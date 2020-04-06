Apocalypse BTC SCalper

首发优惠价！9.26--10.3折扣价199美元！最终价格599美元！

The BTC Winner EA在发布后取得了良好的业绩回报，更重要的是它证明了方案在BTC上是可行的。这给我带来了信心，我准备开发一款全新的、更加激进优秀的、有更多成交订单、专注于短线的BTC EA。

经过一段时间的不懈努力，这款Apocalypse BTC Scalper EA诞生了，不得不说DeepSeek在改进它的过程中产生了重要影响。它的订单大约是The BTC Winner EA的2倍，并且拥有更高的利润。非常让人安心：这款EA没有网格、没有马丁格尔、没有对冲、没有加倍，你不用担心账户突然爆炸 。EA 在同一时间只开一个仓位，在这个仓位结束之前，不会再打开任何新的订单。比特币机器人在重要新闻发布期间也受到保护，当重大新闻发布时，机器人不会在新闻发布前240分钟内与新闻发布后的60分钟内开仓，New Fight功能允许你自定义任何新闻停止时间。

不用担心EA设置的问题，它非常简单，你只需要根据自己账户资金设置适合自己的AutoRisk数值，例如50或者100,其他参数设置已经全部提前为你设置完成，下载EA之后你只需要轻松的加载它就可以了。

实时结果可在网站上查看。购买机器人后，请给我发私信，我会给你访问小组的权限，在那里你可以得到支持并能够讨论机器人。你会得到信号账户的密码，随时对比结果。