Gold Throne

黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统


Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。

Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。


新闻过滤集成

该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。


时间框架和交易风格

Gold Throne EA 已针对 M30 时间框架进行优化。建议的最小时间框架为 M10，因为使用较低的时间框架可能会导致交易行为过于激进。较短的时间框架可能会导致 EA 根据较弱或不太可靠的市场信号进行大量交易，从而可能给账户带来不必要的压力。


风险和资本建议

由于网格交易本身就需要持有多个未平仓仓位，因此谨慎的资金管理至关重要。针对不同风险类别，建议的资金水平如下：

  • 高风险：最低存款额 500 美元
  • 中等风险：1,500 美元 - 2,000 美元
  • 低风险：2,000 美元以上

这些水平基于系统的操作设计和在提款期间维持足够保证金的需要。

强烈建议使用 VPS 以实现不间断执行。持续运行可确保 EA 能够按预期下单、管理和关闭交易，而不会因停机或连接不稳定而造成延迟。


主要特点：

  • 专为黄金 (XAUUSD) 设计
  • 适用于大多数经纪商，推荐低点差环境（不推荐用于 Exness）
  • 非马丁格尔网格交易策略
  • 集成新闻过滤器，避免高影响事件交易
  • 针对 M30 时间框架进行优化（最低 M10）
  • 网格间距、交易手数和交易控制设置可调
  • 建议使用 VPS 以获得最佳稳定性
  • 针对不同风险等级的资本指导原则


黄金王座 EA 最适合那些了解网格交易原理并倾向于采用非马丁格尔仓位管理方法的交易者。正确的设置并遵循其中的指导原则，有助于在不同的市场环境下保持纪律性和一致性的执行。




评分 11
umar566
36
umar566 2025.10.11 16:38 
 

Great EA so far....

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.10 23:45 
 

A very, very interesting grid. The profitability is high. There are concerns about the code quality — it seems it doesn’t clear buffers on deinitialization, which creates a risk of false entries after restarting the EA. In any case, it’s a grid system. Set your acceptable drawdown limits in advance, and once they’re reached — calmly take your losses before you sink further.

I’ve set my own loss limits (for a 0.01 lot):

M01: $3 000

M10: $200

M30: $70

-----------------

I'm updating my review(2025.11.20)

Currently, version 2.5... before this update, I paused trading with the EA because losses exceeded statistical (backtest) expectations...

I'll try it now; I think I can play around with these limits.

(for a 0.01 lot):

M10: $1000

M30: $700

Ida Bagus Jagatdhita Karana
267
Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.10.08 03:52 
 

Great service the Developer is very helpful and supportive. Thanks

amir roosi
120
amir roosi 2025.10.20 14:52 
 

Honestly, I rented it for one month and it worked properly and well.

hba567
21
hba567 2025.10.16 09:25 
 

My Latest update after using this on Real Account.

The logic is Flawed, It takes trades in the same direction even when the already open trades are in loss. Grid can not be disabled completely. It does make small profits on first few days then a big loss, so your account eventually ends up in loss. News filter doesnt work properly. I wont recommend this.

Based on the promising backtest results, bought this 2 days ago and started using on live account. Will update results later. Developer is very responsive, I had several queries that were answered properly.

umar566
36
umar566 2025.10.11 16:38 
 

Great EA so far....

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.10 23:45 
 

A very, very interesting grid. The profitability is high. There are concerns about the code quality — it seems it doesn’t clear buffers on deinitialization, which creates a risk of false entries after restarting the EA. In any case, it’s a grid system. Set your acceptable drawdown limits in advance, and once they’re reached — calmly take your losses before you sink further.

I’ve set my own loss limits (for a 0.01 lot):

M01: $3 000

M10: $200

M30: $70

-----------------

I'm updating my review(2025.11.20)

Currently, version 2.5... before this update, I paused trading with the EA because losses exceeded statistical (backtest) expectations...

I'll try it now; I think I can play around with these limits.

(for a 0.01 lot):

M10: $1000

M30: $700

Ida Bagus Jagatdhita Karana
267
Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.10.08 03:52 
 

Great service the Developer is very helpful and supportive. Thanks

Chuan Jiang Huang
223
Chuan Jiang Huang 2025.09.04 15:32 
 

Although this EA program transaction is a grid, it only opens positions when the fluctuation is the biggest, and the entry requirements are relatively high, so the overall opening is not frequent, and it may be opened once a day. However, the overall success rate is very high, it is still being tested, and it has to stand the test of time. I will comment later to support the author to continuously update and optimize and make a good EA.

echodyneusa
377
echodyneusa 2025.09.04 06:56 
 

BE CAREFUL OF THIS EA, THE AUTHOR IS USING GRID STRATEGY, WHICH IS ONE OF THE MOST DANGEROUS STRATEGIES, IT WILL BREAK YOUR ACCOUNT SOONER OR LATER

DRT Circle
4574
来自开发人员的回复 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.04 08:16
Number one after buying you never came for set files and instructions. Number two this EA we did not hide that it is a grid EA, this shows that you don't even read. Number three, it will be a waste of time if I am to screenshot how childish you approached me on the private message. This review I think it says it all that you don't even read and even if you understand EAs or at least forex, you were gonna notice on the signal that this EA is trading using Grid so that also shows that you are ignorant, it also not a secret that on the private message you said that you will remove this review after I have changed this EA not to be grid. And this EA it does allow you to trade with grid Off and only perform 1 Oder at a time or set it maximum number of Oder you wish it to perform grid with if you asked for manual and set file you would know how to do that
Ahmed Taha
904
Ahmed Taha 2025.09.02 11:18 
 

The Developer is very polite and kind. I really recommend dealing with him. He is very helpful and supportive. I will keep supporting him in all his upcoming products. Thank you so much!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.02 09:13 
 

In volatile times like these, although the grid strategy requires careful observation and caution. Many other EAs catch the wrong trend and place orders at very short intervals to regain their positions. This EA consider the trend more carefully and actually trade a bit smarter by having many trades in the right direction, and when the price is against you, it also not just bombastic you with many counter positions near each other but with calculated distance and volatility.Overall a good grid system,Recommended.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.08.30 22:05 
 

Hello everyone. I ran a lot of backtests, and Gold Throne performed very well. When I ran it on a real account, it actually had more gains than losses in the last 15 days. Very good!

MH78
48
MH78 2025.08.22 20:15 
 

i ran a lot of EAs on gold, and this one actually holds up. Gold throne picks its entries well and doesn’t flood the chart with trades. The win rate is solid, especially in trending conditions. Also, the developer is responsive and updates regularly. Worth every penny. Will update after further results in demo 2 weeks or so

