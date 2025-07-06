Presentamos Argento – Trading de Precisión para Pares de Divisas con Plata

Argento es un potente Asesor Experto (EA) multimoneda diseñado exclusivamente para operar pares de divisas de plata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD en el marco temporal H1. Desarrollado con un análisis técnico puro como base, Argento evita los trucos poco fiables y sobrevalorados de la inteligencia artificial o las redes neuronales. En su lugar, ofrece una ejecución estratégica clara, disciplinada y transparente, pensada para traders serios.

Este EA multimoneda es totalmente personalizable, lo que permite ajustar los símbolos de trading según la nomenclatura de instrumentos de tu bróker (por ejemplo, IC Markets, donde los símbolos pueden variar ligeramente). Argento es independiente del bróker y admite cobertura (hedging), lo que lo hace versátil en diferentes entornos de trading.

Para proteger tu capital, Argento incluye funciones clave de gestión de riesgos como TrailStop, diseñadas para asegurar beneficios y reducir el drawdown — ideal para quienes priorizan el rendimiento constante y la fiabilidad a largo plazo.

Recommended Setup:

Attach EA to the XAGUSD H1 chart only. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

