Milano BTC: Negociação Precisa de Bitcoin no Timeframe H1

Milano BTC é um Expert Advisor (EA) poderoso e disciplinado, desenvolvido exclusivamente para negociar Bitcoin (BTCUSD) no timeframe H1. Construído com base em anos de métodos comprovados de análise técnica, o Milano BTC evita truques não testados de IA, focando em estratégias transparentes e consagradas pelo tempo, que oferecem consistência em mercados de criptomoedas voláteis.

A lógica de negociação do EA utiliza análise baseada em volume, permitindo identificar pontos de entrada de alta probabilidade com uma taxa de acerto impressionante. Ao combinar princípios clássicos do mercado com uma abordagem estruturada e baseada em regras, o Milano BTC foi projetado para lidar com os desafios da negociação de criptomoedas, incluindo correlações entre ativos superiores a 70%, que frequentemente complicam a análise.

O Milano BTC é independente de corretora, adaptável a diferentes ambientes de negociação e suporta hedge. Para proteger o capital, integra ferramentas essenciais de gestão de risco, como o Trailing Stop, garantindo a proteção dos lucros e a minimização dos rebaixamentos. Isso faz do Milano BTC a escolha ideal para traders que buscam desempenho consistente, precisão e estabilidade de longo prazo na negociação de Bitcoin.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]
Comentários 5
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.10 21:49 
 

sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.09.18 19:04 
 

The EA has shown consistent back-test results across multiple brokers and has performed well so far on the seller’s demo account. Some of the negative reviews don’t seem to be well thought out too. One reviewer complains that the EA doesn't take as many trades live as it does in the back-test on average each month, while another calls it a "scam" simply because the EA didn’t take a specific trade that appeared in the back-test. By definition, live results will differ from back-tests, this is normal and expected. It’s also possible that the EA hasn’t identified BTCUSD as being in a strong trend yet, which could explain the reduced trade frequency in the current market conditions. Plus, not all brokers provide high-quality historical data. Missing or inaccurate ticks in back-test data can easily cause discrepancies when comparing to live trading, especially with strategies where small price differences can determine whether a signal is triggered or not. Honestly, I find these reviews a bit exaggerated - it’s like saying, “The EA didn’t trade much over a short period of time or doesn't profit all the time, so it must be bad.” That kind of reasoning ignores the nature of algorithmic trading and market variability. Kinda feel bad for the developer lol ;) I've bought similar EA's before, and they can work long-term and as shown in the back-test if the risk to reward ratio is good. These 'AI' EA's have a high win-rate, the problem is if there's a huge stop-loss and small take-profit one losing trade could blow the account, or if it isn't stress-tested (assuming the developer used out of sample data and walk forward optimization). I bought another "AI" EA with a good risk to reward ratio and its performing well so far, and seem other's perform well in live signals. Even if the edge diminishes over time, as long as the risk-to-reward ratio remains around 1:1 and the win rate stays above 50%, the strategy should continue to perform well.

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.13 20:42 
 

.

Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
