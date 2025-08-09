Gold Throne

Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD)


Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Martingale mantığını ortadan kaldırarak, Gold Throne EA daha istikrarlı bir pozisyon büyüklük çerçevesi sunmayı ve yatırımcıların ani lot büyüklüğü artışı olmadan sermaye tahsisini planlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, onu, martingale stratejileriyle tipik olarak ilişkilendirilen bileşik riskler olmadan sistematik bir grid yapısını tercih eden yatırımcılar için uygun hale getirir.


Haber Filtresi Entegrasyonu

EA, yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında işlemleri duraklatabilen entegre bir haber filtresiyle donatılmıştır. Bu özellik, özellikle ani hareketlerin yaygın olduğu Altın piyasalarında önemli olabilen aşırı oynaklık dönemlerinde işlem yapma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.


Zaman Dilimi ve İşlem Tarzı

Gold Throne EA, M30 zaman dilimi için optimize edilmiştir. Önerilen minimum zaman dilimi M10'dur, çünkü daha kısa zaman dilimleri aşırı agresif işlem davranışlarına yol açabilir. Daha kısa zaman dilimleri, EA'nın daha zayıf veya daha az güvenilir piyasa sinyallerine dayanarak çok sayıda işlem açmasına ve bu da hesaba gereksiz yük bindirmesine neden olabilir.


Risk ve Sermaye Önerileri

Şebeke ticareti doğası gereği birden fazla açık pozisyon barındırdığından, dikkatli sermaye yönetimi önemlidir. Farklı risk kategorileri için aşağıdaki sermaye seviyeleri önerilmektedir:

  • Yüksek Risk: 500$ minimum yatırım
  • Orta Risk: 1.500$ - 2.000$
  • Düşük Risk: 2.000$ üzeri

Bu seviyeler sistemin operasyonel tasarımına ve düşüşler sırasında yeterli marjı koruma ihtiyacına dayanmaktadır.

Kesintisiz performans için VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir. Kesintisiz çalışma, EA'nın kesinti veya dengesiz bağlantılardan kaynaklanan gecikmeler olmadan işlemleri amaçlandığı gibi gerçekleştirmesini, yönetmesini ve kapatmasını sağlar.


Temel Özellikler:

  • Sadece Altın (XAUUSD) için tasarlandı
  • Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)
  • Martingale olmayan grid işlem stratejisi
  • Yüksek etkili olay işlemlerini önlemek için entegre haber filtresi
  • M30 zaman dilimi için optimize edildi (minimum M10)
  • Ayarlanabilir grid aralığı, lot büyüklüğü ve işlem kontrol ayarları
  • Optimum istikrar için VPS kullanımı önerilir
  • Farklı risk seviyeleri için sermaye tabanlı yönergeler


Gold Throne EA, grid ticaretinin prensiplerini anlayan ve pozisyon yönetiminde martingale olmayan bir yaklaşımı tercih eden yatırımcılar için en uygunudur. Doğru kurulum ve dahil edilen yönergelere uyum, farklı piyasa ortamlarında disiplinli ve tutarlı bir uygulama sağlamaya yardımcı olabilir.




Chuan Jiang Huang
193
Chuan Jiang Huang 2025.09.04 15:32 
 

Although this EA program transaction is a grid, it only opens positions when the fluctuation is the biggest, and the entry requirements are relatively high, so the overall opening is not frequent, and it may be opened once a day. However, the overall success rate is very high, it is still being tested, and it has to stand the test of time. I will comment later to support the author to continuously update and optimize and make a good EA.

Ahmed Taha
752
Ahmed Taha 2025.09.02 11:18 
 

The Developer is very polite and kind. I really recommend dealing with him. He is very helpful and supportive. I will keep supporting him in all his upcoming products. Thank you so much!

LuisGustavo_BR
207
LuisGustavo_BR 2025.08.30 22:05 
 

Hello everyone. I ran a lot of backtests, and Gold Throne performed very well. When I ran it on a real account, it actually had more gains than losses in the last 15 days. Very good!

Chuan Jiang Huang
193
Chuan Jiang Huang 2025.09.04 15:32 
 

Although this EA program transaction is a grid, it only opens positions when the fluctuation is the biggest, and the entry requirements are relatively high, so the overall opening is not frequent, and it may be opened once a day. However, the overall success rate is very high, it is still being tested, and it has to stand the test of time. I will comment later to support the author to continuously update and optimize and make a good EA.

echodyneusa
377
echodyneusa 2025.09.04 06:56 
 

BE CAREFUL OF THIS EA, THE AUTHOR IS USING GRID STRATEGY, WHICH IS ONE OF THE MOST DANGEROUS STRATEGIES, IT WILL BREAK YOUR ACCOUNT SOONER OR LATER

DRT Circle
4169
Geliştiriciden yanıt Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.04 08:16
Number one after buying you never came for set files and instructions. Number two this EA we did not hide that it is a grid EA, this shows that you don't even read. Number three, it will be a waste of time if I am to screenshot how childish you approached me on the private message. This review I think it says it all that you don't even read and even if you understand EAs or at least forex, you were gonna notice on the signal that this EA is trading using Grid so that also shows that you are ignorant, it also not a secret that on the private message you said that you will remove this review after I have changed this EA not to be grid. And this EA it does allow you to trade with grid Off and only perform 1 Oder at a time or set it maximum number of Oder you wish it to perform grid with if you asked for manual and set file you would know how to do that
Ahmed Taha
752
Ahmed Taha 2025.09.02 11:18 
 

The Developer is very polite and kind. I really recommend dealing with him. He is very helpful and supportive. I will keep supporting him in all his upcoming products. Thank you so much!

Tuan Anh Cao
203
Tuan Anh Cao 2025.09.02 09:13 
 

In volatile times like these, although the grid strategy requires careful observation and caution. Many other EAs catch the wrong trend and place orders at very short intervals to regain their positions. This EA consider the trend more carefully and actually trade a bit smarter by having many trades in the right direction, and when the price is against you, it also not just bombastic you with many counter positions near each other but with calculated distance and volatility.Overall a good grid system,Recommended.

LuisGustavo_BR
207
LuisGustavo_BR 2025.08.30 22:05 
 

Hello everyone. I ran a lot of backtests, and Gold Throne performed very well. When I ran it on a real account, it actually had more gains than losses in the last 15 days. Very good!

MH78
48
MH78 2025.08.22 20:15 
 

i ran a lot of EAs on gold, and this one actually holds up. Gold throne picks its entries well and doesn’t flood the chart with trades. The win rate is solid, especially in trending conditions. Also, the developer is responsive and updates regularly. Worth every penny. Will update after further results in demo 2 weeks or so

