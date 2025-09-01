MilanoBTC

4.2

Milano BTC: Präziser Bitcoin-Handel im H1-Zeitrahmen

Milano BTC ist ein leistungsstarker und disziplinierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf jahrelang erprobten Methoden der technischen Analyse verzichtet Milano BTC auf ungetestete KI-Tricks und konzentriert sich stattdessen auf transparente, bewährte Strategien, die in volatilen Kryptomärkten für Beständigkeit sorgen.

Die Handelslogik des EAs nutzt volumenbasierte Analysen, wodurch er hochwahrscheinliche Einstiegspunkte mit einer beeindruckenden Trefferquote erkennen kann. Durch die Kombination klassischer Marktprinzipien mit einem strukturierten, regelbasierten Ansatz ist Milano BTC darauf ausgelegt, die Herausforderungen des Kryptowährungshandels zu meistern, einschließlich der über 70 % liegenden Korrelationen zwischen Vermögenswerten, die die Analyse oft erschweren.

Milano BTC ist brokerunabhängig, anpassungsfähig an verschiedene Handelsumgebungen und unterstützt Hedging. Zum Schutz Ihres Kapitals integriert er wichtige Risikomanagement-Tools wie den Trailing Stop, um Gewinne zu sichern und Drawdowns zu minimieren. Damit ist Milano BTC die ideale Wahl für Trader, die im Bitcoin-Handel Wert auf konstante Leistung, Präzision und langfristige Stabilität legen.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]
Bewertungen 5
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.10 21:49 
 

sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.09.18 19:04 
 

The EA has shown consistent back-test results across multiple brokers and has performed well so far on the seller’s demo account. Some of the negative reviews don’t seem to be well thought out too. One reviewer complains that the EA doesn't take as many trades live as it does in the back-test on average each month, while another calls it a "scam" simply because the EA didn’t take a specific trade that appeared in the back-test. By definition, live results will differ from back-tests, this is normal and expected. It’s also possible that the EA hasn’t identified BTCUSD as being in a strong trend yet, which could explain the reduced trade frequency in the current market conditions. Plus, not all brokers provide high-quality historical data. Missing or inaccurate ticks in back-test data can easily cause discrepancies when comparing to live trading, especially with strategies where small price differences can determine whether a signal is triggered or not. Honestly, I find these reviews a bit exaggerated - it’s like saying, “The EA didn’t trade much over a short period of time or doesn't profit all the time, so it must be bad.” That kind of reasoning ignores the nature of algorithmic trading and market variability. Kinda feel bad for the developer lol ;) I've bought similar EA's before, and they can work long-term and as shown in the back-test if the risk to reward ratio is good. These 'AI' EA's have a high win-rate, the problem is if there's a huge stop-loss and small take-profit one losing trade could blow the account, or if it isn't stress-tested (assuming the developer used out of sample data and walk forward optimization). I bought another "AI" EA with a good risk to reward ratio and its performing well so far, and seem other's perform well in live signals. Even if the edge diminishes over time, as long as the risk-to-reward ratio remains around 1:1 and the win rate stays above 50%, the strategy should continue to perform well.

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.13 20:42 
 

.

