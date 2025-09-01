Impuls Pro Sergey Batudayev Experts

EA의 전략은 스윙 트레이딩을 기반으로 하며 iPump 지표에 의해 계산된 날카로운 충동 이후의 항목이 있습니다. 앞서 언급했듯이 EA는 자동 지원으로 수동 거래를 열 수 있습니다. - 하락추세의 경우 ↓ 가격 조정 후 거래에 진입하고 자산이 과매수 영역에 들어가 추세를 따라 매도합니다. - 상승 추세 ↑의 경우 가격 조정 후 거래에 진입하고 자산이 과매도 영역에 빠지면 추세를 따라 매수합니다. 선택한 자산에서 거래할 때 고문은 추세를 고려하고 현재 추세에 따라 거래를 엽니다. 수익성이 없는 거래는 중지와 평균을 사용하여 마감할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 확실히 더 수익성이 높지만 더 위험합니다. 장점 다양한 TF에 대한 레벨 분석을 위한 내장 레벨 표시기 차트에서 수동으로 평균화 수준을 선택하는 기능 많은 피라미드형 주문을 열어 이익을 배가할 수 있는 능력(주문 수는 스스로 제어할 수 있음) iPump 표시기의 역 신호를 기반으로 TP in% 설정에 대한 추가 기준 "손"