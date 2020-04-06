Megalodon EA MT4
- Asesores Expertos
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
🚀 Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente 🤖💼
Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico, diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes.
Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina:
✔ Lógica de scalping de alta precisión
✔ Sistemas independientes para compras y ventas
✔ Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote
✔ Filtros inteligentes por sesión, día de la semana y condiciones de mercado
✔ Opciones avanzadas como martingala y auto-compound
💡 Megalodon EA funciona en cualquier cuenta de Forex, y cuenta con un sistema inteligente que analiza múltiples pares, evitando correlaciones, detectando señales de tendencia y diversificando el portafolio, reduciendo así exposición y riesgo innecesario.
💥 Resultados reales, sin filtros!
Mi robot ya está operando en vivo y puedes ver cada operación, estadística y rendimiento en tiempo real.
señal en vivo
https://www.mql5.com/en/signals/2345937
👉 Únete al canal y míralo en directo:
https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01
📌 Descargar ajustes:
https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT4.set
🧩 Versión MT5:
https://www.mql5.com/en/market/product/155328
Sé parte de la nueva ola de trading algorítmico.
Pruébalo, síguelo y descubre por qué Megalodon EA está dando de qué hablar en el mercado.