumen Herramienta de análisis Volume Profile de alto rendimiento para MetaTrader 5 con visualización intuitiva y soporte para integración con EA.
Introducción Price Volume Distribution es un indicador que analiza la distribución del volumen de operaciones por nivel de precio, ayudando a identificar zonas de alta liquidez, el punto POC (Point of Control) y el Área de Valor (Value Area). El indicador utiliza datos de M1 para cálculos precisos, mostrando un histograma visual altamente personalizable.
Características Principales
Alto Rendimiento y Estabilidad
-
Latencia inferior a 10 ms por vela
-
Más de 609 objetos gráficos pre-optimizados (object pooling)
-
Sin repintado (zero repaint)
-
Funcionamiento estable 24h+ sin fugas de memoria
-
Uso de ~100KB de RAM por instancia
Análisis de POC y Value Area
-
Point of Control (POC): Nivel de precio con el mayor volumen de operaciones
-
Value Area High (VAH): Límite superior del área de valor
-
Value Area Low (VAL): Límite inferior del área de valor
-
Ratio de área de valor ajustable del 50-95% (predeterminado 70%)
-
Cálculo objetivo basado en datos reales
Soporte para Múltiples Sesiones
-
D1: Análisis por día de negociación
-
Sesión de Londres: 08:00-16:30 GMT
-
Sesión de Nueva York: 13:30-22:00 GMT
-
Sesión Asiática: 22:00-08:00 GMT
-
Rango Personalizado: Personalización de hora de inicio/fin
-
Visualización simultánea de 1 a 3 sesiones
Detección de Spikes de Volumen
-
Puntos amarillos marcan las velas con volumen anormal
-
Umbral de detección: 1.0-10.0x (predeterminado 2.0x respecto al promedio)
-
Límite máximo de 100 marcadores para optimizar el rendimiento
Sistema de Filtro de Señales de 3 Zonas
-
Zona 1 (Resistencia): Precio por encima de VAH → Tendencia de venta
-
Zona 2 (Área de Valor): Precio entre VAH-VAL → Depende del contexto
-
Zona 3 (Soporte): Precio por debajo de VAL → Tendencia de compra
Visualización Flexible
-
Histograma con gradientes de color personalizados
-
Ajuste de ancho de barra: 1-50 píxeles
-
Líneas POC/VAH/VAL con colores distintos
-
Rectángulos que marcan el área de valor
-
Etiquetas que muestran precio y volumen
Parámetros Técnicos
Configuración del Histograma
-
Number of Rows: 24-500 bins (predeterminado 100)
-
Value Area Percentage: 50-95% (predeterminado 70%)
-
Histogram Width: 1-50 píxeles
-
Gradient Colors: Personalización de colores de inicio/fin
Modo de Perfil
-
SESSION: Análisis por sesión de negociación
-
FIXED_RANGE: Intervalo de tiempo fijo
-
VISIBLE_RANGE: Según el área visible en el gráfico
Detección de Spikes de Volumen
-
Spike Threshold: 1.0-10.0x
-
Max Spike Markers: 100
-
Marker Color: Personalizable
Visualización Multi-Sesión
-
Sessions to Display: 1-3
-
Session Template: D1/Londres/NY/Asiática/Personalizado
-
Custom Start/End Time: HH:MM
Verificación y Compatibilidad Probado en:
-
XAUUSD (Oro)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Otros pares de forex
Requisitos del Sistema:
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Temporalidad recomendada: M15 o superior
-
Los datos de M1 deben estar disponibles
Guía del Usuario
-
Instalación: Arrastre el indicador al gráfico desde el Navegador
-
Configuración: Seleccione la plantilla de sesión o el rango personalizado
-
Personalización: Ajuste el número de filas, colores y ancho
-
Análisis: Observe POC/VAH/VAL y spikes de volumen
-
Integración EA: Use iCustom() para leer los buffers
Notas Importantes
-
Este indicador es una herramienta de análisis técnico, no una señal de trading
-
La efectividad depende de la estrategia y la gestión de riesgos del trader
-
Se recomienda realizar backtest en datos históricos antes del uso real
-
Se requieren datos completos de M1 para cálculos precisos
Price Volume Distribution - Herramienta profesional de análisis de distribución de volumen para traders de MetaTrader 5.