Genius Trades Pro

Configuración en un solo paso: Cualquier símbolo/s de índice (en diferentes gráficos. Ajuste el número mágico en la configuración si hay más de 1 robot)

Probado: UK100, SPX500 , FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, JPN225, AUS200

UK100, FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, Soporte completo y gratuito antes y después de la compra.



Features:

Operativa 100% automatizada . Configure y olvídese, el bot lo hace todo.

Parámetros de riesgo por defecto para mantener las pérdidas a cero, sin embargo, puede aumentar el riesgo.

Construido en, Indicadores, historias añadiendo alcance.

Para lograr resultados similares a los del enlace en vivo de arriba (cuenta de 500 $).



Añada algunos de estos símbolos a gráficos separados " JPN225, AUS200, UK100, FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, SPX500".

Sólo tendrá que cambiar el número mágico.



Envíame un mensaje si necesitas ayuda.

Cuantos más fondos acumule, aumente los símbolos o simplemente cambie el tamaño de lote por defecto si prefiere ciertos índices según sus hábitos de trading. Recuerde que puede utilizar el robot varias veces en la misma instalación, diferentes gráficos. Algunos usuarios prefieren no utilizar símbolos que tienen mayores drawdowns ya que es una espera más larga para que vuelva a subir lo cual es invencible. Ten en cuenta que índices como SPX500, US30, UK100 tienen mayores drawdowns pero son más rentables. Si tienes menos de 200 $. Utilice menos índices menos líquidos. Utiliza la actividad de trading del robot en myfxbook.com o capturas de pantalla o pídenos ayuda. No se arriesgue con índices más grandes. Le perjudicarán con un presupuesto pequeño. Note: Applies only to the MQL5 tester. It auto closes the last open trade. Please check the last trade before it does this. There are only TP's, no SL's in the default strategy. Sorry the tester works this way. No way around it.

Otras características interesantes

Puede habilitar opciones basadas en los hábitos de trading.

Control total sobre la compra y venta

Ajustes de Timeframe, MA, RSI.

Personalización de la interfaz de usuario.

Auto incremento de posiciones por símbolo más rápido basado en su configuración de TP.