Milano BTC: Точная торговля Биткоином на таймфрейме H1

Milano BTC — это мощный и дисциплинированный советник (EA), созданный исключительно для торговли Биткоином (BTCUSD) на таймфрейме H1. Основанный на многолетних проверенных методах технического анализа, Milano BTC избегает непроверенных ИИ-решений, сосредотачиваясь на прозрачных и проверенных временем стратегиях, обеспечивающих стабильность на волатильных крипторынках.

Торговая логика EA использует анализ объёмов, позволяющий выявлять высоковероятные точки входа с впечатляющим процентом успешных сделок. Благодаря сочетанию классических принципов рынка и структурированного, основанного на правилах подхода, Milano BTC предназначен для решения задач криптовалютной торговли, включая кросс-активные корреляции выше 70%, которые часто усложняют анализ.

Milano BTC независим от брокеров, адаптируется к различным торговым условиям и поддерживает хеджирование. Для защиты капитала он включает важные инструменты управления рисками, такие как Trailing Stop, что помогает фиксировать прибыль и минимизировать просадки. Это делает Milano BTC идеальным выбором для трейдеров, ищущих стабильность, точность и долгосрочную надёжность в торговле Биткоином.

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the BTCUSD (Bitcoin) H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]
Отзывы 5
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.11.10 21:49 
 

sto affittando Milano e mi trovo bene, bisogna settare bene ! ho inserito 5 posizioni e in un altro conto 10 posizioni simultaneamente e mi da profitti ogni 2 giorni circa perchè mantiene posizioni aperte anche per giorni !!grazie

Biohacker1
240
Biohacker1 2025.09.18 19:04 
 

The EA has shown consistent back-test results across multiple brokers and has performed well so far on the seller’s demo account. Some of the negative reviews don’t seem to be well thought out too. One reviewer complains that the EA doesn't take as many trades live as it does in the back-test on average each month, while another calls it a "scam" simply because the EA didn’t take a specific trade that appeared in the back-test. By definition, live results will differ from back-tests, this is normal and expected. It’s also possible that the EA hasn’t identified BTCUSD as being in a strong trend yet, which could explain the reduced trade frequency in the current market conditions. Plus, not all brokers provide high-quality historical data. Missing or inaccurate ticks in back-test data can easily cause discrepancies when comparing to live trading, especially with strategies where small price differences can determine whether a signal is triggered or not. Honestly, I find these reviews a bit exaggerated - it’s like saying, “The EA didn’t trade much over a short period of time or doesn't profit all the time, so it must be bad.” That kind of reasoning ignores the nature of algorithmic trading and market variability. Kinda feel bad for the developer lol ;) I've bought similar EA's before, and they can work long-term and as shown in the back-test if the risk to reward ratio is good. These 'AI' EA's have a high win-rate, the problem is if there's a huge stop-loss and small take-profit one losing trade could blow the account, or if it isn't stress-tested (assuming the developer used out of sample data and walk forward optimization). I bought another "AI" EA with a good risk to reward ratio and its performing well so far, and seem other's perform well in live signals. Even if the edge diminishes over time, as long as the risk-to-reward ratio remains around 1:1 and the win rate stays above 50%, the strategy should continue to perform well.

BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.09.13 20:42 
 

.

