Norion Daily Key Levels es un indicador profesional diseñado para mostrar los niveles de referencia de precios más relevantes del día de negociación de forma clara y objetiva.

El indicador traza automáticamente niveles diarios esenciales como:

Cierre del día anterior

Apertura del día actual

Máximo diario

Mínimo diario

Además, el indicador permite la inclusión de otros niveles diarios de referencia personalizados, lo que lo hace adaptable a diferentes estilos de negociación y estrategias de mercado.

Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores profesionales como puntos de decisión clave para la reacción de los precios, la liquidez y la estructura del mercado intradía.

Características principales:

Trazado automático de niveles clave diarios

Cierre anterior, apertura diaria, máximo y mínimo

Diseño gráfico limpio y profesional

Funciona en cualquier marco temporal intradiario

Adecuado para Forex, índices, acciones y futuros

Cómo ayuda a los operadores:

Identificar importantes zonas de soporte y resistencia intradía

Mejorar la sincronización de entradas y salidas

Apoya las estrategias de ruptura y de reversión a la media

Proporcionar un contexto de mercado diario claro

Norion Daily Key Levels es ideal para los operadores que operan intradía y necesitan puntos de referencia diarios precisos para guiar su proceso de toma de decisiones.