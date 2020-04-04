Strifor Pivot ATR Target
- Indicadores
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Versión: 1.32
Strifor Pivot + ATR Target
Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis
para MetaTrader 5
Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los cálculos manuales y suposiciones subjetivas.
Características principales
-
Construcción automática de niveles pivote (PP, R1-R3, S1-S3).
-
Cálculo de objetivos basados en ATR como porcentaje de la volatilidad media.
-
Objetivos separados para movimientos al alza y a la baja (ATR Largo / ATR Corto).
-
Panel informativo que muestra:
-
valor actual del ATR,
-
porcentaje del rango diario ya cubierto,
-
potencial de movimiento restante,
-
estimación del movimiento a partir del Máximo/Mínimo del día.
-
-
Posibilidad de utilizar los datos del día anterior.
-
Personalización flexible de las líneas y del aspecto del panel.
-
Compatible con todas las clases de activos: índices, divisas, materias primas, criptodivisas.
-
Compatible con MT5 (cobertura y compensación).
Cómo funciona
El indicador construye niveles pivote utilizando los datos del día anterior y calcula objetivos de movimiento basados en ATR(14).
Los objetivos ATR muestran rangos de movimiento de precios estadísticamente probables y ayudan a determinar:
-
si hay suficiente potencial para una operación,
-
si el mercado ya ha superado la mayor parte de su rango diario,
-
dónde pueden formarse niveles de soporte o resistencia basados en la volatilidad.
El panel de análisis se actualiza en tiempo real y ayuda a supervisar las condiciones del mercado a través de métricas clave de volatilidad. Esto reduce las entradas tardías y mejora la calidad de la selección de operaciones.
Para quién es este indicador
Strifor Pivot + ATR Target es adecuado para operadores que:
-
operan con niveles y estructura de mercado,
-
incorporan la volatilidad en sus análisis,
-
operan intradía o con estrategias a corto plazo,
-
operan con índices (US500, US100), oro, petróleo, divisas y CFDs,
-
seguir una gestión del riesgo basada en el rango diario.
El indicador no genera señales comerciales. Su propósito es proporcionar rangos objetivos y niveles de movimiento probable de los precios.
Ventajas
-
Combina niveles y volatilidad en una sola herramienta.
-
Evalúa automáticamente el potencial de movimiento diario.
-
Ayuda a comprender el contexto del mercado sin cálculos adicionales.
-
Adecuado para cualquier estilo de negociación.
-
Carga mínima del terminal.
-
Algoritmos de cálculo precisos y probados.
Parámetros configurables
-
Método de cálculo del nivel de pivote (Clásico).
-
Selección del marco temporal del día anterior.
-
Periodo ATR y valores porcentuales para los objetivos ATR.
-
Configuración de colores para todos los niveles y objetivos.
-
Posición y apariencia del panel de análisis.
-
Uso del horario regular de negociación (RTH).
-
Alertas para los toques de nivel o los logros de objetivos ATR.
Importante
El indicador no es un sistema de trading y no garantiza beneficios. Está diseñado para el análisis avanzado de la estructura del mercado y la volatilidad. Todas las decisiones de negociación quedan a discreción del usuario.