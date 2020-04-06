PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Estrategia inteligente de rupturas

PrevBreak Trader EA es un Asesor Experto (EA) desarrollado para traders que quieren automatizar entradas estratégicas en rupturas de la vela anterior con alta precisión y filtros de confirmación inteligentes. El robot combina la lectura del precio con un conjunto de indicadores de soporte, ofreciendo operaciones consistentes y una gestión de riesgo robusta.

El EA también puede configurarse para funcionar solo como generador de señales, sin enviar órdenes automáticamente. En este modo, recibes alertas claras en los gráficos y puedes ejecutar manualmente tus operaciones con tus propios niveles de entrada, stop loss y take profit.

⚙️ Configuración de trading

  • Tamaño de lote configurable – defínelo manualmente o adáptalo a tu perfil de riesgo.
  • Límite diario de operaciones ganadoras y perdedoras – disciplina automática para evitar el overtrading.
  • Take Profit flexible – ajuste de objetivos mínimo y máximo en puntos, adaptándose a la volatilidad.
  • Stop Loss objetivo – siempre activo para proteger tu capital.

📈 Lógica de ruptura

El EA monitoriza la vela anterior e identifica puntos de ruptura tanto en el máximo como en el mínimo. La orden se ejecuta solo cuando se cumplen las condiciones de confirmación. Esto garantiza que el robot opere de forma selectiva y evite entradas en momentos de baja relevancia.

🔍 Filtros inteligentes

  • Medias móviles rápidas y lentas – identifican la dirección predominante del mercado.
  • Indicador HiLo – ayuda en la confirmación de la tendencia.

🛡️ Trailing stop avanzado

  • Se activa tras alcanzar una ganancia mínima configurable.
  • Ajuste dinámico del stop conforme evoluciona el precio.
  • Distancia y pasos de ajuste personalizables.
  • Validación adicional con RSI y ADX antes de activar el trailing stop, aumentando la posibilidad de beneficio.

⏰ Control de horarios

  • Define ventanas específicas de entrada (inicio y fin de operaciones).
  • Cierre automático de todas las posiciones abiertas en el horario definido.

🚀 Diferenciales

PrevBreak Trader EA no es solo otro robot de rupturas. Incorpora una capa extra de inteligencia mediante filtros de indicadores y el análisis de la vela anterior, buscando entradas más selectivas y consistentes. Además, la gestión de riesgo integrada ayuda a mantener la disciplina y la preservación del capital.

📋 Requisitos

  • Funciona en cualquier instrumento (Forex, índices, commodities).
  • Ideal para marcos temporales cortos y medios (M5, M15, H1).
  • Se recomienda un bróker con ejecución rápida y spreads competitivos.

💡 Cómo usar

  1. Instala el EA en un gráfico de MetaTrader 5.
  2. Configura los parámetros: lote, riesgo, objetivos y horarios.
  3. Ejecuta en cuenta demo para familiarizarte con su comportamiento.
  4. Tras la validación, úsalo en cuenta real según tu gestión de riesgo.

Si buscas un robot de rupturas fiable, con gestión de riesgo, trailing stop avanzado y filtros de confirmación que mejoran la calidad de las señales, PrevBreak Trader EA es la elección correcta.

