AxiomFX
- Asesores Expertos
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Versión: 1.20
- Actualizado: 20 noviembre 2025
- Activaciones: 11
AxiomFX: Reglas, No Reacciones
|Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]
AxiomFX es un Asesor Experto (EA) sofisticado y multisímbolo diseñado específicamente para el mercado USD y sus principales pares. Este robot de trading, que opera en el marco de tiempo M15, utiliza una estrategia central basada en patrones propietarios de velas especiales y patrones armónicos de precios derivados directamente de la dinámica de los pares USD.
Características Clave:
-
Símbolos Operados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF y NZDUSD.
-
Marco de Tiempo: M15 (gráfico de 15 minutos).
-
Lógica Especializada: Las decisiones de trading se basan en patrones y estructuras únicas del mercado de divisas USD.
-
Personalización: El EA está equipado con una amplia gama de configuraciones ajustables, ofreciendo a los traders la flexibilidad de afinar su rendimiento para que coincida con su tolerancia al riesgo individual y estilo de trading.
AxiomFX ofrece un enfoque optimizado para operar los pares más líquidos, aprovechando la estructura del mercado y el reconocimiento de patrones especializado para la ejecución automatizada.
________________________________________
Recommended Setup:
- Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
These are the links you need to refer for more information:
I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.