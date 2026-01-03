Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Análisis Profesional de Distribución de Volumen Herramienta de análisis Volume Profile de alto rendimiento para MetaTrader 5 con visualización intuitiva y soporte para integración con EA.

Introducción Price Volume Distribution es un indicador que analiza la distribución del volumen de operaciones por nivel de precio, ayudando a identificar zonas de alta liquidez, el punto POC (Point of Control) y el Área de Valor (Value Area). El indicador utiliza datos de M1 para cálculos precisos, mostrando un histograma visual altamente personalizable.

Características Principales

Alto Rendimiento y Estabilidad

  • Latencia inferior a 10 ms por vela

  • Más de 609 objetos gráficos pre-optimizados (object pooling)

  • Sin repintado (zero repaint)

  • Funcionamiento estable 24h+ sin fugas de memoria

  • Uso de ~100KB de RAM por instancia

Análisis de POC y Value Area

  • Point of Control (POC): Nivel de precio con el mayor volumen de operaciones

  • Value Area High (VAH): Límite superior del área de valor

  • Value Area Low (VAL): Límite inferior del área de valor

  • Ratio de área de valor ajustable del 50-95% (predeterminado 70%)

  • Cálculo objetivo basado en datos reales

Soporte para Múltiples Sesiones

  • D1: Análisis por día de negociación

  • Sesión de Londres: 08:00-16:30 GMT

  • Sesión de Nueva York: 13:30-22:00 GMT

  • Sesión Asiática: 22:00-08:00 GMT

  • Rango Personalizado: Personalización de hora de inicio/fin

  • Visualización simultánea de 1 a 3 sesiones

Detección de Spikes de Volumen

  • Puntos amarillos marcan las velas con volumen anormal

  • Umbral de detección: 1.0-10.0x (predeterminado 2.0x respecto al promedio)

  • Límite máximo de 100 marcadores para optimizar el rendimiento

Sistema de Filtro de Señales de 3 Zonas

  • Zona 1 (Resistencia): Precio por encima de VAH → Tendencia de venta

  • Zona 2 (Área de Valor): Precio entre VAH-VAL → Depende del contexto

  • Zona 3 (Soporte): Precio por debajo de VAL → Tendencia de compra

Visualización Flexible

  • Histograma con gradientes de color personalizados

  • Ajuste de ancho de barra: 1-50 píxeles

  • Líneas POC/VAH/VAL con colores distintos

  • Rectángulos que marcan el área de valor

  • Etiquetas que muestran precio y volumen

Parámetros Técnicos

Configuración del Histograma

  • Number of Rows: 24-500 bins (predeterminado 100)

  • Value Area Percentage: 50-95% (predeterminado 70%)

  • Histogram Width: 1-50 píxeles

  • Gradient Colors: Personalización de colores de inicio/fin

Modo de Perfil

  • SESSION: Análisis por sesión de negociación

  • FIXED_RANGE: Intervalo de tiempo fijo

  • VISIBLE_RANGE: Según el área visible en el gráfico

Detección de Spikes de Volumen

  • Spike Threshold: 1.0-10.0x

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: Personalizable

Visualización Multi-Sesión

  • Sessions to Display: 1-3

  • Session Template: D1/Londres/NY/Asiática/Personalizado

  • Custom Start/End Time: HH:MM

Verificación y Compatibilidad Probado en:

  • XAUUSD (Oro)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Otros pares de forex

Requisitos del Sistema:

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • Temporalidad recomendada: M15 o superior

  • Los datos de M1 deben estar disponibles

Guía del Usuario

  1. Instalación: Arrastre el indicador al gráfico desde el Navegador

  2. Configuración: Seleccione la plantilla de sesión o el rango personalizado

  3. Personalización: Ajuste el número de filas, colores y ancho

  4. Análisis: Observe POC/VAH/VAL y spikes de volumen

  5. Integración EA: Use iCustom() para leer los buffers

Notas Importantes

  • Este indicador es una herramienta de análisis técnico, no una señal de trading

  • La efectividad depende de la estrategia y la gestión de riesgos del trader

  • Se recomienda realizar backtest en datos históricos antes del uso real

  • Se requieren datos completos de M1 para cálculos precisos

Price Volume Distribution - Herramienta profesional de análisis de distribución de volumen para traders de MetaTrader 5.


