🚀 Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente 🤖💼

Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico, diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes.

Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina:

✔ Lógica de scalping de alta precisión

✔ Sistemas independientes para compras y ventas

✔ Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote

✔ Filtros inteligentes por sesión, día de la semana y condiciones de mercado

✔ Opciones avanzadas como martingala y auto-compound

💡 Megalodon EA funciona en cualquier cuenta de Forex, y cuenta con un sistema inteligente que analiza múltiples pares, evitando correlaciones, detectando señales de tendencia y diversificando el portafolio, reduciendo así exposición y riesgo innecesario.

💥 Resultados reales, sin filtros!

Mi robot ya está operando en vivo y puedes ver cada operación, estadística y rendimiento en tiempo real.

señal en vivo

https://www.mql5.com/en/signals/2345937



👉 Únete al canal y míralo en directo:

https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01

📌 Descargar ajustes:

https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT4.set

🧩 Versión MT5:

https://www.mql5.com/en/market/product/155328



Sé parte de la nueva ola de trading algorítmico.

Pruébalo, síguelo y descubre por qué Megalodon EA está dando de qué hablar en el mercado.