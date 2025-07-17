Lux Oro

Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe

Lux Oro es su Asesor Experto (EA) dedicado y potente, diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1. A diferencia de los EA que se basan en IA o redes neuronales sobrevaloradas, Lux Oro se basa en un análisis técnico puro y disciplinado, ofreciendo una estrategia transparente y confiable para traders serios.

Este EA es totalmente personalizable, adaptándose a las convenciones específicas de nombres de instrumentos de su bróker. Lux Oro es independiente del bróker y admite cobertura, lo que garantiza su versatilidad en diversos entornos comerciales.

Para proteger su capital, Lux Oro integra características esenciales de gestión de riesgos, incluido TrailStop. Esto ayuda a asegurar las ganancias y minimizar las reducciones, perfecto para traders enfocados en un rendimiento consistente y una confiabilidad a largo plazo en el mercado del oro.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

Comentarios
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.01 19:48 
 

Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie

John Lim
1000
John Lim 2025.10.16 04:43 
 

Thanks Seyed for updating the EA and not abandoning it like many does. The EA performs just like the backtest. My account that made losses from other EAs has now recovered and doubled. I understand those customers that were frustrated and disappointed due to the EA not performing as the backtest. Because backtest is all we can rely on before purchasing the EA. Thanks again Seyed.

Joe Horne
67
Joe Horne 2025.10.10 06:09 
 

Now the trade frequency has been fixed, and after some altering, it's a solid product! Thanks Seyed.

Alno Markets Ltd
3.83 (6)
Asesores Expertos
bienvenido a       Asesor GoldExcel       Para MetaTrader5 esta es la mejor solución para el comercio automatizado utilizando el instrumento XAUUSD (GOLD). Nuestro sistema ha demostrado su desempeño, teniendo en cuenta nuestra contabilidad desde       De 1000 a 34.000 dólares americanos       GoldExcel ha sido consistentemente rentable durante los últimos 12 meses y es una opción confiable en el mundo del trading. Experimente el poder de GoldExcel, diseñado para funcionar de manera óptima en mer
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Asesores Expertos
Este asesor experto tiene y la gestión de riesgos y funciona mejor en un marco de tiempo de 1 hora la cuenta para iniciar el comercio debe ser de al menos 300 $ para obtener beneficios Draw Down es de 24.2%. la obtención de beneficios es del 76,8% de todas las operaciones también se puede ejecutar en un marco de tiempo 15 el crecimiento de 1 mes es del 76 por favor recuerde siempre si tiene pérdidas es parte del comercio por favor, hágamelo saber si usted lucha estoy aquí para ayudar y hacer me
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Asesores Expertos
¡Scalper EA Rentable - Rôla Scalper! Probado en EURUSDm Symbol en Micro Cuenta creada en XM Broker, pero puedes probarlo en cualquier mercado o broker, de todas formas te recomiendo que lo uses en mercados con volatilidad similar al EURUSD. Este EA puede abrir muchas posiciones, por lo que te recomiendo que utilices un broker que no tenga comisión y proporcione un spread bajo. Puedes utilizar la configuración en 5 minutos, desde que empecé a utilizarlo, y en las pruebas, el máximo drawdown co
Trend Trader for Gold with 3S Strategy
Milind Jayesh Sidpara
Asesores Expertos
¡Transforme su viaje de comercio de oro en una aventura estimulante y lucrativa con el extraordinario Gold EA Bot! Libere el poder de un revolucionario software de trading que tiene el potencial de magnificar sus inversiones en oro en un impresionante 20x. Conozca el Gold EA Bot, su aliado de trading automatizado diseñado para XAUUSD en los marcos temporales de 1 y 4 horas. Este bot de vanguardia se distingue por emplear un indicador único y altamente efectivo, meticulosamente diseñado para pr
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, Apolo AI pensada y especialmente diseñada para hacer scalping con un algoritmo de Tendencia estructurado en IA y Nodos en la moneda canadiense, aquí podemos ver el resultado en su backtest de 1 año de 10k a 40k, también podemos ver la señal de cuenta real con dinero real ganando con resultados similares, ¡Apollo es increíble! Les platicaré un poco sobre el diseño, basado en rangos de nodos para hacer scalping en un
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.01 19:48 
 

Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.06 19:26
grazie mille amico mio
John Lim
1000
John Lim 2025.10.16 04:43 
 

Thanks Seyed for updating the EA and not abandoning it like many does. The EA performs just like the backtest. My account that made losses from other EAs has now recovered and doubled. I understand those customers that were frustrated and disappointed due to the EA not performing as the backtest. Because backtest is all we can rely on before purchasing the EA. Thanks again Seyed.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.06 19:26
thank you, much appreciated
Joe Horne
67
Joe Horne 2025.10.10 06:09 
 

Now the trade frequency has been fixed, and after some altering, it's a solid product! Thanks Seyed.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.10.10 08:35
Thank you and much and appreciated you are happy with the new update. I am totally dedicated to keep the EA updated and under development.
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.10.09 15:23 
 

The sellers demo account signals in-profit so the reviews about how bad the EA's is due to not trading as frequently right now relative to the monthly trade average or not making much profit or losing money over the span of a few weeks aren't credible. Obviously, since the draw-down periods can last a couple of weeks or more in the back-test its expected and sometimes strategies don't profit as much relative to the month over month average in the back-test... sigh. I Feel kinda bad for the developer since the demo signals doing well and the EA doesn't use martingale, griding, and bad risk to reward ratio's :D

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.10.09 16:29
Thank you and appreciate your honest and professional feedback. I never gave up hope to improve lux oro. And absolutely will continue this path.
Mickey320
19
Mickey320 2025.09.19 14:57 
 

This is scam. Back test was good. So I bought this bot and ran for 2 months. But recent days, 3 entries failed continously. I lost money

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.19 17:04
hi sorry the new update will fix it
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.09.08 04:00 
 

A very smart bot which does good strategy based work. If you want a bot which only makes money and steep equity curve, this isnt it. You need to give it time and a few months for it to give you good results.

Developer is great and very helpful !

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:13
Hello thank you for your feedback
KSTshine
106
KSTshine 2025.08.28 21:36 
 

Disappointing – Backtests and reality are worlds apart..... I purchased this EA based on the impressive backtest results and was initially optimistic. Unfortunately, live trading paints a completely different picture: instead of generating profits, the EA consistently produces losses. In my view, the EA has been heavily optimized for backtests (curve-fitting), which explains the strong historical performance. However, in real market conditions it lacks stability and adaptability. Anyone making a purchase decision solely on the presented backtests will most likely be disappointed. Based on my experience, I cannot recommend this EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:13
Hello thank you for your feedback i will consider it.
Suthon Nunt
134
Suthon Nunt 2025.08.28 14:15 
 

This is the lowest rating I have ever given to any EA. Well...I will give the honest review. " Those who thinking about renting or buying it after test the backtest please read" This EA is totally different from the backtest. I have used it since 1st week of August(Almost a month), til now only got 3trades on "low trade activities" while, dont talk about "moderate trade activities" because even in backtest the win rate is very low. Not sure, why would it totally different like this or the seller does manipulates the backtest. Luckily that I just rent it, so dont cost much. ---- Will give the EA another 2weeks on September, if it is getting better, I give more stars otherwise, 0star if possible.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:14
hello thank you for your feedback i will consider it
[Eliminado] 2025.08.28 09:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:14
hello thank you for your feedback i will consider it
renko1234
656
renko1234 2025.08.27 16:31 
 

Another disappointment.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hello thank you for your feedback
Cristóbal Manuel
434
Cristóbal Manuel 2025.08.27 06:33 
 

scam

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hi im sorry to hear this i will try to fix it in update
Lamax888
112
Lamax888 2025.08.21 14:23 
 

I purchased the EA at the end of July, but I had previously tested it extensively. I added it to an online account in August, and it has so far made two trades, although I only verified three trades in the backtest. I also have other EAs, and I must say that this month, the others have also slowed down their trading. I didn't select the high-frequency option because it doesn't seem as profitable as the low-frequency option. I'll give another evaluation at the end of September.

I'm updating my feedback and confirming what the latest reviews have been saying. The backtest data doesn't match the actual trades. It's difficult to use the EA anymore.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hi sorry to hear this i will try to improve it in next update
abusadek
85
abusadek 2025.08.21 11:17 
 

Agree with the comment below, complete overfitting going on here. Any backtest after the release date will tell you the real data. Good thing I rented this rather than buy. The higher frequency trade option is no good as its not profitable.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Carne
161
John Carne 2025.08.21 10:27 
 

I can't put more than 2 stars, the bot is not doing what is shown in backtest A big issue somewhere between backtests and reality, this seller does not even have a live account with real money to test its things... Backtests shows transaction every 2 days, now nothing for weeks ! Complete overfitting, nothing serious !

Update 27/08/2025

Even with last update yesterday, it tooks a new position of sell at 3376 without confirming seriously down breakout support lines (EA is really stupid), and is a direct loss with SL. For a month, I got one single trade positive, the other one was also a loss....

A disaster !

What a shame this seller, he went selling directly his product, made 5 updates over a month, publish a demo signal at same time it sells it... this is really a joke

Even

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Hong Tao Yu
390
Hong Tao Yu 2025.08.21 01:33 
 

This bot total scam. The bot was made with past data to sell to users. So it looks very good in backtest, but in actual trading, it does nothing. Not recommend

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.21 10:27
Bro you did not even try to think about what you are saying? For you information even with high trade activity option enabled EA made profit with TrailStop feature I prepared for you. You do not even try to contact me to help you.
DarkLikeMyFantasies
90
DarkLikeMyFantasies 2025.08.19 08:43 
 

so far since the update for more frequent trades (gotta click the option), ive had 3 straight wins, and doing what its meant to. Before that update I had nothing like everyone else. Conclusion: Bot is fine with the right settings.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.21 11:08
Thank you Friend, best wishes
Mr Christopher Michael Tonks
810
Mr Christopher Michael Tonks 2025.08.18 19:22 
 

Odd behaviour from the EA, doesnt trade like the backtest meaning the EA is faulty or the backtest is faulty do not reccomend.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Vincent Visoiu
958
Vincent Visoiu 2025.08.18 12:54 
 

This EA simply does not place any trades so it's a complete waste of time and money. I messaged the seller and he said to update to latest and choose the option to enable more trades but no trades are placed. Market moves with volatility and the EA just sits idly not placing any trades. Unless the seller updates it and makes it trade at least one time a week it is pointless to use it. I do not recommend it at this time. Maybe things will change and I will update the review if I start getting some trades.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Pieter Van Aswegen
157
Pieter Van Aswegen 2025.08.18 10:59 
 

I purchased this EA with the expectation that it would respond intelligently to market conditions, but after weeks of monitoring, I’m left disappointed. The trading frequency is extremely low, even during periods of significant market movement. It simply sits idle while opportunities pass by. This behavior raises serious concerns about the model’s robustness. Based on what I’ve seen, I suspect it may be overfitted to historical data, optimised to perform well in backtests but unable to generalise to live market dynamics. The trades that looked promising in simulations rarely materialize in real-time, and the few that do are too infrequent to justify the cost of purchase. At this point, I cannot recommend this EA to others. I’ll continue to monitor its performance over the coming months and will update this review if anything changes. But for now, it feels more like a theoretical exercise than a practical trading tool. [Based on v1.28]

Since upgrading to v1.35, I have noticed that no new trades have been opened, even with the “higher trade activity” setting enabled. Unfortunately, this seems to confirm my earlier suspicion that the model is overfitted to historical data and struggles to adapt to live market conditions.

Conclusion 10.09.2025 - total disappointment, please avoid

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Nick Gilbert
223
Nick Gilbert 2025.08.16 10:49 
 

Really suspicious about this EA as the trading in live doesn't match the backtest at all. In backtesting it trades quite often, but on live there has only been one trade in two weeks (and that trade is NOT in the backtest). There is either a signficant bug in the EA or the backtest is manipulated. If it traded the same way as it did in the backtests it would be a fantastic EA but at the moment it seems non functional. If you enable the setting to trade more often, the backtest results are dramatically worse.

EDIT: This is a SCAM EA. There are no trades after the release date of the version I'm running in the backtests. I started a backtest from the the release date of the version I was running until the current date and it didn't place a single trade. I then updated the EA to the current version and it magically placed a few trades which stop again at the new release date. That means this EA can only trade properly when the history has been baked into the binary of the EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
