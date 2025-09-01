MilanoBTC
- エキスパート
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- バージョン: 1.15
- アップデート済み: 21 11月 2025
- アクティベーション: 10
Milano BTC：H1タイムフレームにおける精密なビットコイン取引
Milano BTCは、ビットコイン（BTCUSD）をH1タイムフレームで取引するために設計された、強力で規律あるエキスパートアドバイザー（EA）です。長年にわたり実証されたテクニカル分析手法に基づいて構築されており、検証されていないAIの gimmick を避け、透明で信頼性のある戦略に専念し、変動の激しい暗号市場において安定した結果を提供します。
EAの取引ロジックはボリュームベースの分析を活用し、高い勝率で高確率のエントリーポイントを捉えることができます。クラシックな市場原則とルールベースの体系的アプローチを組み合わせることで、Milano BTCは暗号通貨取引における課題、特に70％を超える資産間相関などの分析を困難にする要因に対応するよう設計されています。
Milano BTCはブローカーに依存せず、さまざまな取引環境に適応でき、ヘッジ取引をサポートします。資本を守るために、トレーリングストップなどの重要なリスク管理ツールを統合し、利益を確保し、ドローダウンを最小限に抑えます。これによりMilano BTCは、安定したパフォーマンス、精度、長期的な信頼性を求めるトレーダーにとって理想的な選択肢となります。
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie