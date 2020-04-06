The Gold Winner MT5

El Gold Winner es un EA de seguimiento de tendencia. Sólo opera con una orden a la vez, sin Martingala ni rejillas. Cada orden tiene un stop-loss fijo. Utiliza pequeños stop-loss fijos, en lugar de engañosamente grandes como 30.000 pips, por lo que se puede ejecutar con confianza.

El seguimiento de tendencias siempre ha sido un método muy eficaz para obtener beneficios, especialmente adecuado para el altamente volátil XAUUSD y el oro. Afortunadamente, el desarrollo de la inteligencia automatizada nos ha dado la oportunidad de utilizar DeepSeek para innovar y mejorar esta estrategia de seguimiento de tendencias. Aprovechando DeepSeek, The Gold Winner ha evolucionado eficazmente de una única estrategia a seis distintas, formando una combinación altamente eficaz y complementaria.

Una vez establecida inicialmente esta combinación, The Gold Winner siguió utilizando DeepSeek para optimizar el código y mejorar las estrategias y los parámetros. La evolución fue satisfactoria y acabó convirtiéndose en la obra que ves.

Siga la tendencia, sea amigo de la tendencia y los beneficios llegarán de forma natural. Ahora, con la incorporación de DeepSeek, se ha vuelto aún más rentable y estable. Esperemos con impaciencia su rendimiento real.

archivo de configuración.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la configuración de EA, usted puede discutir aquí:Haga clic aquí Únete al grupo de discusión pública.







El ganador de oro EA Características :

Programación orientada a objetos, velocidad de ejecución rápida.

Muestra los resultados de la transacción honestamente. No crecerá en línea recta, sino que lo hará de forma tortuosa pero continua.

Todos los parámetros están configurados para facilitar su uso. Los usuarios sólo tienen que ajustar el lote y seleccionar una estrategia. Hay 6 estrategias, y recomiendo las 3 primeras.



Una orden cada vez, sin cuadrícula ni Martingala. El riesgo es manejable, sin liquidaciones repentinas.

Utilice stop loss fijo y trailing stop loss, y el trailing stop loss seguirá rápidamente para bloquear los beneficios.

Hay múltiples combinaciones. Puede utilizar las 6 estrategias, o puede elegir 2-3 de ellas para formar múltiples combinaciones.



aplicación

Periodo: H4

Instrumentos: XAUUSD, Oro, GOLD

Depósito mínimo: $100, riesgo alto. Riesgo medio recomienda $100 por estrategia, 0.01 lote. Advertencia de riesgo: Evite operaciones pesadas.

Cuenta: ECN /RaW/STP

Se recomienda VPS





recomendamos



El Gold Winner se recomienda para su uso con Apocalypse Gold. Apocalypse Gold hace dinero por la noche, y cuando se combinan, se ejecuta sin parar, día y noche.




