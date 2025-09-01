MilanoBTC
Milano BTC: Точная торговля Биткоином на таймфрейме H1
Milano BTC — это мощный и дисциплинированный советник (EA), созданный исключительно для торговли Биткоином (BTCUSD) на таймфрейме H1. Основанный на многолетних проверенных методах технического анализа, Milano BTC избегает непроверенных ИИ-решений, сосредотачиваясь на прозрачных и проверенных временем стратегиях, обеспечивающих стабильность на волатильных крипторынках.
Торговая логика EA использует анализ объёмов, позволяющий выявлять высоковероятные точки входа с впечатляющим процентом успешных сделок. Благодаря сочетанию классических принципов рынка и структурированного, основанного на правилах подхода, Milano BTC предназначен для решения задач криптовалютной торговли, включая кросс-активные корреляции выше 70%, которые часто усложняют анализ.
Milano BTC независим от брокеров, адаптируется к различным торговым условиям и поддерживает хеджирование. Для защиты капитала он включает важные инструменты управления рисками, такие как Trailing Stop, что помогает фиксировать прибыль и минимизировать просадки. Это делает Milano BTC идеальным выбором для трейдеров, ищущих стабильность, точность и долгосрочную надёжность в торговле Биткоином.
Recommended Setup:
- Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie