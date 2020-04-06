WH Fair Value Gap EA MT4

Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo.
Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado,
asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial.

CONTÁCTEME después de la compra para obtener la guía manual (.pdf)

Versión MT5: WH Fair Value Gap EA MT5

Características principales:

  1. Comercio automatizado con detección de brechas de valor razonable .

  2. EA de múltiples símbolos.

  3. Configuración personalizable. Análisis en tiempo real.

  4. Capacidades de backtesting.

  5. Interfaz fácil de usar

  6. Soporte integral.

Recomendaciones:

  • Pares de divisas: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ORO).
  • Marco temporal: H1.
  • Tipo de cuenta: Hedge con spreads bajos.

Transforme su experiencia comercial con nuestro avanzado Fair Value Gap EA para el mercado MQL5.
Ya sea que sea un comerciante experimentado o recién esté comenzando, nuestro EA le brinda las herramientas y los conocimientos que necesita para tener éxito en el competitivo mundo del comercio de divisas.
¡Descárgalo ahora y comienza a maximizar tu potencial comercial!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

**Si tienes alguna duda contactame**


Productos recomendados
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Asesores Expertos
Quedan 5 ejemplares por 149 dólares. El siguiente precio es $189. Griddy Calm EA utiliza la estrategia clásica de órdenes abiertas en dirección de la tendencia al mejor precio. En el giro de tendencia implementa la rejilla de promediación suave. El gran paso dinámico, el pequeño multiplicador de lote y el stop loss de equidad hacen que la estrategia de rejilla sea lo suficientemente segura para el comercio a largo plazo. La característica clave de la EA es un algoritmo de cierre parcial que uti
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
GAlpha
Evgenii Tarkov
Asesores Expertos
Una herramienta analítica de alta frecuencia diseñada específicamente para operar con oro (XAU/USD). Combina modernas técnicas de análisis de mercado, aprendizaje automático y una estrategia adaptativa de gestión del riesgo para maximizar los beneficios en el entorno altamente volátil típico del mercado de metales preciosos. Características principales: Estrategia adaptativa orientada a la volatilidad: El funcionamiento de un dispositivo de corrección automatizado (stop loss, take profit) est
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Asesores Expertos
Arrancador HFX 6.1 Este asesor experto puede intentar escanear todas las posibles tendencias tempranas de los mercados en todos los marcos de tiempo. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para poner a EA en M15 TimeFrame. Algunos de los osciladores incorporados en los indicadores se utilizan para predecir hacia dónde irá el precio de mercado, si la tendencia inicial falla, EA utilizará una cobertura de lote plano con una distancia de pedido controlada. Aquí debajo de los parámetros de
Alpha Multi Scalper
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Alpha Multi Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado. La estrategia de este sistema se compone de dos mecanismos que trabajan juntos entre las estrategias de scalping y múltiples estrategias de pares de divisas . Basado en los principios de análisis predictivo de los factores de precios de mercado y las fluctuaciones de precios que ayudan a determinar las tendencias e identificar los patrones de precios puede ayudar a ver mejores oportunidades para el comercio para obtener un benefic
Scalper Urban
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Scalper Urban EA es un sistema de trading basado en fluctuaciones de precios impulsivas a medio plazo. Cada operación se abre cuando hay una tendencia correspondiente. Scalper Urban EA realiza un análisis técnico en profundidad del par de divisas elegido. El Asesor Experto no utiliza métodos de negociación agresivos y peligrosos, por lo que es lo más estable posible cuando se utilizan determinados ajustes. Con su algoritmo único de filtrado de falsas señales de entrada al mercado, Scalper Urban
Moving Average EA Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Moving Average Trader es un robot comercial profesional, que no necesita configurar parámetros. Solo necesita decidir el tamaño del lote que utilizará. El robot es completamente automático y no requiere ninguna intervención humana. Opera sobre la base de promedios móviles y puede operar en todos los pares de divisas. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia. El experto crea órdenes en la dirección de la tendencia. Las órdenes de entrada y salida están dadas por una combinación
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Asesores Expertos
Super CazadorEscalador (EA muy rápido sin gráficos) El Super Hunter Scalper es un robot de comercio sin el uso de la martingala clásica. Programa Opciones de scalping. utiliza Algoritmo Matemático para detectar entradas y cierre de operaciones. Por favor, consulte la versión 2.0 de Hamster Pro : Hamster_PRO_MT4 Recomendaciones : Lote : 0.01. Saldo : 100 USD. Par : EURUSD. Marco de tiempo : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Entradas descripciones : iLot // Lote Inicial stop_loss take_
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Great Hunter
Pavel Malyshko
Asesores Expertos
Estrategia del autor que demuestra buenos resultados en el par de divisas eurchf m15. El Asesor Experto en su trabajo busca los puntos de reversión más probables en el gráfico y si se confirma la señal abre una operación. El Asesor Experto trabaja las 24 horas del día, lo que lo hace universal independientemente de la hora en el mercado, lo que también lo distingue de la mayoría de los Asesores Expertos que operan en un tiempo estrictamente limitado. A medida que crezca la demanda del Aseso
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Asesores Expertos
Velocity Algo: Martingala Dinámica para USDCAD M15 Velocity Algo es un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para el par de divisas USDCAD en el marco de tiempo M15 . Utiliza una sofisticada estrategia de Martingala Dinámica que adapta automáticamente su comportamiento a las condiciones cambiantes del mercado. Este sistema es ideal para los operadores que buscan una solución robusta y automatizada para sacar provecho de la volatilidad del mercado. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5
Solar Flare EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Solar Flare EA - Una Solución Personalizable para Operar con las Bandas de Bollinger Solar Flare EA está diseñado para los operadores que quieren un control
Cosmos Dance EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprar para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Cosmos Dance EA - Un Asesor Experto Dinámico Basado en las Bandas de Bollinger Visión General Cosmos Dance EA es una herramienta de negociación potente y person
Opposite market
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
Mercado opuesto "Sigue siempre la tendencia. La educación es impartir información a la mente y dar forma a la mente y a la personalidad" - Richard Weaver Cuando muchos de nosotros empezamos a operar en Forex hace varios años, había muy poca información disponible en Internet sobre sistemas de trading en Forex. Pero gracias a Internet, ahora podemos descargar estas estrategias que se inculcan dentro de estos diferentes sistemas Opposite market V.1.0, seguramente le dará lo que usted desea para
Trend variance spectrum robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Algoritmo AwS con Stocastic: Es un sistema algorítmico que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. El sistema detecta los puntos importantes y opera la tendencia o el pulback, usted elige la dirección Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de promediación inteligentes. Enfoque de "seguridad ante todo" en desarrollo. Pruebas de estrés con datos históricos de varios pares. Totalmente automátic
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Asesores Expertos
MAD - Distancia a la Media Móvil El Asesor Experto MAD Scalper utiliza ATR y la distancia a una media móvil para determinar si el precio tiene el potencial de reversión (reversión a la media). Las operaciones se cierran cuando el precio vuelve a la media (media móvil) + buffer. Utilizamos ATR como nuestro MA_Buffer. MAD incluye una función de promedio. El rango está determinado por el ATR y el RangeMultiplier. Cuanto más alto sea el RangeMultiplier más separadas estarán las operaciones de promed
Magic Night MT4
Alexey Bolshakov
Asesores Expertos
Magic Night   is an automated trading system that uses a channel indicator and candlestick patterns to open and close trades. Trades every day at a specific time. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe М5, currency pairs EURAUD, EURCAD, GBPCAD, GBPUSD Minimum deposit 70 usd. Live signal  https://www.mql5.com Instructions for installing  https://Blogs   Magic Night Download set files  https://Sets Magic Night Settings EA Order_Comment - Order com
FusionBot
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Asesores Expertos
FusionBot : FusionBot es un algoritmo avanzado de trading en Forex diseñado para el gráfico de 15 minutos del EUR/USD, que combina el poder de Fair Value Gaps (FVG), MACD y Medias Móviles. Identifica las tendencias clave del mercado, los cambios de impulso y los desequilibrios de precios para ejecutar operaciones de alta probabilidad. Al aprovechar estas herramientas, FusionBot se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado, garantizando puntos de entrada y salida precisos. ...........
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Asesores Expertos
SAAD TrendTracker es un EA totalmente automatizado. Se basa en algoritmos matemáticos indicador Trend Tracker y SAADScalper. El EA scalps pips por su fuerte estrategia de entrada basada en SAADScalper. Las operaciones que no tienen éxito en el scalping se manejan de una manera diferente de algoritmo de diseño único basado en el indicador Trend Tracker. EA está diseñado para M1, M5, M15 y M30. Consulta el gráfico diario para la precisión de las operaciones con éxito. Consulta H1 para manejar las
FREE
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Asesores Expertos
PowerMax Pro - es un asesor experto multidivisa automatizado que trabaja en cualquier tipo de cuentas y con cualquier tipo de spreads. El Asesor Experto siempre establece TakeProfit y debido a esto, incluso si hay interrupciones a Internet, las órdenes se cerrarán a tiempo y a un precio favorable. El marco de tiempo en el gráfico no importa, puede establecer cualquier dígito. El marco de tiempo de trabajo se establece directamente en la configuración del EA. Para proteger el depósito y limitar
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Macd plus view
Nicola Furini
Asesores Expertos
Este asesor experto se basa en un sistema clásico construido sobre pocos y efectivos indicadores técnicos. La señal principal se obtiene del indicador MACD, la señal se filtra en el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) y también un tercer indicador como el oscilador estocástico. El EA también se ocupa de Stop Loss y Take Profit niveles, con el fin de mantener el riesgo y la gestión del dinero bajo control. Cada operación se cierra por el método de arrastre, con parámetros de entrada para
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
2 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Bazooka EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Bazooka EA – Asesor Experto de Tendencia y Momentum para MT4 La configuración predeterminada está ajustada para realizar backtests del EA en GOLD M5 (método Open Prices) desde principios de 2024 hasta la actualidad. Puede encontrar los ajustes óptimos para otros marcos temporales en la sección de comentarios. Bazooka EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para operar movimientos direccionales del mercado mediante la combinación de confirmación de tendencia y
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Asesores Expertos
Goldzilla Scalping M1 Comprobar mi cartera Comunidad MQL5 Algo Trading https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD) Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1 . Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Ninja Forex EA
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja en niveles técnicos con algunos indicadores para entrar en tratos Funciona a la inversa Si la tendencia general es alcista, se entra en venta con la suspensión de una operación pendiente Si la tendencia es bajista, se entra en compra con una operación pendiente suspendida El vídeo muestra cómo funciona Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calc
Otros productos de este autor
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Indicadores
Experimente el trading como nunca antes con nuestro incomparable indicador Fair Value Gap MT5 (FVG) Aclamado como el mejor de su clase. Este indicador de mercado MQL5 va más allá de lo común. Proporcionando a los comerciantes un nivel incomparable de precisión y conocimiento de la dinámica del mercado. Versión EA:   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicador basado en SMC:   WH SMC Indicator MT5 Características: Análisis de brecha de valor razonable de mejor calidad. Soporte para múltiples marcos de
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a la última Smart Money Conceptos indicador ,, este indicador es todo-en-un paquete de lo único que necesita para potenciar todos los Conceptos de Smart Money en un solo lugar con el panel gui avanzada interactiva con todas las características y la personalización que usted necesita. Versión MT4 : WH SMC Indicador MT4 * Este precio es para un número limitado de copias . Características: Sección Principal: Panel fácil de usar (GUI): Diseñado para operadores de todos los niveles de ex
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo. Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado, asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial. CONTÁCTEME   después de la compra para obtener la guía manual (.pdf) Versión MT4:   WH Fair Value Gap EA MT4 Características principales: Comercio   automat
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicadores
¿Estás cansado de dibujar manualmente los niveles de Fibonacci en tus gráficos? ¿Está buscando una forma conveniente y eficiente de identificar los niveles clave de soporte y resistencia en sus operaciones? ¡No busque más!   Presentamos DrawFib Pro, el último indicador de MetaTrader 5 que realiza   niveles   automáticos de F ibonacci       basándose en sus gráficos y proporciona alertas oportunas cuando se superan estos niveles. Con DrawFib Pro, puede mejorar sus estrategias comerciales, ahorrar
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración según   los resultados de la prueba. ¿Tienes preguntas? No dudes en   preguntar. Características principales: Trading automatizado:   abra órdenes
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicadores
Experimente el trading como nunca antes con nuestro incomparable indicador Fair Value Gap MT4 (FVG) Aclamado como el mejor de su clase. Este indicador de mercado MQL5 va más allá de lo común. Proporcionando a los comerciantes un nivel incomparable de precisión y conocimiento de la dinámica del mercado. Versión EA:   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicador basado en SMC:   WH SMC Indicator MT4 Características: Análisis de brecha de valor razonable de mejor calidad. Soporte para múltiples marcos de
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento de patrones avanzado de Gartley Este indicador detecta el patrón Gartley basado en HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Versión MT4:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Este indicador es parte del   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , que incluye todo el reconocimiento de patrones.** Características : Algoritmo avanzado para det
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicadores
¿Estás cansado de dibujar manualmente los niveles de Fibonacci en tus gráficos? ¿Está buscando una forma conveniente y eficiente de identificar los niveles clave de soporte y resistencia en sus operaciones? ¡No busque más!   Presentamos DrawFib Pro, el último indicador de MetaTrader 4 que realiza   niveles   automáticos de F ibonacci       basándose en sus gráficos y proporciona alertas oportunas cuando se superan estos niveles. Con DrawFib Pro, puede mejorar sus estrategias comerciales, ahorrar
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Utilidades
Desbloquee el poder del análisis sincronizado de gráficos con Chart Sync, su solución definitiva para armonizar objetos técnicos en varios gráficos del mismo símbolo de negociación, ChartsSync Pro MT5 es una innovadora utilidad de MetaTrader 5 diseñada para agilizar su flujo de trabajo de negociación, mejorar la precisión del análisis y amplificar sus decisiones de negociación. Funciones: Sincronización de objetos sin esfuerzo. Armonía multi-gráfica. Interfaz fácil de usar. Actualizaciones en
FREE
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Bienvenido a Twin Peak Indicator MT5 --(Doble parte superior/inferior)-- El indicador Double Top and Bottom es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles patrones de reversión en el mercado. Identifica áreas donde el precio ha alcanzado dos picos o valles consecutivos de casi la misma altura, seguidos de un movimiento de precios en la dirección opuesta. Este patrón indica que el mercado está perdiendo impulso y puede estar listo para un cambio de tendencia. *Contác
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de ondas de precios   MT4 --(Patrón ABCD)--     El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:  
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Mejore la precisión de sus operaciones con el indicador   WH   Trading Sessions MT5   para MetaTrader 5. Esta potente herramienta le ayuda a visualizar y gestionar fácilmente las sesiones clave del mercado. Basado   en:   Indicador WH SMC MT5 Versión MT4:   Sesiones de trading WH MT4 Características principales: Panel GUI interactivo   : seleccione y alterne fácilmente entre las sesiones comerciales de   Asia, Londres y Nueva York   . Alertas y configuraciones personalizables   : adapte el i
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración en función de sus pruebas.       resultados. ¿Tienes preguntas? No dudes en contactarnos.       preguntar. Características principales: Comercio
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicadores
Este indicador está basado en el famoso indicador fractal pero con mucha personalización   y flexibilidad. Esta es una herramienta poderosa para identificar cambios de tendencias y maximizar su potencial de ganancias. Con sus funciones avanzadas y su interfaz fácil de usar, es la mejor opción para operadores de todos los niveles. Versión MT5:   Ultimate Fractals MT5 Características : Recuento de velas fractales personalizable. Líneas de inversión. Configuraciones personalizables. Interfaz amig
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Este indicador está basado en el famoso indicador fractal pero con mucha personalización   y flexibilidad. Esta es una herramienta poderosa para identificar cambios de tendencias y maximizar su potencial de ganancias. Con sus funciones avanzadas y su interfaz fácil de usar, es la mejor opción para operadores de todos los niveles. Versión MT4:   Ultimate Fractals MT4 Características : Recuento de velas fractales personalizable. Líneas de inversión. Configuraciones personalizables. Interfaz amig
FREE
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicadores
Descubra una nueva dimensión del trading con nuestro innovador indicador MQL5, Range BreakOut MT5 Esta poderosa herramienta está diseñada para identificar y capitalizar los movimientos de precios a medida que se salen de los rangos establecidos, brindándole la precisión y confianza necesarias para prosperar en el dinámico mundo de los mercados financieros. Versión MT4   :   WH Range BreakOut MT4 Características: Detección de rango preciso. Símbolos múltiples y marcos de tiempo múltiples (escá
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento de patrones Gartley avanzado Este indicador detecta el patrón gartley basado en HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Versión MT5:   Patrón Gartley avanzado WH MT5 **Este indicador es parte del   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , que incluye todo el reconocimiento de patrones.** Características : Algoritmo avanzado para detect
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Indicador de huelga de tres líneas       Para MetaTrader 4 (MT4). Esta herramienta avanzada está diseñada para ayudarle a identificar posibles reversiones en el mercado con precisión y facilidad. Ya sea que sea un principiante o un trader experimentado, este indicador puede mejorar sus decisiones comerciales y maximizar sus ganancias. Contact me after purchase for guidance  Características principales: Señales de reversión precisas   : detecte posibles reversiones de tendencia basándose en el pa
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Mejore la precisión de sus operaciones con el       Sesiones de trading de   WH   MT4       Indicador para MetaTrader 4. Esta potente herramienta te ayuda a visualizar y gestionar sesiones clave del mercado sin esfuerzo. Basado en:   Indicador WH SMC MT4 Versión MT5:   WH Trading Sessions MT5 Características principales: Panel GUI interactivo       – Seleccione y alterne fácilmente entre       Asia, Londres y Nueva York       sesiones de negociación. Alertas y configuraciones personalizables
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Indicadores
¿Está cansado de perderse las tendencias rentables del mercado? ¿Le gustaría tener una herramienta confiable que pudiera identificar las continuaciones de tendencias con precisión y exactitud? ¡No busque más! Nuestro indicador de continuación de tendencia está aquí para potenciar su estrategia comercial y ayudarlo a mantenerse a la vanguardia del juego. El indicador de continuación de tendencia es una herramienta poderosa, creada específicamente para ayudar a los operadores a identificar y co
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Descubra una nueva dimensión del trading con nuestro innovador indicador MQL4, Range BreakOut MT4 Esta poderosa herramienta está diseñada para identificar y capitalizar los movimientos de precios a medida que se salen de los rangos establecidos, brindándole la precisión y confianza necesarias para prosperar en el dinámico mundo de los mercados financieros. Versión MT5   :   WH Range BreakOut MT5 Características: Detección de rango preciso. Símbolos múltiples y marcos de tiempo múltiples (
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT5 que automatiza el proceso de Dibujar líneas de tendencia en sus gráficos.Diga adiós a la tediosa y laboriosa tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia. ¡y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted! *Contáctame después de la compra para enviarte   instrucciones y guía paso a paso. Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simplemente
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Asesores Expertos
Aproveche el potencial del trading de ruptura con   Range Breakout EA,   un asesor experto diseñado meticulosamente para identificar y operar en rangos de mercado con precisión y confianza. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entradas predeterminadas para       EURUSD - H1   . Características principales: Detección de rango dinámico:   identifica automáticamente los rangos de mercado en función de sus marcos de tiempo preferidos y niveles clave. Lógi
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido al indicador de bloques de órdenes : su solución completa para identificar zonas de alta probabilidad mediante bloques de órdenes , BOS (ruptura de estructura) y CHOCH (cambio de carácter) . Diseñado para la precisión y la velocidad, esta herramienta le da la ventaja en la detección de reversión potencial y zonas de continuación al igual que los profesionales. Características : Detección automática de bloques de órdenes: Identifica sin esfuerzo bloques de órdenes alcistas y bajistas
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns El patrón Gartley, el patrón Bat y el patrón Cypher son herramientas populares de análisis técnico utilizadas por los comerciantes para identificar posibles puntos de reversión en el mercado. Nuestro último indicador de reconocimiento de patrones armónicos es una poderosa herramienta que utiliza algoritmos avanzados para escanear los mercados e identificar estos patrones en tiempo real. Con nuestro indicador de reconocimiento
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a Twin Peak Indicator MT4 --(Doble parte superior/inferior)-- El indicador Double Top and Bottom es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles patrones de reversión en el mercado. Identifica áreas donde el precio ha alcanzado dos picos o valles consecutivos de casi la misma altura, seguidos de un movimiento de precios en la dirección opuesta. Este patrón indica que el mercado está perdiendo impulso y puede estar listo para un cambio de tendencia. Carac
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicadores
Presentamos Auto Trendline, el innovador indicador MT4 que automatiza el proceso de Dibujar líneas de tendencia en sus gráficos.Diga adiós a la tediosa y laboriosa tarea de dibujar manualmente líneas de tendencia. ¡y deje que Auto Trendline haga el trabajo por usted! *Contáctame después de la compra para enviarte   instrucciones y guía paso a paso. Con su algoritmo avanzado, Auto Trendline detecta y dibuja automáticamente líneas de tendencia para usted, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Simplement
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicadores
¿Está cansado de perderse las tendencias rentables del mercado? ¿Le gustaría tener una herramienta confiable que pudiera identificar las continuaciones de tendencias con precisión y exactitud? ¡No busque más! Nuestro indicador de continuación de tendencia está aquí para potenciar su estrategia comercial y ayudarlo a mantenerse a la vanguardia del juego. El indicador de continuación de tendencia es una herramienta poderosa, creada específicamente para ayudar a los operadores a identificar y co
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indicadores
Candles Fusion es un potente indicador de MT4 que mejora el análisis de sus operaciones mostrando velas de marcos temporales superiores en el marco temporal actual. Esta característica única proporciona a los operadores una visión completa de la acción del precio en diferentes marcos temporales, lo que les permite tomar decisiones de trading más informadas. Características: Superposición Multi-Tiempo. Selección de Timeframe personalizable. Visualización clara y selección de velas de color . Act
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario