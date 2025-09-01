MilanoBTC

4.2

Milano BTC: Comercio Preciso de Bitcoin en el Marco Temporal H1

Milano BTC es un Asesor Experto (EA) potente y disciplinado, diseñado exclusivamente para operar Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado en años de métodos probados de análisis técnico, Milano BTC evita artificios de IA no comprobados, centrándose en cambio en estrategias transparentes y probadas que ofrecen consistencia en los volátiles mercados de criptomonedas.

La lógica de trading del EA aprovecha el análisis basado en volumen, lo que le permite detectar puntos de entrada de alta probabilidad con una impresionante tasa de éxito. Al combinar los principios clásicos del mercado con un enfoque estructurado y basado en reglas, Milano BTC está diseñado para afrontar los desafíos del comercio de criptomonedas, incluidas las correlaciones entre activos superiores al 70%, que suelen complicar el análisis.

Milano BTC es independiente del bróker, adaptable a diferentes entornos de trading y admite cobertura. Para proteger su capital, integra herramientas esenciales de gestión de riesgos como el Trailing Stop, lo que garantiza la protección de las ganancias y la minimización de las pérdidas. Esto convierte a Milano BTC en la elección ideal para los traders que buscan un rendimiento consistente, precisión y estabilidad a largo plazo en el comercio de Bitcoin.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]
Comentarios 5
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.10 21:49 
 

sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.09.18 19:04 
 

The EA has shown consistent back-test results across multiple brokers and has performed well so far on the seller’s demo account. Some of the negative reviews don’t seem to be well thought out too. One reviewer complains that the EA doesn't take as many trades live as it does in the back-test on average each month, while another calls it a "scam" simply because the EA didn’t take a specific trade that appeared in the back-test. By definition, live results will differ from back-tests, this is normal and expected. It’s also possible that the EA hasn’t identified BTCUSD as being in a strong trend yet, which could explain the reduced trade frequency in the current market conditions. Plus, not all brokers provide high-quality historical data. Missing or inaccurate ticks in back-test data can easily cause discrepancies when comparing to live trading, especially with strategies where small price differences can determine whether a signal is triggered or not. Honestly, I find these reviews a bit exaggerated - it’s like saying, “The EA didn’t trade much over a short period of time or doesn't profit all the time, so it must be bad.” That kind of reasoning ignores the nature of algorithmic trading and market variability. Kinda feel bad for the developer lol ;) I've bought similar EA's before, and they can work long-term and as shown in the back-test if the risk to reward ratio is good. These 'AI' EA's have a high win-rate, the problem is if there's a huge stop-loss and small take-profit one losing trade could blow the account, or if it isn't stress-tested (assuming the developer used out of sample data and walk forward optimization). I bought another "AI" EA with a good risk to reward ratio and its performing well so far, and seem other's perform well in live signals. Even if the edge diminishes over time, as long as the risk-to-reward ratio remains around 1:1 and the win rate stays above 50%, the strategy should continue to perform well.

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.13 20:42 
 

.

Productos recomendados
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Asesores Expertos
COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Este EA sólo se vende en MQL5, todos los otros clones visto con precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no creen en la ganancia inesperada. Señal en vivo: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea << Desata el poder del Momentum con Momentum AI XAU Eleve su estrategia de trading a la cúspide del rendimiento con Momentum AI XAU, (también conoc
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
Ultimate Gold Algo
Muhamad Haziq Bin Rosli
5 (1)
Asesores Expertos
Ultimate Gold Algo TimeFrame : M30 Saldo Mínimo : 5000USD o cuenta USCent (USC) (50 dólares) Ajustes : robotEnableSwitch = 1 lot Size = 0.02 (5000 USD/USC) O 0.25 (50000 USD/USC) Valor Clave = 1 Ganancias en Puntos = 2777 autoAdjustLot = 1 Saldo Inicial = 5000 Descripción de la Estrategia Algorítmica de Trading Este asesor experto (EA) opera en base a señales generadas por un Indicador Último , diseñado para identificar puntos óptimos de entrada al mercado. El algoritmo analiza el comportami
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Asesores Expertos
Operar manualmente es de alto riesgo, deje de perder dinero. Todo trader de éxito sabe que los índices siempre suben. Construido para obtener beneficios 300%+ más rápido en lugar de esperar. Revolucione su experiencia de trading y obtenga beneficios 24/7, ¡incluso mientras duerme! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Constr
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Asesores Expertos
Es un Asesor Experto que utiliza la famosa estrategia de Dave Landry, muy utilizada para operar swing trades en varios tipos de mercados, Forex, B3, índices, acciones y criptodivisas. La configuración de Dave Landry es una de las configuraciones más conocidas que operan a favor de la tendencia, hay una preferencia por los marcos de tiempo más grandes H4, Diario, Semanal y Mensual, debido a su alta tasa de aciertos, pero el robot TsuTrader Dave Landry permite la personalización completa de la e
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
AI Ichimoku Cloud
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
El sistema de trading AI Ichimoku Cloud es un trading automatizado que utiliza el indicador Ichimoku Cloud para operar, se combina con el método de martingala de red neuronal, y hace que el trading sea más seguro al operar con la tendencia principal del gráfico. Por backtest los datos de 2003-2022, los resultados fueron muy buenos. Muy bajo punto de pérdida y tiene un satisfactorio alto beneficio total Por el comercio, no hay muchas operaciones cada semana. En su lugar, se elige el período en qu
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Asesores Expertos
Este robot de trading automático para MT5 ha sido diseñado con un enfoque conservador y realista, priorizando la gestión del riesgo y la preservación del capital. Su estructura operativa permite mantener un drawdown controlado, lo que lo hace adecuado para quienes buscan una estrategia disciplinada y sostenida en el tiempo. Implementa una estrategia de scalping selectiva en el par BTCUSD, operando en el marco temporal M1. A diferencia de sistemas que abren múltiples operaciones de forma constan
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Asesores Expertos
Asesor experto que busca inversiones de tendencias altamente rentables. Se recomienda su uso para periodos de hasta 30 minutos. Puede utilizarse para índices, futuros y acciones. Su configuración es muy intuitiva. Se obtienen resultados superiores en operaciones swing-trade. Pero también se obtienen excelentes resultados en operaciones de day-trading. Las pruebas se realizaron para plazos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. En las operaciones day-trade, diariamente, en la última hora, se cierran toda
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El SemiScalpel Expert Advisor es un sistema de semi-escalping que analiza el mercado utilizando un oscilador. Durante las pruebas utiliza el modo "Cada tick". El experto funciona sólo con cuentas como "Netting". Ajuste StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven y TrailingStop para establecer el modo de funcionamiento del sistema: scalping o estándar. Se utilizan niveles simples de sobrecompra/sobreventa. Puede utilizar uno de los indicadores (seleccione el valor del parámetro Seña
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Esta CARTERA de 5 estrategias ha sido desarrollada, probada y operada en vivo en ORO (XAUUSD) H1 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) H1 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en GOLD (XAUUSD) M30 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) M30 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Nombre del producto: Golden Scalper M15 Descripción: El Golden Scalper M15 es un robot de comercio automatizado desarrollado para operar en el par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Aplica una combinación de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada y salida, ofreciendo un enfoque equilibrado entre riesgo y retorno, centrado en la eficiencia de las operaciones. Características de funcionamiento: - Por Moedas: XAU/USD - Período: M15 - Indicadores Utilizados:
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en GBPJPY utilizando el marco de tiempo H1 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Los detal
FREE
Golden Hand
Gabriel Henrique Souza Gaya
Asesores Expertos
FIMATHE GOLD M5 - El robot profesional para operar con XAUUSD. Parada dinámica ATR + Fibonacci inverso 61.8%. Construido EXCLUSIVAMENTE para XAUUSD Profit Trailing inteligente (bloquea el mayor beneficio alcanzado) Filtro Anti-Rango + Validación de Tendencia Multi-Timeframe Stop real basado en la volatilidad que se adapta al oro en tiempo real ¿QUÉ HACE A ESTE ROBOT DIFERENTE DE CUALQUIER OTRO EA DE ORO? El Fimathe Gold M5 fue diseñado específicamente para XAUUSD , el instrumento má
MBSFX MyBestStrategies on Forex
Francesco Pinta
5 (1)
Asesores Expertos
Precio de lanzamiento $ 299 - 8 de 10 copias quedan a este precio Próximas 10 copias $349 Precio final $999 Este EA tiene 39 estrategias tomadas en mi cartera real. Todas estas estrategias pasaron al menos 6 meses de fuera de muestras en real. Las estrategias no son martingala o sistemas de rejilla y se hacen manualmente (sin usos de aprendizaje automático o algoritmos genéticos). La idea básica en mi desarrolla es pensar el mercado de divisas como un mercado único, por lo que todas las estra
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Asesores Expertos
PrevBreak Trader EA – Estrategia inteligente de rupturas PrevBreak Trader EA es un Asesor Experto (EA) desarrollado para traders que quieren automatizar entradas estratégicas en rupturas de la vela anterior con alta precisión y filtros de confirmación inteligentes. El robot combina la lectura del precio con un conjunto de indicadores de soporte, ofreciendo operaciones consistentes y una gestión de riesgo robusta. El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, ana
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Asesores Expertos
FOREX MARKET SCALPER es un robot híbrido de scalping en cuentas de cobertura. ¡Si le gusta cuando su robot está en constante comercio y al mismo tiempo usted siente que tiene el control total, entonces este robot es perfecto para usted! No más agotamiento psicológico cuando en el comercio manual después de la apertura de la operación el precio de mercado va en sentido contrario y se siente cansado de constantes detracciones. Este robot opera en ambas direcciones al mismo tiempo y ya no le moles
Bitcoin Grow
Riaan Adriaan Swanepoel
Asesores Expertos
Depósito recomendado: 200 $ Rentabilidad neta estimada: Más del 400% Factor de ganancia: 10.00 Total de operaciones: 94 Tasa de ganancias: 57,45% Reducción máxima: 5,59% (saldo) - 21,41% (capital) Descripción general: Este Asesor Experto está diseñado para estrategias basadas en tendencias con una sólida gestión del riesgo y una estabilidad excepcional de la cartera. Ideal para cuentas pequeñas a partir de 200 $, el sistema pretende maximizar el crecimiento con una lógica clara y adaptabilidad a
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Asesores Expertos
Valtoro Aurum EA MT5 Señales: XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales Donde hay señales de la comunidad que no están incluidos en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su pertinencia. !!MYFXBOOK ENLACE CON RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL ES VISIBLE EN NUESTRO GRUPO MQL CHAT!! Únete al grupo de chat MQL, donde se puede ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus questios https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 El precio se incrementará en $ 100 con cada
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Otros productos de este autor
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.59 (22)
Asesores Expertos
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro es su Asesor Experto (EA) dedicado y potente, diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1. A diferencia de los EA que se basan en IA o redes neuronales sobrevaloradas, Lux Oro se basa en un análisis técnico puro y disciplinado, ofreciendo una estrategia transparente y confiable para traders
AxiomFX
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
5 (3)
Asesores Expertos
AxiomFX: Reglas, No Reacciones Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] AxiomFX es un Asesor Experto (EA) sofisticado y multisímbolo diseñado específicamente para el mercado USD y sus principales pares. Este robot de trading, que opera en el marco de tiempo M15, utiliza una estrategia central basada en patrones propietarios de velas especiales y patrones armónicos de precios derivados directamente de la dinámica de los pares USD. Características Clave: Símbolos Operado
Filtro:
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.10 21:49 
 

sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2197
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.11 05:21
grazie mille, ti auguro tutto il meglio
DNkRockzzzzZ
710
DNkRockzzzzZ 2025.11.09 00:52 
 

After 1 week of using the EA made not one trade. Backtest results are trained until 15.07.2025 and after that date the real results are shown. In the last 3 months the account balance goes only up and down and up and down. No real earnings are generated. You should read the ratings of the merchants other EAs and you will see fast, that all of his EAs are Scam . Screenshot in the comment section.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.09.18 19:04 
 

The EA has shown consistent back-test results across multiple brokers and has performed well so far on the seller’s demo account. Some of the negative reviews don’t seem to be well thought out too. One reviewer complains that the EA doesn't take as many trades live as it does in the back-test on average each month, while another calls it a "scam" simply because the EA didn’t take a specific trade that appeared in the back-test. By definition, live results will differ from back-tests, this is normal and expected. It’s also possible that the EA hasn’t identified BTCUSD as being in a strong trend yet, which could explain the reduced trade frequency in the current market conditions. Plus, not all brokers provide high-quality historical data. Missing or inaccurate ticks in back-test data can easily cause discrepancies when comparing to live trading, especially with strategies where small price differences can determine whether a signal is triggered or not. Honestly, I find these reviews a bit exaggerated - it’s like saying, “The EA didn’t trade much over a short period of time or doesn't profit all the time, so it must be bad.” That kind of reasoning ignores the nature of algorithmic trading and market variability. Kinda feel bad for the developer lol ;) I've bought similar EA's before, and they can work long-term and as shown in the back-test if the risk to reward ratio is good. These 'AI' EA's have a high win-rate, the problem is if there's a huge stop-loss and small take-profit one losing trade could blow the account, or if it isn't stress-tested (assuming the developer used out of sample data and walk forward optimization). I bought another "AI" EA with a good risk to reward ratio and its performing well so far, and seem other's perform well in live signals. Even if the edge diminishes over time, as long as the risk-to-reward ratio remains around 1:1 and the win rate stays above 50%, the strategy should continue to perform well.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2197
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.19 05:30
Hello thank you so much for your very kind review its really appreciated .
BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.13 20:42 
 

.

Joan Rosario
242
Joan Rosario 2025.09.10 18:11 
 

.

Respuesta al comentario