Apocalypse BTC SCalper
- Experten
- Xian Qin Ceng
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
Erster ermäßigter Preis! 9.26 - 10.3 Ermäßigter Preis von $199! Endgültiger Preis $599!
Der BTC Winner EA hat seit seiner Veröffentlichung gute Performance-Renditen erzielt und, was noch wichtiger ist, er hat bewiesen, dass das Programm auf BTC funktioniert. Das gab mir Selbstvertrauen und ich war bereit, einen neuen, aggressiveren und exzellenten BTC EA zu entwickeln, mit mehr gehandelten Aufträgen und mit Fokus auf die kurze Frist.
Nach einer Periode unermüdlicher Arbeit wurde dieser Apocalypse BTC Scalper EA geboren und ich muss sagen, dass DeepSeek einen großen Einfluss auf seine Verbesserung hatte. Er hat etwa doppelt so viele Aufträge wie der BTC Winner EA und weist höhere Gewinne auf. Sehr beruhigend: dieser EA hat kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, keine Verdopplung, und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihr Konto plötzlich explodiert . Der EA eröffnet nur eine Position zur gleichen Zeit, und eröffnet keine neuen Aufträge, bis diese Position geschlossen ist. Bitcoin-Bots sind auch während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen geschützt, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, wird der Bot keine Position innerhalb von 240 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten gegenüber 60 Minuten nach der Veröffentlichung der Nachrichten öffnen.
Machen Sie sich keine Sorgen über die Einrichtung des EA, es ist sehr einfach, Sie müssen nur den AutoRisk-Wert einstellen, der zu Ihrem Kontokapital passt, z. B. 50 oder 100, und die anderen Parameter sind alle im Voraus für Sie eingerichtet, nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, brauchen Sie ihn nur noch zu laden.
Die Echtzeit-Ergebnisse können auf der Website eingesehen werden. Nachdem Sie den Bot gekauft haben, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und den Bot diskutieren können. Sie erhalten dann das Passwort für das Signalkonto, um die Ergebnisse jederzeit vergleichen zu können.
Live Streaming von Signal Showcase .
Apocalypse BTC Scalper Eigenschaften:
- Alle Updates sind kostenlos
- Beliebter BTCUSD
- Handeln Sie 7 Tage die Woche, 2 Tage mehr als andere Paare
- Kein Raster, keine Verdoppelung, kein Martingal, kein Hedging
- EA öffnet immer nur eine Order, die nächste Order wird erst geöffnet, nachdem die erste Order geschlossen wurde
- Schnelle und einfache Installation, ändern Sie einfach den FixedLot Parameter.
- Dedizierter Service-Support unterstützt Sie während der gesamten Installation des EA, Einrichtung des EA
- Alle Aufträge sind durch Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop und Break Even geschützt.
- Ein bewährtes und getestetes Produkt, das von erfahrenen Programmierern entwickelt wurde und auf einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz basiert.
- Nachrichtenfilterung, die es ermöglicht, die Zeit vor und nach der Veröffentlichung von Nachrichten anzupassen
Apocalypse BTC Scalper Parameter-Einstellungen:
- AutoRisK: automatischer Prozentsatz der Lots
- FixedLot: Feste Losgröße
- Magic -: kann auf eine beliebige Zahl kleiner als 11 Ziffern geändert werden
- NewsFilter: aktiviert den Nachrichtenfilter, um neue Trades zu blockieren
- Comment -: kann auf einen beliebigen Wert geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
- SmartClose: standardmäßig ausgeschaltet
- Take Profit: Standardeinstellung, keine Änderung erforderlich
- Stop Loss: standardmäßig aktiviert, muss nicht geändert werden
- Trailing Stop: standardmäßig aktiviert, muss nicht geändert werden
Wie man anfängt:
- Nachdem Sie einen EA gekauft haben, senden Sie mir bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte "Kauf" und machen Sie einen Screenshot. Nach der Bestätigung füge ich Sie zu der Gruppe hinzu, in der ich und andere Benutzer Ihnen alle Hilfe geben, die Sie brauchen, und natürlich können Sie den EA hier diskutieren.
- Öffnen Sie Autotrade auf Ihrer Plattform, fügen Sie den EA auf dem M15-Chart auf BTCUSD hinzu, stellen Sie das Lot so ein, dass es Ihrem Kontokapital entspricht, und beenden Sie den Vorgang.
- Der Bitcoin-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es wird empfohlen, ein Konto mit niedrigem Spread mit einer Mindesteinlage von 50 $ und einem Hebel von 1:30 bis 1:1000 zu verwenden.
- Es wird empfohlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, um ihn 24/7 verbunden zu halten und ihn auf einem Demokonto zu testen, bevor er zu einem Live-Konto hinzugefügt wird.
Konto-Informationen:
- Handelspaar: BTCUSD, bitte überprüfen Sie, ob Ihr Konto den Handel mit BTCUSD erlaubt!
- Zeitrahmen: M60, empfohlene Zeitspanne
- Plattform: MetaTrader 5
- Minimale Losgröße: 0.01
- Mindesteinlage: 200, dies ist ein Mindestbetrag
- Kontotyp: Primär-, Hedge-, Zero-, Cent-, Micro-, Standard-, Premium- oder ECN-Konto
Kostenlose Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 1.0. Wir stellen alle aktuellen Updates kostenlos zur Verfügung und die neuesten Versionen sind immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.
Verkaufspreis:
Der Roboter kostet $699 und kann bei jedem Forex-Broker verwendet werden, der den BTUUSD-Handel erlaubt.
Backtest-Anweisungen
Um echte Testergebnisse zu erhalten, verwenden Sie bitte den Modus "Echte Daten pro Kurs" für das Backtesting.
Gruppenunterstützung:
Bitte senden Sie mir eine private Nachricht . Nachdem Sie den EA gekauft haben , gewähre ich Ihnen Zugang zu einer Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und den Roboter diskutieren können. Wir werden den Bot auf der Grundlage von Vorschlägen unserer Kunden und von uns selbst weiterentwickeln. Wenn Sie interessante Ideen für weitere Funktionen dieses EAs haben, kontaktieren Sie bitte unser Team. Live-Ergebnisse sind auf der Website verfügbar.