Apocalypse BTC SCalper

首发优惠价！9.26--10.3折扣价199美元！最终价格599美元！

The BTC Winner EA在发布后取得了良好的业绩回报，更重要的是它证明了方案在BTC上是可行的。这给我带来了信心，我准备开发一款全新的、更加激进优秀的、有更多成交订单、专注于短线的BTC EA。

经过一段时间的不懈努力，这款Apocalypse BTC Scalper EA诞生了，不得不说DeepSeek在改进它的过程中产生了重要影响。它的订单大约是The BTC Winner EA的2倍，并且拥有更高的利润。非常让人安心：这款EA没有网格、没有马丁格尔、没有对冲、没有加倍，你不用担心账户突然爆炸 。EA 在同一时间只开一个仓位，在这个仓位结束之前，不会再打开任何新的订单。比特币机器人在重要新闻发布期间也受到保护，当重大新闻发布时，机器人不会在新闻发布前240分钟内与新闻发布后的60分钟内开仓，New Fight功能允许你自定义任何新闻停止时间。

不用担心EA设置的问题，它非常简单，你只需要根据自己账户资金设置适合自己的AutoRisk数值，例如50或者100,其他参数设置已经全部提前为你设置完成，下载EA之后你只需要轻松的加载它就可以了。

实时结果可在网站上查看。购买机器人后，请给我发私信，我会给你访问小组的权限，在那里你可以得到支持并能够讨论机器人。你会得到信号账户的密码，随时对比结果。

实时直播的信号展示.

Apocalypse BTC Scalper 特征：

  1. 所有更新均免费
  2. 热门BTCUSD
  3. 每周7 天交易，比其他货币对多2天
  4. 无网格、无加倍、无马丁格尔、无对冲
  5. EA 同一时间只打开一个订单，订单结束后才会打开下一个订单
  6. 安装简单快捷，仅需更改FixedLot这一个参数
  7. 提供专门的服务支持，将全程协助您安装EA、设置EA
  8. 所有订单均受止盈、止损、追踪止损和盈亏平衡保护
  9. 由经验丰富的程序员开发的经过测试的产品，基于成功的交易记录研发
  10. 新闻筛选，允许自定义新闻公布前后时间

Apocalypse BTC Scalper 参数设置：

  1. AutoRisK ： 自动百分比手数
  2. FixedLot：固定手数
  3. Magic -：可以更改为任意低于11位的数字
  4. 新闻过滤器 ： 激活新闻过滤器以阻止新交易
  5. 注释-：您可以将其更改为任何内容，此评论在历史记录中可见
  6. SmartClose：默认关闭
  7. 止盈：默认设置，无需更改
  8. 止损 ：默认设置，无需更改
  9. 追踪止损 ： 默认启用，无需更改

如何开始：

  1. 购买 EA 后，请向我发送 私信 附上您的购买确认截图。具体方式：前往“购买”标签页，然后截取截图。确认后，我会将您添加到群组，我和其他用户将在那里为您提供所有帮助，当然您也可以在这里讨论这款 EA。
  2. 在您的平台上打开自动交易，在 BTCUSD 上的 M15 图表上添加EA，根据你的账户资金设置适合你的Lot,然后结束。
  3. 比特币机器人可在任何外汇经纪商和任何账户上使用，但建议使用低点差账户，最低存款额为 50 美元，杠杆为 1:30 至 1:1000。
  4. 建议在 VPS 上运行机器人，使其保持 24 小时连接，在将机器人添加到真实账户之前，先在模拟账户上进行测试。

账户信息：

  • 交易对：BTCUSD，请注意检查你的账户是否允许交易BTCUSD
  • 时间范围：M60，推荐时间周期
  • 平台：MetaTrader 5
  • 最小手数：0.01
  • 最低存款：200，此为最低额度
  • 账户类型：原始账户、对冲账户、零账户、美分账户、微型账户、标准账户、高级账户或 ECN 账户

免费更新：
此机器人的当前版本为 1.0。我们免费提供所有最新更新，最新版本始终可直接从 MT5 平台获取。

出售价格：
该机器人售价 699 美元，可在任何允许BTUUSD交易的外汇经纪商使用。

回测说明

为了取得真实的测试效果，请使用“每次报价基于真实数据”模式进行回测。

群组支持：

请给我发一份 私信 购买 EA 后，我会授予您加入小组的权限，您可以在那里获得支持并讨论该机器人。我们将根据客户和我们自己的建议进一步开发该机器人。如果您对这款 EA 的其他功能有任何有趣的想法，请联系我们的团队。实时结果可在网站上查看。



