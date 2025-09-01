MilanoBTC
- Experts
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versão: 1.15
- Atualizado: 21 novembro 2025
- Ativações: 10
Milano BTC: Negociação Precisa de Bitcoin no Timeframe H1
Milano BTC é um Expert Advisor (EA) poderoso e disciplinado, desenvolvido exclusivamente para negociar Bitcoin (BTCUSD) no timeframe H1. Construído com base em anos de métodos comprovados de análise técnica, o Milano BTC evita truques não testados de IA, focando em estratégias transparentes e consagradas pelo tempo, que oferecem consistência em mercados de criptomoedas voláteis.
A lógica de negociação do EA utiliza análise baseada em volume, permitindo identificar pontos de entrada de alta probabilidade com uma taxa de acerto impressionante. Ao combinar princípios clássicos do mercado com uma abordagem estruturada e baseada em regras, o Milano BTC foi projetado para lidar com os desafios da negociação de criptomoedas, incluindo correlações entre ativos superiores a 70%, que frequentemente complicam a análise.
O Milano BTC é independente de corretora, adaptável a diferentes ambientes de negociação e suporta hedge. Para proteger o capital, integra ferramentas essenciais de gestão de risco, como o Trailing Stop, garantindo a proteção dos lucros e a minimização dos rebaixamentos. Isso faz do Milano BTC a escolha ideal para traders que buscam desempenho consistente, precisão e estabilidade de longo prazo na negociação de Bitcoin.
Recommended Setup:
- Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie