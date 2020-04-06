Megalodon EA MT4

🚀 Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente 🤖💼

Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico, diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes.

Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina:
✔ Lógica de scalping de alta precisión
✔ Sistemas independientes para compras y ventas
✔ Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote
✔ Filtros inteligentes por sesión, día de la semana y condiciones de mercado
✔ Opciones avanzadas como martingala y auto-compound

💡 Megalodon EA funciona en cualquier cuenta de Forex, y cuenta con un sistema inteligente que analiza múltiples pares, evitando correlaciones, detectando señales de tendencia y diversificando el portafolio, reduciendo así exposición y riesgo innecesario.

💥 Resultados reales, sin filtros!
Mi robot ya está operando en vivo y puedes ver cada operación, estadística y rendimiento en tiempo real.

señal en vivo

https://www.mql5.com/en/signals/2345937

👉 Únete al canal y míralo en directo:
https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01

📌 Descargar ajustes:
https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT4.set

🧩 Versión MT5:
https://www.mql5.com/en/market/product/155328

Sé parte de la nueva ola de trading algorítmico.
Pruébalo, síguelo y descubre por qué Megalodon EA está dando de qué hablar en el mercado.

Productos recomendados
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
FREE
Simple Moving Average with RSI and Stochastic
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando la SMA y el RSI están alineados en la misma dirección y cuando el estocástico ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. El 5 y 10 SMA también están programados para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calcu
FREE
Martingale Gaps
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Martingale Gaps es un robot comercial profesional completamente automático, diseñado específicamente para el mercado de divisas EURUSD M30. Está especialmente diseñado para aquellos que desean comenzar con poco dinero en el comercio automático. Por supuesto con lote mínimo. Para otros, aumentar el riesgo es suficiente. Este EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en EURUSD M30. Los pedidos de entrada y salida se basan en dos indicadores: media móvil, equilibrio de poder. Si el
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Asesores Expertos
Donar EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para las plataformas MetaTrader 4. Este sistema de trading algorítmico proporciona una gestión inteligente de las operaciones con parámetros personalizables para adaptarse a diversas estrategias de trading y perfiles de riesgo. Características principales: Ventanas de tiempo de negociación adaptables Dirección de negociación configurable (compra, venta o ambas) Gestión robusta del riesgo Tamaño de lote dinámico Segui
FREE
Dark Phoenix Scalper
Hossein Davarynejad
4.33 (6)
Asesores Expertos
//// Escalador Fénix Oscuro //// Dark Phoenix Scalper es un Scalper avanzado que funciona en todos los brokers. Este scalper funciona en todos los pares de divisas y Oro (Para Oro enviarme masaje voy a enviar setfile Oro, por defecto no funciona en Oro) ( Cuenta Cent tiene alta propagación este scalper necesidad más baja propagación para un mejor rendimiento no se ejecutan en la cuenta estándar o cuenta de alta propagación ) Este scalper tiene 2 modos de trading Modo Normal ( Trabajando en Sig
FREE
Exponential Moving Average Crossover with ADX
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.5 (2)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando las EMAs se cruzan y el Índice Direccional Medio está por encima de 25. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPAUD. El timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Expe
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT5: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar de
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Asesores Expertos
SAAD TrendTracker es un EA totalmente automatizado. Se basa en algoritmos matemáticos indicador Trend Tracker y SAADScalper. El EA scalps pips por su fuerte estrategia de entrada basada en SAADScalper. Las operaciones que no tienen éxito en el scalping se manejan de una manera diferente de algoritmo de diseño único basado en el indicador Trend Tracker. EA está diseñado para M1, M5, M15 y M30. Consulta el gráfico diario para la precisión de las operaciones con éxito. Consulta H1 para manejar las
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Asesores Expertos
EA_Agr_Test Esta es una versión gratuita de EA_Agr_Full , diseñada para proporcionar al comprador la oportunidad de comprobar el producto no en el probador, sino en una cuenta real. Aquí se utiliza exactamente el mismo algoritmo de negociación, pero no hay posibilidad de cambiar los parámetros, a excepción de GMToffset . Las órdenes no pueden ser de más de 0,01 lotes y los beneficios se toman muy pronto. Por esta razón, es imposible lograr altos rendimientos. Algoritmo verificado con el bro
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Asesores Expertos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Index Master es un sistema 100% automatizado. - ¡No martingala! ¡No Grid! ¡No Hedge! ¡No se utilizan estrategias peligrosas! - Cada orden tiene un StopLoss y un TakeProfit. - Este Experto ganará y perderá, pero a largo plazo producirá un buen beneficio con una reducción temporal bastante baja. - Broker recomendado : spread bajo; comisión baja; no creador de mercado: https: //bit.ly/38hfs2D - No es necesario configurar los archivos . Sólo tiene que adjuntar a los
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Asesores Expertos
- Picidea Hunter - ¡un potente Asesor Experto (EA) de Forex! Picidea aprovecha las estrategias Martingale y grid para maximizar las oportunidades de trading, asegurando precisión y eficiencia en cada movimiento. Con su sistema inteligente de gestión de órdenes, Picidea cierra de forma inteligente todas las órdenes en su objetivo de beneficio predefinido. También equilibra las pérdidas y ganancias promediándolas, cerrando estratégicamente tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Asesores Expertos
Basándose en el análisis técnico y en la lógica de las tendencias alcistas (alcistas) y bajistas (bajistas), el bot elimina los casos especulativos en el mercado. Los bots de alta precisión superan a los humanos en todos los aspectos: sustituyen a una mano de obra y no tienen limitaciones de horas de trabajo. A diferencia de los humanos, no están sujetos a fatiga, enfermedades, emociones, etc. El bot está limitado frente a los riesgos de perder todo el capital, ya que incorpora funciones STOP L
FREE
Implied Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Implied Trader es un robot de trading profesional totalmente automático diseñado específicamente para el mercado de divisas AUDCAD M30 timeframe. La configuración de parámetros no es necesaria para el EA. Sólo es necesario elegir el tamaño del lote que desea utilizar. 0.1 es el tamaño de lote sugerido para una cuenta de $2000. Puede aumentar el tamaño del lote en consecuencia si su cuenta tiene más dinero. Tiene un algoritmo inteligente que reconoce la tendencia. Sobre la base de la dirección de
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Asesores Expertos
Alligator Trader es un robot comercial totalmente automático y profesional. Diseñado específicamente para el mercado de divisas USDJPY M30. EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en USDJPY M30., Solo necesita decidir sobre la elección del lote. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado. El experto crea pedidos en la dirección de la tendencia. Los pedidos de entrada y salida están dados por una combinación de dos indicadores que se p
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor experto (100% automático) puede combinar dos indicadores para crear una estrategia, esta versión llamada "versión Bear" (VERSIÓN BÁSICA) contiene 2 indicadores: CCI y RSI Con un simple mensaje personal, puede ponerse en contacto conmigo para solicitar su "versión Bear" de EA (o la versión SUPERIOR) con los indicadores que ha elegido y con sus condiciones y una vez acordado lo pondré aquí en el mercado, o seguiré el enlace en la parte inferior de la página que lo llevará a mi contac
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Growthamp
Conor Stephenson
4 (5)
Asesores Expertos
Growthamp es un experto en redes diseñado para clientes que desean personalizar sus propias condiciones de entrada. El experto ingresa operaciones utilizando dos promedios móviles personalizados de entrada y una oscilación estocástica opcional. Luego gestiona los pedidos para generar ganancias utilizando las funciones de cierre y gestión de pedidos elegidas.      Señales y chat grupal: https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson Características clave      Entradas personalizables y gestión c
FREE
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Super MataELang Limited
Agus Wahyu Pratomo
Asesores Expertos
EA SUPER MATAELANG Limitado Gran Promoción Por 5 primer comprador obtendrá $65 precio ==>> siguiente precio será hasta $XXXXX Esta es la versión gratuita de EA SUPER MATAELANG PRO No se puede establecer el tamaño del lote. Por defecto es 0.001. Por favor, compre la versión Pro Enlace Versión Pro : https://www.mql5.com/en/market/product/87076 Este EA utiliza algunos indicadores muy sofisticados. Puede detectar la dirección de la tendencia con gran precisión. También tiene un sistema de segurida
FREE
SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
Asesores Expertos
SwingTrade Candle Patterns EA utiliza patrones Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star y Hammer con confirmación RSI y gestión monetaria basada en ATR. Swing trading estable con bajo drawdown y crecimiento constante de los beneficios. Válido para Prop Firms. Estrategia Reconoce patrones de velas Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer . Confirma operaciones con filtro de tendencia RSI . Utiliza Stop Loss y Take Profit basados en ATR → se adapta a la volatilidad. Sistema de equilibri
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
Auto3M Lite MT4
Mr Anucha Maneeyotin
3.8 (5)
Asesores Expertos
Comercio de estrategia con bandas de Bollinger y oscilador estocástico Las bandas de Bollinger se utilizan principalmente para seguir las tendencias. Uso de la línea principal estocástica y la línea de señal para la compra o venta de órdenes pendientes abiertas El asesor Auto3M Lite MT4 puede trabajar en un VPS. Pro version MT4 Pro version MT5 Característica Sin martingala Stop loss duro y take profit para cada posición Parada final Eliminar orden pendiente automáticamente por intervalo
FREE
Constant Trader
Ciprian Ghebanoaei
1 (1)
Asesores Expertos
Constant Trader es un robot comercial profesional totalmente automático. Diseñado específicamente para el mercado de divisas EURUSD. EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en EURUSD M30. Solo necesita decidir sobre la elección del lote. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia y filtra el ruido del mercado. El experto crea órdenes en la dirección de la tendencia. Las órdenes de entrada y salida están dadas por una combinación de tres indicadores que se puede
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
Otros productos de este autor
Megalodon EA MT5
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 5, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario