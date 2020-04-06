PulseBar EA

PulseBar EA ist ein dynamischer Multi-Group Breakout Scalping Expert Advisor, der die Erkennung von Volatilitätsimpulsen mit einer Candlestick Breakout-Logik kombiniert, um schnelle Intraday-Kursbewegungen zu erfassen. Mit präzisen Algorithmen und gruppenbasiertem Handelsmanagement liefert er eine konsistente Scalping-Performance in volatilen Marktphasen.

Ganz gleich, ob Sie mit XAU/USD (Gold), den wichtigsten Devisenpaaren oder Indizes handeln, PulseBar EA passt sich nahtlos an wechselnde Impulse an, erkennt Ausbrüche und führt Trades zum optimalen Zeitpunkt mit integriertem Money Management aus.


Hauptmerkmale

  • Erkennung von Ausbruchsimpulsen: Identifiziert die stärksten Momentum-Balken (Puls-Balken), um Ausbrüche auszulösen.

  • Multigruppen-Scalping-Logik: Eröffnet und verwaltet mehrere Handelsgruppen unabhängig voneinander für eine bessere Kontrolle und einen geringeren Drawdown.

  • Smart Averaging System: Fügt Folgetrades mit präzisen Abständen und dynamischer Losgröße hinzu.

  • Vollständig automatisierte Ausführung: Von der Signalerkennung bis zur Auftragsschließung läuft jeder Schritt automatisch und mit professioneller Genauigkeit ab.

  • Risikoarmes Handelsmanagement: Einschließlich einstellbarem Pip-Gap, Gewinnziel und Trailing-System für individuelle Strategien.

  • Optimiert für mehrere Paare und Gold: Funktioniert effektiv mit XAU/USD und allen wichtigen Währungspaaren.

  • Flexibler Zeitrahmen: Ideal für M1-M15 Scalping; unterstützt höhere Timeframes für konservativen Handel.

  • Nachrichten- und Volatilitätsfilter (optional): Vermeidet falsche Signale bei wichtigen Ereignissen.


  • Empfohlene Paare: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
  • Beste Zeitrahmen: M1, M5, M15
  • Konto-Typ: ECN oder Roh-Spread
  • Mindestguthaben: $100+
