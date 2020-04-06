PulseBar EA

PulseBar EA es un Asesor Experto dinámico de scalping de ruptura multigrupo que combina la detección de pulsos de volatilidad con la lógica de ruptura de velas para capturar los rápidos movimientos de precios intradía. Construido con algoritmos de precisión y gestión de operaciones basada en grupos, ofrece un rendimiento de scalping consistente a través de sesiones de mercado volátiles.

Tanto si opera con XAU/USD (Oro), como con los principales pares de divisas o índices, PulseBar EA se adapta perfectamente a los cambios de momentum, identificando las "barras de pulso" de ruptura y ejecutando las operaciones en el momento óptimo con gestión del dinero incorporada.


Características principales

  • Detección del pulso de ruptura: Identifica las barras de impulso más fuertes (barras de pulso) para activar entradas de ruptura.

  • Lógica de scalping multigrupo: Abre y gestiona múltiples grupos de operaciones de forma independiente para un mejor control y una reducción del drawdown.

  • Sistema de promediación inteligente: Añade operaciones de seguimiento con espaciado de precisión y tamaño de lote dinámico.

  • Ejecución totalmente automatizada: Desde la detección de la señal hasta el cierre de la orden, cada paso se ejecuta automáticamente con precisión profesional.

  • Gestión de operaciones de bajo riesgo: Incluye un gap de pips ajustable, un objetivo de beneficios y un sistema de arrastre para estrategias personalizadas.

  • Optimizado para múltiples pares y oro: Funciona eficazmente en XAU/USD y en los principales pares de divisas.

  • Flexibilidad temporal: Ideal para scalping M1-M15; soporta plazos superiores para trading conservador.

  • Filtro de noticias y volatilidad (opcional): Evita señales falsas durante eventos de alto impacto.


  • Pares recomendados: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
  • Mejores plazos: M1, M5, M15
  • Tipo de cuenta: ECN o spread bruto
  • Saldo mínimo: $100+
Productos recomendados
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en una estrategia de scalping que utiliza el Indicador de Media Móvil Envolvente . Este indicador refleja las condiciones de sobrecompra o sobreventa del precio, lo que ayuda a identificar los puntos de entrada o salida, así como las posibles rupturas de la tendencia. Las medias móviles envolventes constan de una envolvente superior situada por encima y una envolvente inferior situada por debajo. La distancia entre las medias móviles envolventes o la anchura de las ba
Curiosity 9 F 4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Curiosity 9 F4 Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar la operación según las preferencias del trader. Curiosity 9 tiene más de 260 opciones de personalización para sus operaciones. Diferentes opciones para diferentes estilos de comercio. Curiosity 9 F4 es un sistema de tendencia de comercio con diferentes algoritmos de modo de comercio. Este EA utilizando señales para colocar órdenes. Es una revolución en la personalizació
Curiosity 8 THE M100
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Curiosity 8 M100 Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar la operación según las preferencias del trader. Curiosity 8 tiene más de 260 opciones de personalización para sus operaciones. Diferentes opciones para diferentes estilos de comercio. Curiosity 8 M100 es un sistema de tendencia de comercio con diferentes algoritmos de modo de comercio. Este EA utilizando señales para colocar órdenes. Es una revolución en la personali
The Rise
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Rise: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar la operativa según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise es un asesor experto basado en el indicador The Rise de Sky walker : ( https://www.mql5.com/es/market/product/44511) Este sistema utiliza grupos de operaciones que siempre baten al mercado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy e
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
Advanced MACD EA
Radek Reznicek
Asesores Expertos
Advanced MACD es un EA seguro y totalmente automatizado. Este EA utiliza el indicador MACD con doble conjunto de confirmación y filtrado por rango de los últimos movimientos de precios. Cada orden tiene stop-loss y el EA ha implementado funciones avanzadas de filtrado junto con protecciones de spread y deslizamiento. Este EA NO utiliza estrategias peligrosas como Martingale, etc. Advanced MACD NO es un tick scalper que produce un alto número de operaciones por día y NO depende de cada punto del
Canberra
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Bandas de Bollinger y OsMA (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en velas cerrada
Let s s do it MT4
Marta Gonzalez
1 (1)
Asesores Expertos
Hagámoslo -es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Puede utilizar este EA con 100 $ en su cuenta La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales Vamos a hacerlo Se trata de un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático . Es un sistema 100% automático, el sistema controla tanto las entradas como los lotes, el operador
STOC grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Asesores Expertos
El EA opera en la ruptura del precio y en condiciones de sobreventa o sobrecompra, abre posiciones cuando recibe señales de los osciladores estocásticos. CONFIGURACIÓN Symbole - Establece el símbolo a operar. K_period - Establece el periodo K%. D_period - Establece el periodo D%. Slowing_value - Establece el valor de desaceleración. Upper_level - Establece el nivel de sobrecompra. Lower level - Establece el nivel de sobreventa. Lots - Iniciar lote. Multiple_lots - Multiplica el lote para la sig
Drakanis Expert
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Drakanis Experto Rendimiento óptimo: Diseñado para funcionar mejor con GOLD en el marco temporal M30. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $200-$500 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicado
Ethereal Expert
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Experto Etéreo Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con el ORO en el marco de tiempo H1. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $100-$300 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicador
Ilan Burbudos Fx
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Ilan Barbudos Fx Asesor Experto Ilan Barbudos Fx - es un análogo del asesor que negocia en un gráfico en diferentes direcciones simultáneamente (esto requiere una cuenta correspondiente que lo permita), con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del asesor. El Asesor Experto opera según el sistema Martingale con el aumento de lotes subsiguientes en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. Las primeras órdenes que el robot pon
EA Smart Golden Wolf Scalper MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El scalper EA utiliza estrategias basadas en la negociación intra-barra en los marcos temporales H1 y H2. También se utilizan muchos filtros para encontrar las señales adecuadas para abrir una orden. El EA utiliza órdenes pendientes BuyStop y SellStop. El EA opera en dos pares: EURUSD, USDJPY y dos marcos de tiempo H1, H2. Además, el asesor puede ser instalado en otras monedas utilizando las instrucciones: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 El EA coloca una orden stop de protección en to
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Asesores Expertos
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatice sus operaciones de Forex con un Asesor Experto completo para MetaTrader 4 (Windows) . Este EA ejecuta una estrategia automatizada usando RSI + Medias Móviles (MA) -ideal para traders que quieren entradas/salidas disciplinadas y basadas en reglas. ️ Características principales Señales RSI + MA para entradas más asertivas Riesgo/Recompensa 1:2 por defecto Trailing Stop automático para bloquear beneficios Martingala ligera (máx. 2 pasos) para una r
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Asesores Expertos
ForexEagle - Eleve su experiencia de trading a nuevas cotas ¿Listo para revolucionar su trading? Presentamos ForexEagle, el Asesor Experto definitivo meticulosamente diseñado para dominar los mercados GBPUSD, AUDCAD, USDCAD en el marco temporal M5. Con una combinación ganadora de estrategia avanzada de Acción del Precio y algoritmo de detección de tendencia, ForexEagle es su herramienta para liberar todo el potencial de GBPUSD, AUDCAD, USDCAD. El EA opera durante horas específicas, desde las 12:
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Matriz de oro pro Bienvenido a la Matriz de Oro Ea pro. El Robot se basa en un indicador estándar. No se requiere ningún otro Indicador =============================================================================================== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. =============================================================================================== => funciona en todos los marcos de tiempo de 1 mi
SmartWork
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El sistema de trading automatizado determina la dirección de la tendencia de acuerdo con el algoritmo del autor para determinar los movimientos de las ondas. El EA procesa cada movimiento de tendencia con una cuadrícula de operaciones de mercado en la dirección de la tendencia. Para minimizar el drawdown, el robot de trading utiliza rejillas opuestas de compra y venta de operaciones. Este método le permite compensar la pérdida flotante de las operaciones en la tendencia anterior. El sistema del
Advanced MACD Lite
Radek Reznicek
Asesores Expertos
Advanced MACD Lite es un EA seguro y totalmente automatizado. Este EA utiliza el indicador MACD con doble conjunto de confirmación y filtrado por rango de los últimos movimientos de precios. Advanced MACD Lite es un EA basado en Advanced MACD dedicado a los usuarios menos experimentados en el comercio de divisas. Los únicos ajustes requeridos por el usuario son la selección del modo de negociación, el tamaño del lote a negociar y un número mágico único para cada gráfico. Cada orden tiene stop-l
Great Hunter
Pavel Malyshko
Asesores Expertos
Estrategia del autor que demuestra buenos resultados en el par de divisas eurchf m15. El Asesor Experto en su trabajo busca los puntos de reversión más probables en el gráfico y si se confirma la señal abre una operación. El Asesor Experto trabaja las 24 horas del día, lo que lo hace universal independientemente de la hora en el mercado, lo que también lo distingue de la mayoría de los Asesores Expertos que operan en un tiempo estrictamente limitado. A medida que crezca la demanda del Aseso
Extreme Breakout EA MT4
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El Extreme Breakout EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado que negocia rupturas basadas en el tiempo y tiene varias opciones para mejorar el rendimiento. El Extreme Breakout EA opera utilizando órdenes pendientes y tiene la opción de entrar utilizando órdenes de mercado si es necesario. Ver más productos - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Seguimiento de señales - https://www.mql5.com/en/signals/author/robots4forex?orderby=gain Diseñado para USDJ
Infinite Storm EA
Radek Reznicek
5 (2)
Asesores Expertos
Infinite Storm EA es un asesor experto seguro y totalmente automatizado que analiza la tendencia del mercado y los movimientos de precios y gracias a eso es capaz de lograr una alta tasa de operaciones ganadoras. Cada orden tiene StopLoss (ya sea real o virtual) y EA ha implementado funciones avanzadas de filtrado, junto con la propagación y las protecciones de deslizamiento. Este EA NO utiliza ninguna de las estrategias peligrosas como Martingala, Rejilla o Arbitraje. Este EA es totalmente per
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Atrapa tendencias, no ruido. Un robot profesional de cuadrícula sobre tendencia que asigna la volatilidad al marco temporal y mantiene el riesgo bajo control con una protección diaria de pérdidas y ganancias incorporada. Cuando la pendiente cambia, cancela las pendientes del lado equivocado, preserva las posiciones vivas (opcional, si D1 se alinea), y siembra sólo los niveles que faltan - sin exceso de desorden, sin cuadrículas fuera de control. Por qué elegirl
Triple MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Asesores Expertos
Los oficios EA cuando la señal MACD cruzar 3 veces . Mejor marco de tiempo 30 mins, Cualquier par cualquier broker no limitado, recomendamos deposito minimo 500$. CONFIGURACIÓN Symbole - Establece el símbolo a operar. Fast_EMA_period - Establece el periodo de Fast EMA. Slow_EMA_period - Establece el periodo Slow EMA. Signal_period - Establece el periodo de la señal. Lots - Iniciar lote. Multiple_lots - Multiplica el lote para la siguiente orden. Max_lots - Lote máximo. Grid_boost - Frecuencia d
Ultra Breakout
Ruslan Pishun
2 (1)
Asesores Expertos
El sistema de trading utiliza una estrategia de ruptura real con un motor de cálculo inteligente para eliminar las malas señales. El EA sólo ha sido desarrollado y optimizado para EURUSD H15. Recomendamos elegir un broker con un spread fijo de 5 a 20 puntos, con un STOPLEVEL cero y cotizaciones de cinco dígitos. Puede cambiar la configuración y probar otros pares para obtener mejores resultados. Las operaciones están siempre protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es muy fác
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo. Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado, asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial. CONTÁCTEME   después de la compra para obtener la guía manual (.pdf) Versión MT5:   WH Fair Value Gap EA MT5 Características principales: Comercio   automati
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Asesores Expertos
[ EA] MECHANIC es un Asesor Experto para MetaTrader (MT4) diseñado para su uso con tres pares de divisas básicos EURUSD, GBPUSD y AUDUSD. Con ajustes individuales, puede funcionar muy bien en cualquier par de divisas también. El EA implementa una estrategia de negociación mecánica completa, totalmente funcional y exacta, sin lugar para las emociones. Se basa en los indicadores estándar de MT4 "Bandas de Bollinger" y "SAR Parabólico". La estrategia está trabajando en Timeframe M5 solamente. Es mu
Australian Hunter
Jose Daniel Stromberg Martinez
Asesores Expertos
Este EA es un EA que le permite decidir el riesgo. Pares de divisas y timeframe Par recomendado : AUDUSD Plazo recomendado: M30 EA está trabajando con la tendencia que se construye con un sistema complec de diferentes indicadores y priceaction. Protege su cuenta con un stoploss seguro, y por supuesto tomar nivel de beneficios. También hay una función Autolot que permite a la EA adaptarse al tamaño de su cuenta cuando crece. Desarrollamos este EA hace 10 meses, y nada ha cambiado desde entonce
BB Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este es un EA de tendencia porque utiliza indicadores de tendencia como las Bandas de Bollinger y la Media Móvil. Fácil de usar forex asesor experto diseñado para EURUSD H1, pero totalmente capaz de operar otros pares de divisas y otros marcos de tiempo también. Características : 1. NO Grid 2. NO Martingala 3. Dimensionamiento inteligente del lote 4. Auto Take Profit en Dinero 5. Auto Stop Out en % del Balance 6. Entradas mínimas 7. Puede operar 100 USD Cuenta también. 8. Alta tasa de ganancias
MACD Cross
Cumhur Yugnuk
Asesores Expertos
Asesor experto basado en su MACD personal. Sea cual sea tu estrategia, es él. Puede utilizarlo en todas las paridades. Sin restricciones. Configuración de compra : Comprar Periodo EMA Rápido Comprar Periodo EMA Lento Período de señal de compra Tamaño del Lote de Compra Comprar Nivel Stop Loss Comprar Nivel Take Profit Configuración de venta : Vender Periodo EMA Rápido Vender Periodo EMA Lento Periodo de señal de venta Tamaño del Lote de Venta Vender Nivel Stop Loss Vender Nivel Take Profit
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vela
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Gold Blitz es un avanzado robot de trading basado en IA diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad en el trading de oro. Utilizando algoritmos de vanguardia, escanea las tendencias del mercado, identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad y las ejecuta con la máxima eficiencia. Tanto si realiza scalping, day trading o mantiene posiciones, Gold Blitz está optimizado para ofrecer un rendimiento constante con un riesgo controlado. Nota : Establezca MQLTEST en falso en
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 es un EA de Forex de última generación , diseñado para dominar el mercado con 13 potentes modos de trading . Inspirado en el legendario Hydra, este bot ofrece operaciones de alta precisión en el marco temporal H1 y es compatible con todos los pares de divisas principales y exóticos . Características principales: 13 Modos de Trading Adaptativos - Optimizados para cada condición de mercado Soporte Multidivisa - Funciona con todos los pares principales y exóticos Lógica Inteli
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones Descripción: DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias , adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado. Características Principales: Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversió
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
BullionX Trader - Operador avanzado de oro, criptomonedas y multidivisas Visión general BullionX Trader es un potente robot de trading basado en IA diseñado para oro (XAU/USD), criptodivisas (BTC/USD) y los principales pares de divisas. Tanto si opera con metales preciosos, divisas o criptodivisas, este asesor experto se adapta a las condiciones del mercado y ejecuta operaciones de alta precisión en múltiples clases de activos. Características principales Optimización de Oro y Cripto: Diseñado
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones. Características principales: Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias. Detección de Tendencia
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vel
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Divergence Sniper - Bot para operar con divergencias MACD de alta precisión Visión general Divergence Sniper es un bot de trading automatizado de alta precisión diseñado para los traders que capitalizan las divergencias MACD y los patrones de acción del precio. Explora el mercado en busca de divergencias ocultas y regulares, combinándolas con señales clave de la acción del precio para generar oportunidades precisas de compra y venta. Características principales Detección de divergencias MACD: Id
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Breakout Hunter es un potente robot de trading automatizado diseñado para identificar y capitalizar las rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia. Explora continuamente el mercado en busca de oportunidades de ruptura de alta probabilidad, permitiendo a los operadores capturar fuertes movimientos de precios con precisión. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica fuertes niveles de mercado para identificar oportunidades de ruptura.
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GoldVertex EA - Bot de Oro y Forex de Grado Institucional Visión general El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado específicamente para el trading premium de oro (XAU/USD) y forex. Construido para los operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución de riesgo controlado, y la máxima rentabilidad a través del análisis avanzado del mercado y la gestión inteligente de órdenes. El nombre "Vértice" representa el punt
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general FVG Scalper Pro es un robot de trading de alta velocidad diseñado para explotar los Fair Value Gaps (FVGs) con estrategias de scalping de precisión. Este asesor experto detecta las ineficiencias del mercado y ejecuta operaciones rápidas y de alta precisión, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan sacar provecho de las condiciones volátiles del mercado. Garantiza entradas y salidas optimizadas al tiempo que mantiene una estricta gestión del riesgo para un re
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro). Características principales Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela. Ent
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad. Configuración y especificaciones del EA Símbolo:
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot Visión general FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y efi
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
AuricDynamiX - Oro avanzada y Forex Trading Bot He añadido el indicador de este robot en la sección de comentarios por favor revise la sección de comentarios a continuación, instalar la versión demo Visión general AuricDynamiX es un bot de alto rendimiento basado en IA diseñado específicamente para el oro (XAU/USD) y los principales pares de divisas. Mediante la adaptación dinámica de estrategias, este asesor experto identifica el impulso del mercado, los cambios de tendencia y las oportunid
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas. El nombre "GridFortune" representa la acumulaci
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Trap Grid EA es un bot de trading avanzado diseñado para el marco temporal H1, por lo que es ideal para operar con múltiples pares de divisas como EUR/USD, NZD/USD y otras divisas importantes. También se puede utilizar para el comercio de oro (XAU/USD), pero debido a la volatilidad del oro, los ajustes manuales son necesarios para un rendimiento óptimo. Características principales Detección de Fakeouts y Breakouts: Identifica trampas de mercado y falsas rupturas para maximizar la rentabilidad.
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociac
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida. Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad. Especificaciones Técnic
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas Visión general DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseña
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XAU TrendSeeker - Bot de negociación de oro avanzado basado en EMA Visión general XAU TrendSeeker es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias basado en Medias Móviles Exponenciales (EMA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Este EA ayuda a los operadores a identificar y seguir las tendencias fuertes del mercado, asegurando entradas y salidas comerciales de alta probabilidad. Tanto si se centra en rupturas, retrocesos o continuaciones de tendencia, XAU TrendSeeker
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles. Características principales Scalpi
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
TheLeoTraderFX - Supreme - Bot de scalping de alto nivel para Oro (XAU/USD) Visión general TheLeoTraderFX - Supreme no es sólo otro bot de trading - es un Asesor Experto (EA) premium, de grado institucional, diseñado para traders de élite que exigen precisión, velocidad y ejecución de mercado exclusiva. Específicamente construido para XAU/USD (Oro) en el marco de tiempo M1, este bot ofrece scalping de alta frecuencia, gestión avanzada de operaciones y control de riesgo superior. Característic
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio. Anteriormente a un precio de $ 100 por mes , todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes. Ca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario