



Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。

Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。





新闻过滤集成

该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。





时间框架和交易风格

Gold Throne EA 已针对 M30 时间框架进行优化。建议的最小时间框架为 M10，因为使用较低的时间框架可能会导致交易行为过于激进。较短的时间框架可能会导致 EA 根据较弱或不太可靠的市场信号进行大量交易，从而可能给账户带来不必要的压力。





风险和资本建议

由于网格交易本身就需要持有多个未平仓仓位，因此谨慎的资金管理至关重要。针对不同风险类别，建议的资金水平如下：

高风险 ：最低存款额 500 美元

：最低存款额 500 美元 中等风险 ：1,500 美元 - 2,000 美元

：1,500 美元 - 2,000 美元 低风险：2,000 美元以上

这些水平基于系统的操作设计和在提款期间维持足够保证金的需要。

强烈建议使用 VPS 以实现不间断执行。持续运行可确保 EA 能够按预期下单、管理和关闭交易，而不会因停机或连接不稳定而造成延迟。





主要特点：

专为黄金 (XAUUSD) 设计

适用于大多数经纪商，推荐低点差环境（不推荐用于 Exness）

非马丁格尔网格交易策略

集成新闻过滤器，避免高影响事件交易

针对 M30 时间框架进行优化（最低 M10）

网格间距、交易手数和交易控制设置可调

建议使用 VPS 以获得最佳稳定性

针对不同风险等级的资本指导原则





黄金王座 EA 最适合那些了解网格交易原理并倾向于采用非马丁格尔仓位管理方法的交易者。正确的设置并遵循其中的指导原则，有助于在不同的市场环境下保持纪律性和一致性的执行。