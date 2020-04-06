Gold xauusd Shark Attack
- Asesores Expertos
- Anselmo Passagem Franco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD.
Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno).
El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos.
Yo lo uso con un sistema de escalera.
Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado.
Puede consultar MYFXBOOK.
SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PARA EL CONJUNTO CORRECTO
Por favor, póngase en contacto conmigo para más información.
(anselmo4meus@sapo.pt)