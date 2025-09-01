MilanoBTC
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- 버전: 1.15
- 업데이트됨: 21 11월 2025
- 활성화: 10
Milano BTC: H1 타임프레임을 위한 정밀한 비트코인 거래
Milano BTC는 H1 타임프레임에서 비트코인(BTCUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 강력하고 규율 있는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 수년간 검증된 기술적 분석 기법을 기반으로 구축되어, 검증되지 않은 AI 기반 기법을 배제하고 투명하고 신뢰할 수 있는 전략에 집중하여 변동성이 큰 암호화폐 시장에서도 일관성을 제공합니다.
EA의 거래 로직은 거래량 기반 분석을 활용하여 높은 확률의 진입 신호를 인상적인 승률로 포착합니다. 고전적인 시장 원칙과 규칙 기반의 체계적인 접근 방식을 결합하여, Milano BTC는 암호화폐 거래에서 발생하는 다양한 도전 과제—특히 분석을 어렵게 만드는 70% 이상의 자산 간 상관관계—를 해결하도록 설계되었습니다.
Milano BTC는 브로커에 독립적이며 다양한 거래 환경에 적응할 수 있고, 헤징을 지원합니다. 자본 보호를 위해 트레일링 스탑과 같은 필수 위험 관리 도구를 통합하여 수익을 보호하고 손실을 최소화합니다. 이를 통해 Milano BTC는 일관된 성과, 정밀함, 장기적인 안정성을 추구하는 비트코인 트레이더에게 이상적인 선택이 됩니다.
Recommended Setup:
- Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie