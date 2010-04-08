Thunder Strike EA MT4

Llevo 10 años investigando estrategias de tendencia con una sola orden. No hay cuadrícula, ni Martingala, ni se añaden posiciones. Aunque este enfoque no conlleva riesgo de liquidación, a mucha gente no le gusta porque no implica órdenes de trading diarias y no garantiza beneficios consistentes cada año o cada mes.

A largo plazo, una estrategia tendencial con una sola orden cada vez es excelente, pero a corto plazo, su rentabilidad es incierta. De hecho, a lo largo de los años, no sólo he investigado estrategias tendenciales, sino también sistemas de reversión a la media.

Creé el Thunder Srike EA en 2023. Estoy muy satisfecho con él. Es ampliamente aplicable a través de múltiples pares de divisas y ofrece un bajo riesgo. A diferencia de las estrategias de cuadrícula comunes, el Thunder Srike EA no conlleva un riesgo significativo.Esto se debe a su mecanismo único de sólo vender en corto en los máximos y comprar en los mínimos. Sepuede observar sus características únicas en backtesting y operación real.

Si le gustanlos sistemas de reversión a la media, entonces definitivamente debe comprobarel Thunder Srike EA, no le decepcionará.

Número de cuenta: 7212755, Broker: DPrimeVU-Live 7 Contraseña: Zeng6789*

Características EA:

Todos los parámetros ya están incorporados, fácil de configurar y fácil de usar Soporta personalización, si usted es un experto, puede establecer los parámetros clave para un mejor desarrollo Ampliamente aplicable a múltiples pares de divisas, como EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD, etc. Las órdenes de trading tienen protección de beneficios Proporciona botones de función convenientes y rápidos La pérdida máxima se puede cortar de acuerdo a la cantidad





aplicación

Ciclo: Recomendado H1

Instrumentos: EURUSD, GBPUSD, EURGBP; AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD; EURUSD, USDCHF, EURCHF; etc.

, AUDNZD, NZDCAD; EURUSD, USDCHF, EURCHF; etc. Depósito mínimo: 300 $, riesgo alto. Riesgo medio recomienda 300 $ por modelo, 0,01 lote. Se recomienda cuenta Cent.

Advertencia de riesgo: Por favor, no opere con posiciones pesadas.

Cuenta: ECN /RaW/STP

Se recomienda VPS



