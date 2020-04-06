Erster ermäßigter Preis! 9.26 - 10.3 Ermäßigter Preis von $199! Endgültiger Preis $599!

Der BTC Winner EA hat seit seiner Veröffentlichung gute Performance-Renditen erzielt und, was noch wichtiger ist, er hat bewiesen, dass das Programm auf BTC funktioniert. Das gab mir Selbstvertrauen und ich war bereit, einen neuen, aggressiveren und exzellenten BTC EA zu entwickeln, mit mehr gehandelten Aufträgen und mit Fokus auf die kurze Frist.

Nach einer Periode unermüdlicher Arbeit wurde dieser Apocalypse BTC Scalper EA geboren und ich muss sagen, dass DeepSeek einen großen Einfluss auf seine Verbesserung hatte. Er hat etwa doppelt so viele Aufträge wie der BTC Winner EA und weist höhere Gewinne auf. Sehr beruhigend: dieser EA hat kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, keine Verdopplung, und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihr Konto plötzlich explodiert . Der EA eröffnet nur eine Position zur gleichen Zeit, und eröffnet keine neuen Aufträge, bis diese Position geschlossen ist. Bitcoin-Bots sind auch während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen geschützt, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, wird der Bot keine Position innerhalb von 240 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten gegenüber 60 Minuten nach der Veröffentlichung der Nachrichten öffnen.

Machen Sie sich keine Sorgen über die Einrichtung des EA, es ist sehr einfach, Sie müssen nur den AutoRisk-Wert einstellen, der zu Ihrem Kontokapital passt, z. B. 50 oder 100, und die anderen Parameter sind alle im Voraus für Sie eingerichtet, nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, brauchen Sie ihn nur noch zu laden.

Die Echtzeit-Ergebnisse können auf der Website eingesehen werden. Nachdem Sie den Bot gekauft haben, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und den Bot diskutieren können. Sie erhalten dann das Passwort für das Signalkonto, um die Ergebnisse jederzeit vergleichen zu können.