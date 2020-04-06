Primer precio con descuento! 9.26 - 10.3 ¡Precio con descuento de $199! ¡Precio final de $599!

El BTC Winner EA ha tenido buenos rendimientos desde su lanzamiento, y lo que es más importante, ha demostrado que el programa funciona en BTC. Esto me dio confianza y estaba listo para desarrollar un nuevo, más agresivo y excelente BTC EA con más órdenes negociadas y centrándose en el corto plazo.

Después de un período de trabajo incesante, nació este Apocalypse BTC Scalper EA y tengo que decir que DeepSeek tuvo un gran impacto en su mejora. Tiene aproximadamente el doble de órdenes que The BTC Winner EA y presume de mayores beneficios. Muy tranquilizador: este EA no tiene grid, ni martingala, ni hedging, ni doubling, y no tienes que preocuparte de que tu cuenta explote de repente... El EA sólo abre una posición al mismo tiempo, y no abre ninguna orden nueva hasta que esa posición esté cerrada. Los bots de Bitcoin también están protegidos durante la publicación de noticias importantes, cuando se publica una noticia importante el bot no abrirá una posición dentro de los 240 minutos antes de la publicación de la noticia frente a los 60 minutos después de la publicación de la noticia, la función New Fight le permite personalizar cualquier tiempo de parada de noticias.

No se preocupe por la configuración del EA, es muy simple, sólo tiene que establecer el valor de AutoRisk que se adapte al capital de su cuenta, como 50 o 100, y todos los demás parámetros se han configurado para usted de antemano, después de descargar el EA sólo tiene que cargarlo fácilmente.

Los resultados en tiempo real se pueden ver en el sitio web. Después de comprar el bot, por favor envíeme un mensaje privado y le daré acceso al grupo donde se puede obtener apoyo y ser capaz de discutir el bot. Se le dará la contraseña para la cuenta de la señal para comparar los resultados en cualquier momento.