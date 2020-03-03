Forex crypto Fully Customizable Grid EA

- ¿Qué hace ?

Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas.

Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC...

100 % SU CONFIGURACIÓN

¿Qué puede introducir en la configuración?

- Dirección de la operación: Compra o Venta

- Nivel de entrada

- Volumen de entrada

- Número máximo de órdenes de compra

- Número máximo de órdenes de venta

- Pips necesarios para cada nueva entrada

- Pips para obtener beneficios por operación

- Nivel de Stop Loss

- Cierre todas las operaciones cuando se alcance el nivel SL

Ejemplo: Quiero que el robot compre con un volumen de 0,25 en cada caída de 10 puntos desde el precio inicial y venda para obtener beneficios en +20 puntos, lo que significa :

1ª operación: Comprar a 6850, vender a 6870

2ª operación: Comprar a 6840, vender a 6860

3ª operación: Comprar a 6830, vender a 6850

Esto significa que en la configuración del robot EA en el campo donde está: ''Pips requeridos para cada nueva entrada'' - tengo que introducir: 1000

Pips para obtener beneficios por operación: 2000





Por favor, tenga en cuenta que se deben introducir diferentes valores para Pips/Puntos para diferentes instrumentos de trading (símbolos). A veces depende del broker que utilices, ¡así que pruébalo primero con una cuenta demo! Esta diferencia en los valores ocurre cuando se opera con SP 500,XAU, US30.

Por ejemplo:

Para el S&P 500 (US500/SPX500) , introduciría 1000 (en el broker FTMO) - (Pips necesarios para cada nueva entrada) para comprar en una caída de 10 puntos (por ejemplo, de 6750 a 6740), y 2000 (Pips para obtener beneficios por operación) para vender en una subida de 20 puntos.

Para EUR/USD, usted ingresaría 20 si quiere que el EA compre cada 2 pips, y 40 si quiere que cierre (tome ganancias) después de 4 pips. (Broker Eightcap)

Pruebe siempre el Asesor Experto a fondo utilizando el Probador de Estrategias antes de instalarlo en una cuenta real!"

¡Si tienes alguna pregunta no dudes en preguntarme !

1. Abra US500 (o cualquier símbolo )

2. Arrastre el archivo desde el Navegador al gráfico

3. En ''Common'' settings Marque: ☑ Allow Algo trading

4. Haga clic en OK

5. Haga clic en ''Entradas''

6. Introduzca los parámetros y pulse OK