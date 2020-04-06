PulseBar EA es un Asesor Experto dinámico de scalping de ruptura multigrupo que combina la detección de pulsos de volatilidad con la lógica de ruptura de velas para capturar los rápidos movimientos de precios intradía. Construido con algoritmos de precisión y gestión de operaciones basada en grupos, ofrece un rendimiento de scalping consistente a través de sesiones de mercado volátiles.

Tanto si opera con XAU/USD (Oro), como con los principales pares de divisas o índices, PulseBar EA se adapta perfectamente a los cambios de momentum, identificando las "barras de pulso" de ruptura y ejecutando las operaciones en el momento óptimo con gestión del dinero incorporada.





Características principales

Detección del pulso de ruptura: Identifica las barras de impulso más fuertes (barras de pulso) para activar entradas de ruptura.

Lógica de scalping multigrupo: Abre y gestiona múltiples grupos de operaciones de forma independiente para un mejor control y una reducción del drawdown.

Sistema de promediación inteligente: Añade operaciones de seguimiento con espaciado de precisión y tamaño de lote dinámico.

Ejecución totalmente automatizada: Desde la detección de la señal hasta el cierre de la orden, cada paso se ejecuta automáticamente con precisión profesional.

Gestión de operaciones de bajo riesgo: Incluye un gap de pips ajustable, un objetivo de beneficios y un sistema de arrastre para estrategias personalizadas.

Optimizado para múltiples pares y oro: Funciona eficazmente en XAU/USD y en los principales pares de divisas.

Flexibilidad temporal: Ideal para scalping M1-M15; soporta plazos superiores para trading conservador.

Filtro de noticias y volatilidad (opcional): Evita señales falsas durante eventos de alto impacto.



