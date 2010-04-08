Thunder Strike EA MT4

Llevo 10 años investigando estrategias de tendencia con una sola orden. No hay cuadrícula, ni Martingala, ni se añaden posiciones. Aunque este enfoque no conlleva riesgo de liquidación, a mucha gente no le gusta porque no implica órdenes de trading diarias y no garantiza beneficios consistentes cada año o cada mes.

A largo plazo, una estrategia tendencial con una sola orden cada vez es excelente, pero a corto plazo, su rentabilidad es incierta. De hecho, a lo largo de los años, no sólo he investigado estrategias tendenciales, sino también sistemas de reversión a la media.

Creé el Thunder Srike EA en 2023. Estoy muy satisfecho con él. Es ampliamente aplicable a través de múltiples pares de divisas y ofrece un bajo riesgo. A diferencia de las estrategias de cuadrícula comunes, el Thunder Srike EA no conlleva un riesgo significativo.Esto se debe a su mecanismo único de sólo vender en corto en los máximos y comprar en los mínimos. Sepuede observar sus características únicas en backtesting y operación real.

Si le gustanlos sistemas de reversión a la media, entonces definitivamente debe comprobarel Thunder Srike EA, no le decepcionará.

Número de cuenta: 7212755,

Broker: DPrimeVU-Live 7

Contraseña: Zeng6789*

Características EA:

  1. Todos los parámetros ya están incorporados, fácil de configurar y fácil de usar
  2. Soporta personalización, si usted es un experto, puede establecer los parámetros clave para un mejor desarrollo
  3. Ampliamente aplicable a múltiples pares de divisas, como EURUSD, GBPUSD,EURGBP, AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD, etc.
  4. Las órdenes de trading tienen protección de beneficios
  5. Proporciona botones de función convenientes y rápidos
  6. La pérdida máxima se puede cortar de acuerdo a la cantidad


aplicación

  • Ciclo: Recomendado H1
  • Instrumentos:EURUSD, GBPUSD, EURGBP; AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD; EURUSD, USDCHF, EURCHF; etc.
  • Depósito mínimo: 300 $, riesgo alto. Riesgo medio recomienda 300 $ por modelo, 0,01 lote. Se recomienda cuenta Cent.
  • Advertencia de riesgo: Por favor, no opere con posiciones pesadas.
  • Cuenta: ECN /RaW/STP
  • Se recomienda VPS


Productos recomendados
Laodengxi 429
Xing Yuan Wang
Asesores Expertos
Esta es la versión MT4 , versión MT5: https://www.mql5.com/zh/market/product/1 35425 Advertencia: ¡¡¡Este es Martingale EA, con un riesgo extremadamente alto!!! Expert Advisor (EA) no es omnipotente, el uso de este EA significa estar de acuerdo en asumir el riesgo de todas las pérdidas incurridas por el EA Operar con productos financieros como divisas y oro son productos de alto riesgo que pueden resultar en capital cero. Por favor, sea consciente de los riesgos antes de operar Este es Laodengx
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Circuit EA
Alexander Chertnik
Asesores Expertos
Circuito Asesor Experto. EA utiliza el sistema de arbitraje de entrar en ambas direcciones del mercado. Además EA ha construido en el motor de filtro para la activación de los oficios. Todas las operaciones están cubiertas por Stop Loss y Take Profit fijos . No Grid, No Martingale, Funciona con alta propagación. Este EA opera sólo una vez por apertura de barra. Son válidos los métodos rápidos de prueba y optimización de estrategias. El usuario puede probar / optimizar por modelo: (punto de cont
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Asesores Expertos
Sistema automatico de trading basado en el indicador flat matutino, coloca ordenes pendientes en los bordes del canal nocturno .todas las operaciones tienen un stop loss y take profit fijos .el par operado GBPUSD H1, puede ser utilizado en otros instrumentos previa optimizacion. El EA contiene un indicador plano conmutable . La hora de funcionamiento del robot en los parámetros de entrada corresponde a (+2GMT). cuando se cambia al horario de verano, es necesario ajustar la hora manualmente. *
FREE
Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
Asesores Expertos
Sistema de negociación a medio plazo que trata de obtener beneficios durante los retrocesos de los precios tras movimientos significativos. El sistema determina automáticamente el rango de negociación actual, los niveles de retroceso de precios. Esta es una versión de demostración del EA algorítmico , optimizado durante el año 2016 para operar con el par de divisas EURUSD. Es posible operar en modo manual utilizando un simple panel en pantalla o en modo totalmente automático. La cantidad de oper
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Asesores Expertos
El XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX es una estrategia de comercio algorítmico para MetaTrader, probado en XAUUSD (Oro) utilizando el marco de tiempo H4 desde abril 1, 2004, hasta abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Los deta
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Asesores Expertos
Versión gratuita de Greed Advisor PRO . Este es un Asesor Experto de cuadrícula flexible, creado específicamente para los comerciantes codiciosos. Principio de funcionamiento: fije el beneficio diario deseado, y el robot intentará conseguir este resultado por todos los medios posibles. Utiliza el peligroso principio de martingala para hacer frente a los drawdowns, ya que rentabilizar la cadena de órdenes es el objetivo principal del robot. No olvide los riesgos de la martingala. En general, el E
FREE
MT4 BuildYourGridEA
Nikolaos Pantzos
4.33 (9)
Asesores Expertos
CONSTRUYA SU REJILLA El experto es un sistema para ayudar a cualquier comerciante para hacer una rejilla de órdenes (sin martingala, lite martingala, o martingala completa) fácil y simple. Por favor, haga su prueba para encontrar su configuración. Los ajustes por defecto son sólo para tener una idea de cómo funciona el experto. El experto puede hacer según o rejilla contraria de órdenes. Puede configurar el experto para trabajar en modo de cobertura si las pérdidas son enormes. El sistema utili
FREE
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
Eurusd Bollinger Bands Breaker MT4
Tomas Vanek
Asesores Expertos
La EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 es una estrategia de trading algorítmica para MetaTrader, probada en EURUSD usando el marco temporal M15 desde el 1 de abril de 2004 hasta el 24 de abril de 2024 . No hay necesidad de configurar parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ L
FREE
OpenTime
Valeriy Yastremskiy
Asesores Expertos
El asesor expondrá las órdenes en un tiempo de terminal determinado con una precisión de 1 minuto. Los tipos de órdenes se seleccionan, de forma predeterminada se retrasan. Se establece el Stop loss, Take Profit, el tiempo a través del cual se eliminan las órdenes pendientes si no se abrieron hasta ese momento(el tiempo no puede ser inferior a 11 minutos del tiempo de apertura, el asesor no funcionará). La comprobación del número mágico se realiza al principio. Si hay órdenes con el mismo Mag
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
RSI TrendWave
Alexander Men
4 (1)
Asesores Expertos
RSI TheTrendWave es un Doble RSI con una Estrategia Martingala Inteligente para un Asesor Experto en MQL4 que combina la identificación de tendencias basada en RSI con un enfoque de gestión de riesgos para reducir el drawdown utilizando un sistema de Martingala modificado. Aquí te explicamos cómo funciona: Señales del Doble RSI: Se activa una señal de compra cuando el RSI a corto plazo cruza por encima del RSI a largo plazo y ambos están por debajo de un cierto umbral de sobreventa (por ejemplo,
FREE
Providec
Dmitriy Prigodich
5 (3)
Asesores Expertos
Providec Expert Advisor es una buena adición a la cartera o con MM competente un excelente robot principal. Está diseñado para dispersar el depósito. Debido a la alta probabilidad de una transacción rentable, es posible dispersar pequeños depósitos. Parámetros mínimos para facilitar su uso. StopLoss, como una opción, se especifica por el usuario en los parámetros. El Asesor Experto está diseñado para el comercio en cualquier par de divisas, en el marco de tiempo Min_5 . No martingala, no de arb
FREE
PZ Pivot Points EA
PZ TRADING SLU
4.67 (9)
Asesores Expertos
Este EA opera con Puntos Pivote Clásicos utilizando órdenes pendientes. Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 comportamientos de negociación diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Asesores Expertos
Harvest FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECIS
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Smartr Zone
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Asesores Expertos
Expret: El Asesor Experto en Estrategia de Zona de Recuperación para MT4 Revolucione sus operaciones con Expret Expret es un Expert Advisor (EA) de última generación diseñado para MetaTrader 4, que aprovecha la poderosa estrategia Recovery Zone para maximizar su potencial de trading. Si usted es un operador principiante o un profesional experimentado, Expret ofrece una personalización sin precedentes y el control para adaptarse a su estilo de negociación único. Características principales: 1.
FREE
AR Canada Standard
Aleksandr Lila
2 (1)
Asesores Expertos
AR Canada Standard es un Asesor Experto totalmente automatizado optimizado para operar USDCAD H1. El Asesor Experto NO utiliza estrategias de cobertura, martingala, cuadrícula, arbitraje, etc. Utiliza un algoritmo de negociación basado en la intersección de dos medias móviles para analizar las condiciones del mercado. Los valores de Take Profit y Stop Loss son fijos y tienen una relación de 1 a 3,6. El EA cierra las posiciones cuando se alcanza el Take Profit o el Stop Loss. La gestión del riesg
FREE
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
PZ ADX Trader EA
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de índice direccional promedio (ADX) . Ofrece muchas estrategias de entrada y configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo martingala. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 estrategias de entrada diferentes Break-even personalizable, SL, TP
FREE
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Asesores Expertos
Estrategia Bybit Scalper - algoritmo de comercio de criptomoneda totalmente automatizado, la dirección principal del asesor comercial para el comercio en la bolsa de criptomoneda Bybit, IC Markets y otras bolsas de criptomoneda y corredores de baja propagación. El algoritmo bybit scalping no utiliza métodos de negociación peligrosos - martingala, rejilla y promediando, siempre utiliza sólo fija stop loss, take profit y trailing stop incorporado. Para operar, instale el asesor en el gráfico M1, M
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.98 (54)
Asesores Expertos
MyGrid Scalper O bien lo lideras, o bien él te lidera a ti. Más de 28 000 descargas desde 2022: sin bombos ni platillos, sin descuentos. Solo una ejecución consistente en manos de quienes entienden. Información básica Símbolo:   Cualquiera (optimizado por defecto: XAUUSD) Marco de tiempo:   Cualquiera (optimizado por defecto:   M5   ) Tipo:   EA basado en cuadrícula con martingala suave (valor predeterminado 1.5) Control de lotes:   establezca el multiplicador en 1.0 para lotes fijos Tipo de c
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
Otros productos de este autor
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
El Gold Winner es un EA de seguimiento de tendencia. Sólo opera con una orden a la vez, sin Martingala ni rejillas. Cada orden tiene un stop-loss fijo. Utiliza pequeños stop-loss fijos, en lugar de engañosamente grandes como 30.000 pips, por lo que se puede ejecutar con confianza. El seguimiento de tendencias siempre ha sido un método muy eficaz para obtener beneficios, especialmente adecuado para el altamente volátil XAUUSD y el oro. Afortunadamente, el desarrollo de la inteligencia automatizad
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.09 (11)
Asesores Expertos
A muchas personas les gusta el comercio con XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular algo de experiencia comercial y trabajo duro, creé este EA Apocalypse XAU específicamente para operar con todas las variedades relacionadas con XAU, como   XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Sin embargo, considerando que muchas personas pueden no necesitar operar con todos los pares de divisas XAU, sino solo con XAUUSD, un EA de nivel de entrada se vuelve muy significativo. Entonces decidí
Rising Sun Gold
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
El Breakout trading es un método muy antiguo. Nació cuando nació el mercado de derivados. Este método fue muy efectivo en los inicios del mercado, pero ahora con más y más breakouts falsos, este viejo método ha perdido su encanto. Sin embargo, aun así, el breakout trading sigue siendo una forma efectiva de ganar dinero. Sólo que ya no es aplicable a todas las variedades, sino que es más adecuado para variedades de inversión con fluctuaciones violentas y tendencias obvias, como el oro. 31243614,a
Apocalypse BTC SCalper
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Primer precio con descuento! 9.26 - 10.3 ¡Precio con descuento de $199! ¡Precio final de $599! El BTC Winner EA ha tenido buenos rendimientos desde su lanzamiento, y lo que es más importante, ha demostrado que el programa funciona en BTC. Esto me dio confianza y estaba listo para desarrollar un nuevo, más agresivo y excelente BTC EA con más órdenes negociadas y centrándose en el corto plazo. Después de un período de trabajo incesante, nació este Apocalypse BTC Scalper EA y tengo que decir que D
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Gold Challenger EA, un nuevo EA basado en BeiDou Trend EA, ha sido lanzado. Es adecuado para productos de alta volatilidad como XAUUSD. El EA Gold Challenger sigue utilizando el método breakout . El trading breakout es un método muy antiguo. Desde 1900, desde Livermore, este método ha sido ampliamente utilizado. Ha sido más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad . He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
New Way Scalper EA
Xian Qin Ceng
4 (4)
Asesores Expertos
NEW WAY Scalper es un EA de cuero cabelludo nocturno que puede operar con múltiples pares de divisas. El EA de cuero cabelludo nocturno tiene una historia muy larga, que se remonta a 2012 o incluso antes. Esta estrategia tiene eficacia a largo plazo, popularidad duradera y muchos adeptos. Después de dos años de investigación extensa y profunda, mi equipo desarrolló New Way Scalper basándose en las fortalezas de varios EA de cuero cabelludo nocturno. Entre los pares de divisas directos, es el má
Hero Gold EA
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
A mucha gente le gusta operar con XAUUSD, y yo no soy una excepción. Creé el Apocalypse Gold EA, y más tarde continué ampliando este EA para permitirle operar hasta 15 pares de divisas además del XAUUSD . Afortunadamente, el Apocalypse Gold EA ha logrado buenos rendimientos, pero algunas personas dicen que su precio es un poco alto y esperan lanzar un EA que sólo opere XAUUSD pero a un buen precio. Bueno, parece que hemos vuelto al punto de partida. Consideré cuidadosamente estas sugerencias y l
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Un nuevo y más potente XAU EA, utilizando un método sin precedentes, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD todos pueden usarlo . Este es mi mejor trabajo en XAU. Mucha gente le gusta el comercio XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular alguna experiencia comercial y el trabajo duro, hice este EA específicamente para el comercio de todos los productos relacionados con XAU. Entre ellos, recomiendo la combinación de XAUUSD, XAUJPY, y XAUCHF. Visualización de señales y grupo de di
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Rising Sun Gold MT5
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
El Breakout trading es un método muy antiguo. Nació cuando nació el mercado de derivados. Este método fue muy efectivo en los inicios del mercado, pero ahora con más y más breakouts falsos, este viejo método ha perdido su encanto. Sin embargo, aun así, el breakout trading sigue siendo una forma efectiva de ganar dinero. Sólo que ya no es aplicable a todas las variedades, sino que es más adecuado para variedades de inversión con fluctuaciones violentas y tendencias obvias, como el oro. 31243614,a
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
El BTC Winner MT5 EA, construido sobre la base de un historial de operaciones muy exitosas, utiliza un enfoque innovador para el beneficio, que es un método muy eficaz, especialmente en el trato con los productos de comercio de alta volatilidad, estoy seguro de que va a hacer un montón de beneficios. El BTC Winner MT5 EA proporciona una versión MT5, que le permite utilizar datos reales de alta precisión Tick para diversas pruebas para encontrar mejores ajustes personalizados. Proporciono un gru
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario