Opening Range Breakout EA MT5

Opening Range Breakout EA es un robot de trading enfocado que automatiza una de las estrategias intradía más efectivas: operar la ruptura de la sesión. Funciona observando el mercado durante su fase inicial, tranquila, para establecer el rango de apertura. Una vez definido ese rango, el EA está listo para entrar en una operación en el momento en que la acción del precio confirma una ruptura, ayudándole a aprovechar la volatilidad que le sigue.

La idea de negociación

El núcleo de esta estrategia es simple: muchos de los mayores movimientos del día comienzan cuando el mercado se libera de su consolidación inicial. Este EA proporciona una forma automatizada de observar el comportamiento inicial del mercado y ejecutar una operación precisamente en el momento de la ruptura, asegurándose de capturar el movimiento sólo cuando el verdadero impulso está presente.

Utiliza una lógica de ruptura clásica y estructurada y no incorpora técnicas de alto riesgo como los sistemas Martingale o Grid.

Qué hace este EA:

Identifica el Rango: Usted establece la ventana de tiempo (por ejemplo, los primeros 30 minutos de la sesión de Nueva York), y el EA establece automáticamente los puntos más altos y más bajos de ese período.
Ejecución directa de la ruptura: El AE vigila los límites del rango y ejecuta una orden de mercado directamente cuando el precio se mueve con decisión por encima del máximo o por debajo del mínimo.
Gestión esencial del riesgo: Puede definir fácilmente sus niveles necesarios de Stop Loss y Take Profit para gestionar el riesgo de cada operación.

Horarios de sesión personalizables: Usted controla las horas de inicio y fin para el cálculo de rangos y la ejecución de operaciones, lo que le permite adaptar la estrategia a diferentes sesiones de mercado e instrumentos.

Parámetros de entrada:

  • Númeromágico - Número único de identificación del EA.
  • Desplazamiento horario - Desplazamiento horario en horas; un valor de 1 añade una hora a todos los cálculos horarios.
  • Color de rango - Color utilizado para dibujar el rango
  • Relleno de color del rango - Rellena el área del rango con color
  • ¿Negociar en ambos lados? - Habilitar la negociación en ambas direcciones de un rango
  • Desplazamiento de entrada - Distancia en puntos añadida al precio de entrada hacia el exterior del rango
  • Hora deinicio del rango - Hora de inicio del rango
  • Minuto deinicio del rango - Minuto en el que comienza el rango
  • Hora definalización del rango - Hora en la que finaliza el rango
  • Minuto definalización del rango - Minuto en el que finaliza el rango
  • ¿Utilizar filtro de rango? - Habilitar filtrado de rango por tamaño
  • Alcance máximo - Tamaño máximo del alcance
  • Rangomínimo - Tamaño mínimo del rango
  • ¿Detener la negociación después de una hora determinada? - Desactivar la negociación y cerrar todas las órdenes después de una hora determinada
  • Horafinal de negociación - Hora para detener la negociación
  • Fin de negociaciónen minutos - Minutos para detener la negociación
  • Stop lossen otro lado del rango- Stop loss en el lado opuesto del rango
  • Stop loss enpuntos - Distancia de stop loss en puntos (si range sl está en false)
  • Take profitin points - Distancia de Take profit en puntos
  • Tamaño de lote - Tamaño de lote fijo por operación
  • Porcentaje del tamaño del lote - Tamaño del lote como porcentaje del saldo (si el tamaño del lote es 0)


Si encuentra útil el EA Opening Range Breakout, por favor considere puntuarlo.
Siempre que tenga ideas o sugerencias para mejorarlo, por favor póngase en contacto conmigo.
Otros productos de este autor
SMC Market Structure
Josef Vobejda
Indicadores
El indicador SMC Market Structure rastrea los cambios clave en la acción del precio utilizando Smart Money Concepts (SMC), ayudando a los operadores a identificar el comportamiento institucional y la dirección general de la tendencia. Detecta y muestra automáticamente: Ruptura de Estructura (BOS) - Señala la continuación de la tendencia Cambio de Carácter (CHOCH) - Indica una potencial reversión Swing Highs and Lows - Se utiliza para definir la estructura del mercado y el sesgo direccional Cada
FREE
Fair Value Gap Finder
Josef Vobejda
5 (1)
Indicadores
Fair Value Gap Finder detecta los gaps de valor razonable y genera una señal cuando el precio vuelve a uno de ellos. Establezca el tamaño mínimo y máximo del fvg, personalice los colores, el estilo y la longitud, y deje que el indicador los resalte por usted. Características principales: FVG automáticos destacados - El indicador detecta todos los gaps de valor razonable que se ajustan a sus criterios y los marca en el gráfico. Señal de entrada - Se crea una señal cada vez que el precio vuelve
FREE
Fair Value Gap Finder MT4
Josef Vobejda
Indicadores
Fair Value Gap Finder detecta los gaps de valor razonable y genera una señal cuando el precio vuelve a uno de ellos. Establezca el tamaño mínimo y máximo del fvg, personalice los colores, el estilo y la longitud, y deje que el indicador los resalte por usted. Características principales: FVG automáticos destacados - El indicador detecta todos los gaps de valor razonable que se ajustan a sus criterios y los marca en el gráfico. Señal de entrada - Se crea una señal cada vez que el precio vuelve
FREE
Market Trading Sessions
Josef Vobejda
Indicadores
Sesiones bursátiles es un indicador que identifica las principales sesiones bursátiles como: Londres (09:00 - 18:00 UTC+2) Nueva York (15:00 - 00:00 UTC+2) Sydney (23:00 - 8:00 UTC+2) Tokio (02:00 - 11:00 UTC+2) Muestra las horas de inicio y fin de cada sesión, junto con sus máximos y mínimos, proporcionando a los operadores una visión más clara de la volatilidad de los precios a lo largo del día. El indicador ofrece un alto grado de personalización, lo que le permite ajustar las horas de las se
FREE
ICT Silver Bullet Indicator
Josef Vobejda
Indicadores
El Indicador ICT Silver Bullet está diseñado para hacer que operar con la estrategia Silver Bullet sea más fácil y eficiente. Combina todas las partes clave del método Silver Bullet de ICT y las resalta en el gráfico, para que usted pueda centrarse en realizar operaciones. Cada característica es altamente personalizable, lo que le permite ajustar la configuración y los visuales para que coincida con su estilo de negociación y preferencias. El panel de control le permite ocultar o mostrar rápida
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario