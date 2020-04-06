Apocalypse BTC SCalper
- 专家
- Xian Qin Ceng
- 版本: 1.0
- 激活: 8
首发优惠价！9.26--10.3折扣价199美元！最终价格599美元！
The BTC Winner EA在发布后取得了良好的业绩回报，更重要的是它证明了方案在BTC上是可行的。这给我带来了信心，我准备开发一款全新的、更加激进优秀的、有更多成交订单、专注于短线的BTC EA。
经过一段时间的不懈努力，这款Apocalypse BTC Scalper EA诞生了，不得不说DeepSeek在改进它的过程中产生了重要影响。它的订单大约是The BTC Winner EA的2倍，并且拥有更高的利润。非常让人安心：这款EA没有网格、没有马丁格尔、没有对冲、没有加倍，你不用担心账户突然爆炸 。EA 在同一时间只开一个仓位，在这个仓位结束之前，不会再打开任何新的订单。比特币机器人在重要新闻发布期间也受到保护，当重大新闻发布时，机器人不会在新闻发布前240分钟内与新闻发布后的60分钟内开仓，New Fight功能允许你自定义任何新闻停止时间。
不用担心EA设置的问题，它非常简单，你只需要根据自己账户资金设置适合自己的AutoRisk数值，例如50或者100,其他参数设置已经全部提前为你设置完成，下载EA之后你只需要轻松的加载它就可以了。
实时结果可在网站上查看。购买机器人后，请给我发私信，我会给你访问小组的权限，在那里你可以得到支持并能够讨论机器人。你会得到信号账户的密码，随时对比结果。
实时直播的信号展示.
Apocalypse BTC Scalper 特征：
- 所有更新均免费
- 热门BTCUSD
- 每周7 天交易，比其他货币对多2天
- 无网格、无加倍、无马丁格尔、无对冲
- EA 同一时间只打开一个订单，订单结束后才会打开下一个订单
- 安装简单快捷，仅需更改FixedLot这一个参数
- 提供专门的服务支持，将全程协助您安装EA、设置EA
- 所有订单均受止盈、止损、追踪止损和盈亏平衡保护
- 由经验丰富的程序员开发的经过测试的产品，基于成功的交易记录研发
- 新闻筛选，允许自定义新闻公布前后时间
Apocalypse BTC Scalper 参数设置：
- AutoRisK ： 自动百分比手数
- FixedLot：固定手数
- Magic -：可以更改为任意低于11位的数字
- 新闻过滤器 ： 激活新闻过滤器以阻止新交易
- 注释-：您可以将其更改为任何内容，此评论在历史记录中可见
- SmartClose：默认关闭
- 止盈：默认设置，无需更改
- 止损 ：默认设置，无需更改
- 追踪止损 ： 默认启用，无需更改
如何开始：
- 购买 EA 后，请向我发送 私信 附上您的购买确认截图。具体方式：前往“购买”标签页，然后截取截图。确认后，我会将您添加到群组，我和其他用户将在那里为您提供所有帮助，当然您也可以在这里讨论这款 EA。
- 在您的平台上打开自动交易，在 BTCUSD 上的 M15 图表上添加EA，根据你的账户资金设置适合你的Lot,然后结束。
- 比特币机器人可在任何外汇经纪商和任何账户上使用，但建议使用低点差账户，最低存款额为 50 美元，杠杆为 1:30 至 1:1000。
- 建议在 VPS 上运行机器人，使其保持 24 小时连接，在将机器人添加到真实账户之前，先在模拟账户上进行测试。
账户信息：
- 交易对：BTCUSD，请注意检查你的账户是否允许交易BTCUSD
- 时间范围：M60，推荐时间周期
- 平台：MetaTrader 5
- 最小手数：0.01
- 最低存款：200，此为最低额度
- 账户类型：原始账户、对冲账户、零账户、美分账户、微型账户、标准账户、高级账户或 ECN 账户
免费更新：
此机器人的当前版本为 1.0。我们免费提供所有最新更新，最新版本始终可直接从 MT5 平台获取。
出售价格：
该机器人售价 699 美元，可在任何允许BTUUSD交易的外汇经纪商使用。
回测说明
为了取得真实的测试效果，请使用“每次报价基于真实数据”模式进行回测。
群组支持：
请给我发一份 私信 购买 EA 后，我会授予您加入小组的权限，您可以在那里获得支持并讨论该机器人。我们将根据客户和我们自己的建议进一步开发该机器人。如果您对这款 EA 的其他功能有任何有趣的想法，请联系我们的团队。实时结果可在网站上查看。