Opening Range Breakout EA MT5

Opening Range Breakout EA es un robot de trading enfocado que automatiza una de las estrategias intradía más efectivas: operar la ruptura de la sesión. Funciona observando el mercado durante su fase inicial, tranquila, para establecer el rango de apertura. Una vez definido ese rango, el EA está listo para entrar en una operación en el momento en que la acción del precio confirma una ruptura, ayudándole a aprovechar la volatilidad que le sigue.





La idea de negociación

El núcleo de esta estrategia es simple: muchos de los mayores movimientos del día comienzan cuando el mercado se libera de su consolidación inicial. Este EA proporciona una forma automatizada de observar el comportamiento inicial del mercado y ejecutar una operación precisamente en el momento de la ruptura, asegurándose de capturar el movimiento sólo cuando el verdadero impulso está presente.

Utiliza una lógica de ruptura clásica y estructurada y no incorpora técnicas de alto riesgo como los sistemas Martingale o Grid.





Qué hace este EA:

Identifica el Rango: Usted establece la ventana de tiempo (por ejemplo, los primeros 30 minutos de la sesión de Nueva York), y el EA establece automáticamente los puntos más altos y más bajos de ese período.

Ejecución directa de la ruptura: El AE vigila los límites del rango y ejecuta una orden de mercado directamente cuando el precio se mueve con decisión por encima del máximo o por debajo del mínimo.

Gestión esencial del riesgo: Puede definir fácilmente sus niveles necesarios de Stop Loss y Take Profit para gestionar el riesgo de cada operación.

Horarios de sesión personalizables: Usted controla las horas de inicio y fin para el cálculo de rangos y la ejecución de operaciones, lo que le permite adaptar la estrategia a diferentes sesiones de mercado e instrumentos.



Parámetros de entrada:

Número mágico - Número único de identificación del EA.

Número único de identificación del EA. Desplazamiento horario - Desplazamiento horario en horas; un valor de 1 añade una hora a todos los cálculos horarios.

Desplazamiento horario en horas; un valor de 1 añade una hora a todos los cálculos horarios. Color de rango - Color utilizado para dibujar el rango

Relleno de color del rango - Rellena el área del rango con color

¿Negociar en ambos lados? - Habilitar la negociación en ambas direcciones de un rango

Habilitar la negociación en ambas direcciones de un rango Desplazamiento de entrada - Distancia en puntos añadida al precio de entrada hacia el exterior del rango

Distancia en puntos añadida al precio de entrada hacia el exterior del rango Hora de inicio del rango - Hora de inicio del rango

del rango Hora de inicio del rango Minuto de inicio del rango - Minuto en el que comienza el rango

del rango Minuto en el que comienza el rango Hora de finalización del rango - Hora en la que finaliza el rango

del rango Hora en la que finaliza el rango Minuto de finalización del rango - Minuto en el que finaliza el rango

del rango Minuto en el que finaliza el rango ¿Utilizar filtro de rango? - Habilitar filtrado de rango por tamaño

- Habilitar filtrado de rango por tamaño Alcance máximo - Tamaño máximo del alcance

máximo - Tamaño máximo del alcance Rango mínimo - Tamaño mínimo del rango

- Tamaño mínimo del rango ¿Detener la negociación después de una hora determinada? - Desactivar la negociación y cerrar todas las órdenes después de una hora determinada

Desactivar la negociación y cerrar todas las órdenes después de una hora determinada Hora final de negociación - Hora para detener la negociación

de negociación Hora para detener la negociación Fin de negociación en minutos - Minutos para detener la negociación

negociación Minutos para detener la negociación Stop loss en otro lado del rango - Stop loss en el lado opuesto del rango

rango Stop loss en el lado opuesto del rango Stop loss en puntos - Distancia de stop loss en puntos (si range sl está en false)

- Distancia de stop loss en puntos (si range sl está en false) Take profit in points - Distancia de Take profit en puntos

- Distancia de Take profit en puntos Tamaño de lote - Tamaño de lote fijo por operación

por operación Porcentaje del tamaño del lote - Tamaño del lote como porcentaje del saldo (si el tamaño del lote es 0)





