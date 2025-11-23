AI ML Lorentzian

Resumen

El Clasificador de Distancia de Lorentz (Lorentzian Distance Classifier) es un indicador de trading basado en aprendizaje automático que utiliza la distancia de Lorentz como su métrica central dentro de un marco de **Vecinos Más Cercanos Aproximados (ANN)**. En lugar de depender de la distancia euclidiana tradicional, trata la acción del precio financiero como si ocurriera en un espacio "deformado" de precio-tiempo (similar a cómo los objetos masivos curvan el espacio-tiempo en la relatividad). Este enfoque hace que el clasificador sea mucho más resistente al ruido del mercado, a los valores atípicos y a las distorsiones impulsadas por eventos (FOMC, choques geopolíticos, etc.), lo que le permite encontrar analogías históricas verdaderamente significativas que los métodos basados en la euclidiana suelen pasar por alto.
El indicador ofrece señales claras y **no repintadas** en barras cerradas y proporciona búferes listos para usar, lo que lo hace extremadamente conveniente para construir Asesores Expertos (EAs) en MetaTrader 4/5.

Por qué la Distancia de Lorentz debería usarse en Trading

La investigación ha demostrado repetidamente que la distancia de Lorentz supera a la euclidiana, Manhattan, coseno y muchas otras métricas populares cuando se aplica a la clasificación de series temporales, especialmente en entornos ruidosos. En el trading, los eventos noticiosos repentinos deforman drásticamente las relaciones de precios habituales: la métrica de Lorentz naturalmente explica esta deformación y acerca los patrones históricamente similares posteriores al evento, incluso si ocurrieron con semanas o meses de diferencia y bajo diferentes niveles de precios absolutos.

Cómo Usar - Guía Rápida

El indicador es altamente personalizable, aunque funciona muy bien con la configuración predeterminada en gráficos de 4H–12H (también se desempeña decentemente en marcos de tiempo más bajos).
Configuraciones Principales:

       
  • Source (Fuente) → por defecto hlc3 (puede cambiar a close, hl2, etc.)
    •    
  • Neighbors Count (Conteo de Vecinos) → 1–100 (por defecto 8) → cuántas situaciones históricas similares analizar
    •    
  • Max Bars Back (Máximo de Barras Hacia Atrás) → por defecto 2000 → profundidad del historial para la búsqueda ANN
    •    
  • Feature Count (Conteo de Características) → 2–5 (por defecto 5) → número de características técnicas utilizadas para la clasificación
    •    
  • Color Compression (Compresión de Color) → 1–10 → ajusta la intensidad de la coloración de la barra
Características (puede mezclar RSI, WaveTrend, CCI20, ADX): Hay cinco ranuras disponibles; la combinación predeterminada (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) ya está optimizada para la mayoría de los mercados.
Filtros (muy recomendable mantener habilitados): 
       
  • Volatility Filter (Filtro de Volatilidad) → activado por defecto
    •    
  • Regime Filter (Filtro de Régimen) → activado por defecto (ayuda a evitar mercados entrecortados o laterales)
    •    
  • ADX Filter (Filtro ADX) → opcional
    •    
  • Regime Threshold (Umbral de Régimen) → por defecto –0.1 (negativo = favorece ligeramente evitar el rango)
Regresión Kernel (estimación de tendencia suave): 
       
  • Trade with Kernel (Operar con Kernel) → activado por defecto
    •    
  • Lookback Window (Ventana de Retroceso) → 3–50 (por defecto 8)
    •    
  • Relative Weighting (Ponderación Relativa) → mayor = más adaptable, menor = más suave
    •    
  • Start Regression at Bar (Comenzar Regresión en Barra) → por defecto 25 (evita efectos de borde en el gráfico inicial)
Opciones de Visualización: 
       
  • Colores de barra, etiquetas de predicción, desplazamiento ATR, etc. — totalmente personalizables
Notas Importantes: 
       
  • **NO SE REPINTA** después del cierre de la barra (tanto las señales como la línea kernel)
    •    
  • Funciona mejor en marcos de tiempo ≤ 4H porque los marcos de tiempo más altos a menudo carecen de suficientes barras históricas (limitación de MT4 ~1000–1500 barras en diario/semanal)
    •    
  • Todos los cálculos se realizan solo en **barras cerradas** → perfecto para trading en vivo y backtesting

ÍNDICES DE BÚFER PARA iCustom (DESARROLLO DE EA MT4/MT5)

Al crear un Asesor Experto, use iCustom() con los siguientes índices de búfer (recuerde desplazar por 1 porque el cálculo es solo en barras cerradas):

Buffer 0  → Valor de la línea de regresión Kernel
Buffer 2  → Dirección de la tendencia:  +1 = arriba,  -1 = abajo
Buffer 4  → Señal:      
+1 → Buy (entrada en largo)      
+2 → Close Buy (Cerrar Compra)      
-1 → Sell (entrada en corto)      
-2 → Close Sell (Cerrar Venta) Buffer 5  → Valor de predicción ML sin procesar (entero)

Ejemplo (MT5):
double kernel    = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal    = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);

Otros productos de este autor
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
Asesores Expertos
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] Cuentas recomendadas: Estándar de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA es un algoritmo de trading que combina cobertura y gestión inteligente de riesgos con la estrategia Martingale. Está diseñado para proporcionar un rendimiento estable en condiciones de mercado fuertes donde no puedes predecir la dirección de la tendencia. Cuando se usa un archivo de configuración apropiado, puede funcio
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Indicadores
[ Mi canal ] , [ Mis productos ] Este indicador muestra los puntos donde la tendencia de la vela cambia debido a una presión instantánea mientras la tendencia general se mueve hacia arriba o hacia abajo. La flecha que muestra el indicador se dibuja si la vela anterior cumple ciertos criterios. Al crear tu estrategia, puedes interpretar 3-4 flechas consecutivas como una señal de ruptura potencial. Por ejemplo, cuando veas la cuarta flecha, podrías considerar abrir una operación. Esto proporcion
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.46 (13)
Asesores Expertos
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Cuentas recomendadas: Estándar de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA es un algoritmo de trading que combina cobertura y gestión inteligente de riesgos con la estrategia Martingale. Está diseñado para proporcionar un rendimiento estable en condiciones de mercado fuertes donde no puedes predecir la dirección de la tendencia. Cuando se usa un archivo de configuración apropiado, puede funci
FREE
Filtro:
fery379
118
fery379 2025.11.25 22:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

hubergut
109
hubergut 2025.11.25 19:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Findolin
1900
Findolin 2025.11.25 09:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.23 20:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

OMG FZE LLC
63532
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.23 21:00
xD xD xD
Respuesta al comentario