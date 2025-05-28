Rising Sun Gold MT5

El Breakout trading es un método muy antiguo. Nació cuando nació el mercado de derivados. Este método fue muy efectivo en los inicios del mercado, pero ahora con más y más breakouts falsos, este viejo método ha perdido su encanto. Sin embargo, aun así, el breakout trading sigue siendo una forma efectiva de ganar dinero. Sólo que ya no es aplicable a todas las variedades, sino que es más adecuado para variedades de inversión con fluctuaciones violentas y tendencias obvias, como el oro.

31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA

He estado utilizando breakouts para obtener beneficios en XAUUSD desde el principio de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es un método antiguo, simple y eficaz. Si tienes paciencia y puedes ver a menudo como los beneficios se convierten en pérdidas o como pequeños beneficios se convierten en beneficios mayores sin moverte, entonces tienes las cualidades para dominar este método. Soy un trader profesional y no me gusta decir algo halagador para complacerte. Si desea utilizar este EA, por favor asegúrese de tener paciencia.

Backtest de datos históricos de terceros,2010--2024, Lote fijo 0.1

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la configuración de EA, usted puede discutir aquí:Haga clic aquí Únete al grupo de discusión pública.


Características de Rising Sun Gold:

  1. Todos los parámetros se han establecido, y es fácil de usar. Los usuarios sólo tienen que ajustar el lote.
  2. Muestra los resultados de la transacción honestamente. No crecerá en línea recta, sino que lo hará de forma tortuosa pero continua.
  3. Programación orientada a objetos, rápida velocidad de ejecución del programa.
  4. Una orden cada vez, sin cuadrícula, sin Martin
  5. Uso de Stop Fijo y Trailing Stop


aplicación

  • Ciclo: 30M o H1,30M es mejor.
  • Instrumentos: XAUUSD, Oro, GOLD
  • Depósito mínimo: $100, riesgo alto. Riesgo medio recomendado cada $150, 0.01 lote. Advertencia de riesgo: No operar con posiciones pesadas.
  • Cuenta: ECN /RaW/STP
  • Se recomienda VPS



