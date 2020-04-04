Strifor Pivot + ATR Target



Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis

para MetaTrader 5

Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los cálculos manuales y suposiciones subjetivas.

Características principales

Construcción automática de niveles pivote (PP, R1-R3, S1-S3).

Cálculo de objetivos basados en ATR como porcentaje de la volatilidad media.

Objetivos separados para movimientos al alza y a la baja (ATR Largo / ATR Corto).

Panel informativo que muestra: valor actual del ATR, porcentaje del rango diario ya cubierto, potencial de movimiento restante, estimación del movimiento a partir del Máximo/Mínimo del día.

Posibilidad de utilizar los datos del día anterior.

Personalización flexible de las líneas y del aspecto del panel.

Compatible con todas las clases de activos: índices, divisas, materias primas, criptodivisas.

Compatible con MT5 (cobertura y compensación).

Cómo funciona

El indicador construye niveles pivote utilizando los datos del día anterior y calcula objetivos de movimiento basados en ATR(14).

Los objetivos ATR muestran rangos de movimiento de precios estadísticamente probables y ayudan a determinar:

si hay suficiente potencial para una operación,

si el mercado ya ha superado la mayor parte de su rango diario,

dónde pueden formarse niveles de soporte o resistencia basados en la volatilidad.

El panel de análisis se actualiza en tiempo real y ayuda a supervisar las condiciones del mercado a través de métricas clave de volatilidad. Esto reduce las entradas tardías y mejora la calidad de la selección de operaciones.

Para quién es este indicador

Strifor Pivot + ATR Target es adecuado para operadores que:

operan con niveles y estructura de mercado,

incorporan la volatilidad en sus análisis,

operan intradía o con estrategias a corto plazo,

operan con índices (US500, US100), oro, petróleo, divisas y CFDs,

seguir una gestión del riesgo basada en el rango diario.

El indicador no genera señales comerciales. Su propósito es proporcionar rangos objetivos y niveles de movimiento probable de los precios.

Ventajas

Combina niveles y volatilidad en una sola herramienta.

Evalúa automáticamente el potencial de movimiento diario.

Ayuda a comprender el contexto del mercado sin cálculos adicionales.

Adecuado para cualquier estilo de negociación.

Carga mínima del terminal.

Algoritmos de cálculo precisos y probados.

Parámetros configurables

Método de cálculo del nivel de pivote (Clásico).

Selección del marco temporal del día anterior.

Periodo ATR y valores porcentuales para los objetivos ATR.

Configuración de colores para todos los niveles y objetivos.

Posición y apariencia del panel de análisis.

Uso del horario regular de negociación (RTH).

Alertas para los toques de nivel o los logros de objetivos ATR.

Importante

El indicador no es un sistema de trading y no garantiza beneficios. Está diseñado para el análisis avanzado de la estructura del mercado y la volatilidad. Todas las decisiones de negociación quedan a discreción del usuario.