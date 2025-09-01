MilanoBTC
- 专家
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- 版本: 1.15
- 更新: 21 十一月 2025
- 激活: 10
Milano BTC：H1 时间框架下的精准比特币交易
Milano BTC 是一款功能强大且纪律严明的智能交易顾问（EA），专为在 H1 时间框架下交易比特币（BTCUSD）而设计。基于多年经过验证的技术分析方法，Milano BTC 避免未经验证的人工智能噱头，而是专注于透明、经得起时间考验的策略，从而在波动剧烈的加密市场中实现一致性。
该 EA 的交易逻辑利用基于成交量的分析，使其能够捕捉高概率的入场点，并保持令人印象深刻的胜率。通过将经典市场原理与结构化、基于规则的方法相结合，Milano BTC 能够应对加密货币交易中的挑战，包括超过 70% 的跨资产相关性，这常常使分析变得更加复杂。
Milano BTC 独立于经纪商，能够适应不同的交易环境，并支持对冲。为了保护资金，它集成了诸如 Trailing Stop 等关键风险管理工具，以确保利润受到保护并将回撤降至最低。这使得 Milano BTC 成为追求一致表现、精准度和长期稳定性的比特币交易者的理想选择。
Recommended Setup:
- Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie