Gold Throne

4.36

Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD)


El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control sobre la exposición y el riesgo.

Al eliminar la lógica martingala, el Gold Throne EA busca proporcionar un marco de dimensionamiento de posiciones más estable, permitiendo a los operadores planificar la asignación de capital sin aumentos repentinos del tamaño de los lotes. Esto lo hace ideal para operadores que prefieren una estructura de cuadrícula sistemática sin los riesgos de acumulación que suelen asociarse con las estrategias martingala.


Integración de filtro de noticias

El EA incorpora un filtro de noticias que puede pausar las operaciones ante eventos económicos de alto impacto. Esta función ayuda a reducir la probabilidad de ejecutar operaciones durante periodos de extrema volatilidad, lo cual es especialmente importante en los mercados del oro, donde las fluctuaciones bruscas son frecuentes.


Marco temporal y estilo de trading

Gold Throne EA está optimizado para el marco temporal M30. El marco temporal mínimo recomendado es M10, ya que usar marcos temporales más cortos puede llevar a un comportamiento de trading demasiado agresivo. Marcos temporales más cortos pueden provocar que el EA abra numerosas operaciones basándose en señales de mercado débiles o poco fiables, lo que podría sobrecargar la cuenta.


Recomendaciones de riesgo y capital

Dado que el trading en red implica la apertura de múltiples posiciones, es importante una gestión cuidadosa del capital. Se sugieren los siguientes niveles de capital para las diferentes categorías de riesgo:

  • Riesgo alto: Depósito mínimo de $500
  • Riesgo medio: $1500 – $2000
  • Riesgo bajo: Más de $2000

Estos niveles se basan en el diseño operativo del sistema y en la necesidad de mantener un margen suficiente durante las reducciones de efectivo.

Se recomienda encarecidamente el uso de VPS para una ejecución ininterrumpida. El funcionamiento continuo garantiza que el EA pueda colocar, gestionar y cerrar operaciones según lo previsto, sin retrasos causados por interrupciones o conexiones inestables.


Características clave:

  • Diseñado exclusivamente para Oro (XAUUSD)
  • Funciona con la mayoría de los brókers, se recomiendan entornos con spreads bajos (no recomendado para Exness)
  • Estrategia de trading de cuadrícula sin Martingala
  • Filtro de noticias integrado para evitar eventos de alto impacto
  • Optimizado para el marco temporal M30 (mínimo M10)
  • Espaciado de cuadrícula, tamaño de lote y configuración de control de operaciones ajustables
  • Se recomienda el uso de VPS para una estabilidad óptima
  • Directrices basadas en capital para diferentes niveles de riesgo


El Asesor Experto Gold Throne es ideal para operadores que comprenden los principios del trading en cuadrícula y prefieren un enfoque sin martingala para la gestión de posiciones. Una configuración adecuada y el cumplimiento de las directrices incluidas pueden ayudar a mantener una ejecución disciplinada y consistente en diversos entornos de mercado.




Comentarios 11
umar566
36
umar566 2025.10.11 16:38 
 

Great EA so far....

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.10 23:45 
 

A very, very interesting grid. The profitability is high. There are concerns about the code quality — it seems it doesn’t clear buffers on deinitialization, which creates a risk of false entries after restarting the EA. In any case, it’s a grid system. Set your acceptable drawdown limits in advance, and once they’re reached — calmly take your losses before you sink further.

I’ve set my own loss limits (for a 0.01 lot):

M01: $3 000

M10: $200

M30: $70

-----------------

I'm updating my review(2025.11.20)

Currently, version 2.5... before this update, I paused trading with the EA because losses exceeded statistical (backtest) expectations...

I'll try it now; I think I can play around with these limits.

(for a 0.01 lot):

M10: $1000

M30: $700

Ida Bagus Jagatdhita Karana
267
Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.10.08 03:52 
 

Great service the Developer is very helpful and supportive. Thanks

