Apocalypse BTC SCalper
- Asesores Expertos
- Xian Qin Ceng
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
Primer precio con descuento! 9.26 - 10.3 ¡Precio con descuento de $199! ¡Precio final de $599!
El BTC Winner EA ha tenido buenos rendimientos desde su lanzamiento, y lo que es más importante, ha demostrado que el programa funciona en BTC. Esto me dio confianza y estaba listo para desarrollar un nuevo, más agresivo y excelente BTC EA con más órdenes negociadas y centrándose en el corto plazo.
Después de un período de trabajo incesante, nació este Apocalypse BTC Scalper EA y tengo que decir que DeepSeek tuvo un gran impacto en su mejora. Tiene aproximadamente el doble de órdenes que The BTC Winner EA y presume de mayores beneficios. Muy tranquilizador: este EA no tiene grid, ni martingala, ni hedging, ni doubling, y no tienes que preocuparte de que tu cuenta explote de repente... El EA sólo abre una posición al mismo tiempo, y no abre ninguna orden nueva hasta que esa posición esté cerrada. Los bots de Bitcoin también están protegidos durante la publicación de noticias importantes, cuando se publica una noticia importante el bot no abrirá una posición dentro de los 240 minutos antes de la publicación de la noticia frente a los 60 minutos después de la publicación de la noticia, la función New Fight le permite personalizar cualquier tiempo de parada de noticias.
No se preocupe por la configuración del EA, es muy simple, sólo tiene que establecer el valor de AutoRisk que se adapte al capital de su cuenta, como 50 o 100, y todos los demás parámetros se han configurado para usted de antemano, después de descargar el EA sólo tiene que cargarlo fácilmente.
Los resultados en tiempo real se pueden ver en el sitio web. Después de comprar el bot, por favor envíeme un mensaje privado y le daré acceso al grupo donde se puede obtener apoyo y ser capaz de discutir el bot. Se le dará la contraseña para la cuenta de la señal para comparar los resultados en cualquier momento.
Transmisión en vivo de la demostración de la señal .
Apocalipsis BTC Scalper Características:
- Todas las actualizaciones son gratuitas
- Popular BTCUSD
- Comercio 7 días a la semana, 2 días más que otros pares
- No grid, no doubling, no martingale, no hedging
- EA sólo abre una orden a la vez, la siguiente orden se abre sólo después de que la orden se cierra
- Instalación rápida y sencilla, sólo tiene que cambiar el parámetro FixedLot.
- Servicio de soporte dedicado que le ayudará durante la instalación del EA, configurar el EA
- Todas las órdenes están protegidas por Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop y Break Even.
- Un producto probado y testado desarrollado por programadores experimentados, basado en un historial probado de éxito en el trading.
- Filtrado de noticias, permitiendo la personalización del tiempo antes y después de la publicación de las noticias.
Configuración de los parámetros de Apocalypse BTC Scalper :
- AutoRisK: porcentaje automático de lotes
- FixedLot: tamaño de lote fijo
- Magic -: se puede cambiar a cualquier número inferior a 11 dígitos
- NewsFilter: activa el filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
- Comment -: se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
- SmartClose: desactivado por defecto
- Take Profit: configuración por defecto, no es necesario cambiarla
- Stop Loss: activado por defecto, no es necesario cambiarlo
- Trailing Stop: activado por defecto, no es necesario cambiarlo
Cómo empezar:
- Después de comprar un EA, por favor envíeme un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Para ello: vaya a la pestaña "Compra" y haga una captura de pantalla. Después de la confirmación, te añadiré al grupo donde yo y otros usuarios te proporcionaremos toda la ayuda que necesites, y por supuesto podrás discutir el EA aquí.
- Abre Autotrade en tu plataforma, añade el EA en el gráfico M15 en BTCUSD, ajusta el Lote para que se adapte al capital de tu cuenta, y finaliza.
- El Robot Bitcoin se puede utilizar con cualquier brokerde Forex y en cualquier cuenta, pero se recomienda utilizar una cuenta de bajo spread con un depósito mínimo de 50$ y un apalancamiento de 1:30 a 1:1000.
- Se recomienda ejecutar el robot en un VPS para mantenerlo conectado 24/7 y probarlo en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
Información de la cuenta:
- ¡Par de Negociación: BTCUSD, por favor asegúrese de comprobar si su cuenta permite el comercio de BTCUSD!
- Periodo de tiempo: M60, periodo de tiempo recomendado
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tamaño mínimo del lote: 0.01
- Depósito mínimo: 200, esta es una cantidad mínima
- Tipo de cuenta: Cuenta Primary, Hedge, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Actualizaciones gratuitas:
La versión actual de este robot es la 1.0. Proporcionamos todas las últimas actualizaciones de forma gratuita y las últimas versiones están siempre disponibles directamente desde la plataforma MT5.
Precio de venta:
El robot tiene un precio de $699 y puede ser utilizado en cualquier broker que permita operar con BTUUSD.
Instrucciones de Backtest
Para obtener resultados reales de las pruebas, utilice el modo "datos reales por cotización" para el backtesting.
Soporte de grupo:
Por favor, envíeme un mensaje privado Después de comprar el EA, le concederé acceso a un grupo donde podrá obtener soporte y discutir sobre el robot. Seguiremos desarrollando el bot basándonos en las sugerencias de nuestros clientes y en las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante para otras características de este EA, póngase en contacto con nuestro equipo. Los resultados en directo están disponibles en el sitio web.