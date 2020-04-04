Norion Daily Key Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 diciembre 2025
Norion Daily Key Levels es un indicador profesional diseñado para mostrar los niveles de referencia de precios más relevantes del día de negociación de forma clara y objetiva.
El indicador traza automáticamente niveles diarios esenciales como:
-
Cierre del día anterior
-
Apertura del día actual
-
Máximo diario
-
Mínimo diario
Además, el indicador permite la inclusión de otros niveles diarios de referencia personalizados, lo que lo hace adaptable a diferentes estilos de negociación y estrategias de mercado.
Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores profesionales como puntos de decisión clave para la reacción de los precios, la liquidez y la estructura del mercado intradía.
Características principales:
-
Trazado automático de niveles clave diarios
-
Cierre anterior, apertura diaria, máximo y mínimo
-
Diseño gráfico limpio y profesional
-
Funciona en cualquier marco temporal intradiario
-
Adecuado para Forex, índices, acciones y futuros
Cómo ayuda a los operadores:
-
Identificar importantes zonas de soporte y resistencia intradía
-
Mejorar la sincronización de entradas y salidas
-
Apoya las estrategias de ruptura y de reversión a la media
-
Proporcionar un contexto de mercado diario claro
Norion Daily Key Levels es ideal para los operadores que operan intradía y necesitan puntos de referencia diarios precisos para guiar su proceso de toma de decisiones.