Strifor Pivot ATR Target

Strifor Pivot + ATR Target

Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis
para MetaTrader 5

Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los cálculos manuales y suposiciones subjetivas.

Características principales

  • Construcción automática de niveles pivote (PP, R1-R3, S1-S3).

  • Cálculo de objetivos basados en ATR como porcentaje de la volatilidad media.

  • Objetivos separados para movimientos al alza y a la baja (ATR Largo / ATR Corto).

  • Panel informativo que muestra:

    • valor actual del ATR,

    • porcentaje del rango diario ya cubierto,

    • potencial de movimiento restante,

    • estimación del movimiento a partir del Máximo/Mínimo del día.

  • Posibilidad de utilizar los datos del día anterior.

  • Personalización flexible de las líneas y del aspecto del panel.

  • Compatible con todas las clases de activos: índices, divisas, materias primas, criptodivisas.

  • Compatible con MT5 (cobertura y compensación).

Cómo funciona

El indicador construye niveles pivote utilizando los datos del día anterior y calcula objetivos de movimiento basados en ATR(14).
Los objetivos ATR muestran rangos de movimiento de precios estadísticamente probables y ayudan a determinar:

  • si hay suficiente potencial para una operación,

  • si el mercado ya ha superado la mayor parte de su rango diario,

  • dónde pueden formarse niveles de soporte o resistencia basados en la volatilidad.

El panel de análisis se actualiza en tiempo real y ayuda a supervisar las condiciones del mercado a través de métricas clave de volatilidad. Esto reduce las entradas tardías y mejora la calidad de la selección de operaciones.

Para quién es este indicador

Strifor Pivot + ATR Target es adecuado para operadores que:

  • operan con niveles y estructura de mercado,

  • incorporan la volatilidad en sus análisis,

  • operan intradía o con estrategias a corto plazo,

  • operan con índices (US500, US100), oro, petróleo, divisas y CFDs,

  • seguir una gestión del riesgo basada en el rango diario.

El indicador no genera señales comerciales. Su propósito es proporcionar rangos objetivos y niveles de movimiento probable de los precios.

Ventajas

  • Combina niveles y volatilidad en una sola herramienta.

  • Evalúa automáticamente el potencial de movimiento diario.

  • Ayuda a comprender el contexto del mercado sin cálculos adicionales.

  • Adecuado para cualquier estilo de negociación.

  • Carga mínima del terminal.

  • Algoritmos de cálculo precisos y probados.

Parámetros configurables

  • Método de cálculo del nivel de pivote (Clásico).

  • Selección del marco temporal del día anterior.

  • Periodo ATR y valores porcentuales para los objetivos ATR.

  • Configuración de colores para todos los niveles y objetivos.

  • Posición y apariencia del panel de análisis.

  • Uso del horario regular de negociación (RTH).

  • Alertas para los toques de nivel o los logros de objetivos ATR.

Importante

El indicador no es un sistema de trading y no garantiza beneficios. Está diseñado para el análisis avanzado de la estructura del mercado y la volatilidad. Todas las decisiones de negociación quedan a discreción del usuario.


