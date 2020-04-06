WH Fair Value Gap EA MT4
- Asesores Expertos
- Wissam Hussein
- Versión: 2.7
- Actualizado: 15 enero 2026
- Activaciones: 15
Presentamos nuestro Asesor Experto (EA) de última generación basado en el altamente efectivo Indicador de Brecha de Valor Justo.
Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, este EA aprovecha algoritmos sofisticados para identificar y explotar las ineficiencias del mercado,
asegurándose de aprovechar cada oportunidad comercial.
CONTÁCTEME después de la compra para obtener la guía manual (.pdf)
Versión MT5: WH Fair Value Gap EA MT5
Características principales:
-
Comercio automatizado con detección de brechas de valor razonable .
-
EA de múltiples símbolos.
-
Configuración personalizable. Análisis en tiempo real.
-
Capacidades de backtesting.
-
Interfaz fácil de usar
-
Soporte integral.
Recomendaciones:
- Pares de divisas: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ORO).
- Marco temporal: H1.
- Tipo de cuenta: Hedge con spreads bajos.
Transforme su experiencia comercial con nuestro avanzado Fair Value Gap EA para el mercado MQL5.
Ya sea que sea un comerciante experimentado o recién esté comenzando, nuestro EA le brinda las herramientas y los conocimientos que necesita para tener éxito en el competitivo mundo del comercio de divisas.
¡Descárgalo ahora y comienza a maximizar tu potencial comercial!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
**Si tienes alguna duda contactame**