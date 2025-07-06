Argento

2.25

Presentamos Argento – Trading de Precisión para Pares de Divisas con Plata

Argento es un potente Asesor Experto (EA) multimoneda diseñado exclusivamente para operar pares de divisas de plata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD en el marco temporal H1. Desarrollado con un análisis técnico puro como base, Argento evita los trucos poco fiables y sobrevalorados de la inteligencia artificial o las redes neuronales. En su lugar, ofrece una ejecución estratégica clara, disciplinada y transparente, pensada para traders serios.
Este EA multimoneda es totalmente personalizable, lo que permite ajustar los símbolos de trading según la nomenclatura de instrumentos de tu bróker (por ejemplo, IC Markets, donde los símbolos pueden variar ligeramente). Argento es independiente del bróker y admite cobertura (hedging), lo que lo hace versátil en diferentes entornos de trading.
Para proteger tu capital, Argento incluye funciones clave de gestión de riesgos como TrailStop, diseñadas para asegurar beneficios y reducir el drawdown — ideal para quienes priorizan el rendimiento constante y la fiabilidad a largo plazo.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAGUSD H1 chart only.
  2. Input these trading symbols in the settings: XAGUSD,XAGEUR,XAGAUD
  3. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  4. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  5. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  EA setting tutorial and setfiles:
  My personal channel:





Comentarios 4
mrea59
1661
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.08.15 15:52 
 

Im not sure if the backtest is fixed, but at least in prop firms and a good broker is doing pretty bad, the last update didnt add anything good! Many people contact me to say the same, and i notice that lux algo is like the same thing, backtest good and real trading not! Seyed is very niece, but I prefer stop using the EA, because clean the profits of other EAs

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Thomas Michael Kraemer
242
Thomas Michael Kraemer 2025.08.08 14:05 
 

Been running this on my live account for 3 days, with standard argento_commerciante_live_signal.set, but no trades yet. When can I expect an action from the EA?

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:19
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Woodward Jr
370
John Woodward Jr 2025.08.03 07:40 
 

This EA is poorly coded. Doesn't work if more than one EA on the terminal. Would not recommend. Only have in Demo. Typical garbage EA. Small wins followed by large SL.

After 3 weeks on a demo account (Fusion Markets) XAGUER is up 9% while XAGUSD is down 10%

Latest update made performance worse. Don't waste your money on this EA

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.03 07:49
Dear John This is not a issue related to the EA. I will reach you directly.
mrea59
1661
mrea59 2025.07.24 12:19 
 

Been running this on my demo and very impressed with the results. Was looking for an EA to diversify as not traded Silver pairs before, so far has been great. Developer is also very polite and very helpful. Just bought his new Lux Oro EA to compliment Argento. Will look to use both on my live account.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.07.24 12:28
thank you and appreciated your supportive feedback.
