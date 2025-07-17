Lux Oro
- Asesores Expertos
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versión: 1.70
- Actualizado: 21 noviembre 2025
- Activaciones: 11
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro es su Asesor Experto (EA) dedicado y potente, diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1. A diferencia de los EA que se basan en IA o redes neuronales sobrevaloradas, Lux Oro se basa en un análisis técnico puro y disciplinado, ofreciendo una estrategia transparente y confiable para traders serios.
Este EA es totalmente personalizable, adaptándose a las convenciones específicas de nombres de instrumentos de su bróker. Lux Oro es independiente del bróker y admite cobertura, lo que garantiza su versatilidad en diversos entornos comerciales.
Para proteger su capital, Lux Oro integra características esenciales de gestión de riesgos, incluido TrailStop. Esto ayuda a asegurar las ganancias y minimizar las reducciones, perfecto para traders enfocados en un rendimiento consistente y una confiabilidad a largo plazo en el mercado del oro.
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie