AxiomFX

5

AxiomFX: Reglas, No Reacciones

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

AxiomFX es un Asesor Experto (EA) sofisticado y multisímbolo diseñado específicamente para el mercado USD y sus principales pares. Este robot de trading, que opera en el marco de tiempo M15, utiliza una estrategia central basada en patrones propietarios de velas especiales y patrones armónicos de precios derivados directamente de la dinámica de los pares USD.

Características Clave:

  • Símbolos Operados: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF y NZDUSD.

  • Marco de Tiempo: M15 (gráfico de 15 minutos).

  • Lógica Especializada: Las decisiones de trading se basan en patrones y estructuras únicas del mercado de divisas USD.

  • Personalización: El EA está equipado con una amplia gama de configuraciones ajustables, ofreciendo a los traders la flexibilidad de afinar su rendimiento para que coincida con su tolerancia al riesgo individual y estilo de trading.

AxiomFX ofrece un enfoque optimizado para operar los pares más líquidos, aprovechando la estructura del mercado y el reconocimiento de patrones especializado para la ejecución automatizada.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the USDJPY M15 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]



Comentarios 4
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Productos recomendados
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la volatilidad, el diferencial, la frecuencia y el momento para decidir cuándo operar. El EA usa el método de Órdenes Limitadas para abrir Posiciones. En este caso, el Deslizamiento será como mucho positivo al ejecutar las entradas. El EA utiliza la lógica Trailing Take Profit, ya que el enfoque del sistema es ganar dinero mientras protege su capital. La mayoría de las operaciones se cierran rápidamente, como un disparo fuerte de un francotirador. Principales características No u
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Asesores Expertos
Valtoro Aurum EA MT5 Señales: !!MYFXBOOK PRONTO!!! !!PRECIO DE VENTA DE NAVIDAD, DISPONIBLE HASTA EL 26.12.2025!! ! !PRECIO ORIGINAL 1149$, NUEVO PRECIO 799$!!! XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales Si hay señales de la comunidad que no están incluidas en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su relevancia. Únase al chat del grupo MQL, donde podrá ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus preguntas https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 El pr
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
Lironmaster Ultimate Gold
Syaeful Handy Arifin
Asesores Expertos
¡Atención! 1. Descargo de responsabilidad El beneficio no está garantizado 2. Seleccione la cuenta y el broker con el spread más pequeño. ejemplo : - RAW SPREAD CUENTA de ICMARKETS 3. Usted COMPRA este EA, significa que usted ENTIENDE el riesgo Este EA es calcular el precio alto y bajo en el marco de tiempo de 1 hora y establecer 1 orden de compra y 1 orden de venta. simple como eso Cuando se golpea, la posición abierta se activará y después de que si el precio está en beneficios camino de la p
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Nombre del producto: Golden Scalper M15 Descripción: El Golden Scalper M15 es un robot de comercio automatizado desarrollado para operar en el par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Aplica una combinación de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada y salida, ofreciendo un enfoque equilibrado entre riesgo y retorno, centrado en la eficiencia de las operaciones. Características de funcionamiento: - Por Moedas: XAU/USD - Período: M15 - Indicadores Utilizados:
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Asesores Expertos
Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 es un Expert Advisor totalmente automatizado con una potente gestión de órdenes y recuperación. Optimizado por defecto para operar con oro (XAUUSD), es adaptable a otros instrumentos financieros. Los parámetros clave de trading se pueden ajustar con flexibilidad en el panel en pantalla para adaptarse a las situaciones actuales del Mercado financiero. Dispone de dos estrategias básicas, caracterizadas por diferentes actividades de trading. La estrategia "Night" op
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Asesores Expertos
Este robot de trading automático para MT5 ha sido diseñado con un enfoque conservador y realista, priorizando la gestión del riesgo y la preservación del capital. Su estructura operativa permite mantener un drawdown controlado, lo que lo hace adecuado para quienes buscan una estrategia disciplinada y sostenida en el tiempo. Implementa una estrategia de scalping selectiva en el par BTCUSD, operando en el marco temporal M1. A diferencia de sistemas que abren múltiples operaciones de forma constan
Friday Pro MT5
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Presentamos Friday Pro, el Asesor Experto definitivo que le permite liberar todo el potencial de los mercados de fin de semana. Libérese de los métodos tradicionales que se basan en arriesgadas estrategias de martingala, cuadrícula o scalping con ganancias mínimas y stops monumentales. Friday Pro adopta un nuevo enfoque, originado en la sabiduría de los operadores de piso institucionales, asegurando resultados precisos y consistentes. Visite la sección Comentarios para descargar los últimos arc
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
NoDoubt Money In System MT5
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Asesores Expertos
NOTA: El EA abre y cierra operaciones automáticamente. Sólo abre una posición a la vez y la cierra con grandes beneficios o menos pérdidas. La siguiente posición se abrirá cuando se cumplan los requisitos de la estrategia del EA. Vea nuestro video para ver cómo funciona. ENTRADAS POR DEFECTO: SON CAMBIABLES Variable Valor Advertencia Utilice [PIPS] y no [PUNTOS]. Tamaño de la operación 0.05 Diferencial máximo 3.0 Ajustado en OnInit 3 Stop Loss máximo 20 Máximo Take Profit 0 Alertas sonoras Ver
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Keep Sleeping MT5
Dmitry Homenkov
1.67 (3)
Asesores Expertos
Keep Sleeping EA - es un asesor experto que opera por la noche. Utiliza la noche tranquila pero más predecible para lograr beneficios estables. Se recomienda utilizar el EA en una serie de instrumentos al mismo tiempo. Esto permitirá aumentar los beneficios y hacer la curva de beneficios más suave. Configuración del EA giude - https://www.mql5.com/en/blogs/post/746449 Lo que necesita saber antes de comprar El EA opera por la noche (normalmente de 22:00 a 3:00 GMT+2(+3)) Objetivos de beneficio pe
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Scalper Magic
Claudio Tomas Ellero Fatigatti
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Scalper Magic! Scalper Magic es un avanzado Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para el scalping en el par EUR/USD en temporalidad H1. Este EA está optimizado para operar de manera eficiente y efectiva en intervalos cortos, maximizando las oportunidades de profit en cada pequeño movimiento del mercado. Características Destacadas: Optimización para Scalping: Diseñado para capitalizar las pequeñas fluctuaciones de precios en EUR/USD, aprovechando las oportunidades de scalpin
Gwebs Atm EA
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
Asesores Expertos
El sistema Ghost Entry permite entradas de francotirador al inicio de la tendencia. Gestión automática de operaciones - Abre y cierra operaciones automáticamente con la función 1 CANDLE STOP LOSS. Adopte una forma relajada de gestionar su cuenta de trading con Trailing, Break Even y Stop Loss. Configuración de Swing en la captura de pantalla proporcionada. SI TIENE ALGÚN PROBLEMA POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.59 (22)
Asesores Expertos
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro es su Asesor Experto (EA) dedicado y potente, diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1. A diferencia de los EA que se basan en IA o redes neuronales sobrevaloradas, Lux Oro se basa en un análisis técnico puro y disciplinado, ofreciendo una estrategia transparente y confiable para traders
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
Asesores Expertos
Milano BTC: Comercio Preciso de Bitcoin en el Marco Temporal H1 Milano BTC es un Asesor Experto (EA) potente y disciplinado, diseñado exclusivamente para operar Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado en años de métodos probados de análisis técnico, Milano BTC evita artificios de IA no comprobados, centrándose en cambio en estrategias transparentes y probadas que ofrecen consistencia en los volátiles mercados de criptomonedas. La lógica de trading del EA aprovecha el análisis basado en
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Asesores Expertos
Presentamos Argento  – Trading de Precisión para Pares de Divisas con Plata Argento  es un potente Asesor Experto (EA) multimoneda diseñado exclusivamente para operar pares de divisas de plata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD en el marco temporal H1. Desarrollado con un análisis técnico puro como base, Argento  evita los trucos poco fiables y sobrevalorados de la inteligencia artificial o las redes neuronales. En su lugar, ofrece una ejecución estratégica clara, disciplinada y transparente, p
Filtro:
Marco Scherer
1696
Marco Scherer 2025.12.08 07:38 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.12.08 08:03
Thank you for the precise and honest review of AxiomFX. So much appreciated.
Isaac Adjei
366
Isaac Adjei 2025.11.26 16:01 
 

I like what I am seeing, weekly profit is looking consistent. I want to say its a dream EA, but knock on wood. I am happy with the EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.26 17:29
Thank you Isaac, so happy to see that you are making profit.
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.11.18 14:36 
 

This expert advisor delivered a very strong one‑year backtest, taking an initial balance of around $1,000 to roughly $1.4 million with a dynamic, realistic equity curve (including both wins and losses), a profit factor of about 1.8, and no use of martingale while still applying an assertive but structured risk‑management approach. A key advantage is that it runs on a single chart while internally managing multiple pairs, allowing for smoother, more practical handling in real use and intelligent compounding as the account grows, which results in increasingly accelerated yet controlled growth over time. I’ve now moved on to live testing on a real account, and if the EA maintains this level of consistency and growth, I will update this review with fresh results after about one month of live performance.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.18 14:59
thank you dear Mohsen, appreciate your precise and detailed feedback
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.11.16 02:30 
 

Seyed is reputable and honest developer. His other EA's In-sample back-test performance statistics roughly match the out of sample back-test performance stats, implying little to no overfitting and that their robust. In other words, the account growth in the back-test is due to how good the strategy is and getting those same results in a live account seems likely. Most of his demo signals are currently in-profit. One EA's signal isn't doing as well right now, however the EA would have been in-profit during that same period if the ATR trailing stop was enabled, and I'm expecting that account to probably recover soon. For more context, removing the trailing stop makes the Risk to reward ratio 1:1, so even if the edge diminishes over time as long as the win rate stays above 50%, the strategy will have a profit factor above 1. Each option has advantages and disadvantages. Point is, that his other EA's seem extremely robust, got great track-record so far, and I'm expecting this EA to perform well.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2241
Respuesta del desarrollador Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.11.16 19:10
Thank you my Friend, it is a great privilege having customers like you. wish you all the best in your trades.
Respuesta al comentario