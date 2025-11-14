AxiomFX: Reglas, No Reacciones Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX es un Asesor Experto (EA) sofisticado y multisímbolo diseñado específicamente para el mercado USD y sus principales pares. Este robot de trading, que opera en el marco de tiempo M15, utiliza una estrategia central basada en patrones propietarios de velas especiales y patrones armónicos de precios derivados directamente de la dinámica de los pares USD.

Características Clave:

Símbolos Operados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF y NZDUSD.

Marco de Tiempo: M15 (gráfico de 15 minutos).

Lógica Especializada: Las decisiones de trading se basan en patrones y estructuras únicas del mercado de divisas USD.

Personalización: El EA está equipado con una amplia gama de configuraciones ajustables, ofreciendo a los traders la flexibilidad de afinar su rendimiento para que coincida con su tolerancia al riesgo individual y estilo de trading.

AxiomFX ofrece un enfoque optimizado para operar los pares más líquidos, aprovechando la estructura del mercado y el reconocimiento de patrones especializado para la ejecución automatizada.

Recommended Setup:

Attach EA to the USDJPY M15 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.

