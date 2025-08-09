Gold Throne

4.36

Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム


Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。

Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。


Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには適用されません！詳細はプライベートメッセージでお問い合わせください。




5回販売後、価格は100ドル増加し、最終価格は1300ドルになります。


ニュースフィルター統合

EAには、影響力の大きい経済イベントの前後で取引を一時停止できるニュースフィルターが統合されています。この機能は、極端なボラティリティの期間に取引を執行する可能性を低減するのに役立ちます。これは、急激な変動が頻繁に発生する金市場では特に重要です。


時間枠と取引スタイル

Gold Throne EAは、M30の時間枠に最適化されています。推奨される最小時間枠はM10です。これより短い時間枠では、過度にアグレッシブな取引行動につながる可能性があります。これより短い時間枠では、EAが弱い、または信頼性の低い市場シグナルに基づいて多数の取引を開始し、アカウントに不必要な負担をかける可能性があります。


リスクと資本に関する推奨事項

グリッド取引は本質的に複数のオープンポジションを保持するため、慎重な資本管理が重要です。リスクカテゴリーに応じて、以下の資本水準が推奨されます。

  • 高リスク：最低入金額500ドル
  • 中リスク：1,500～2,000ドル
  • 低リスク：2,000ドル以上

これらのレベルは、システムの運用設計と、ドローダウン時に十分なマージンを維持する必要性に基づいています。

中断のない取引実行には、VPSのご利用を強くお勧めします。継続的な運用により、EAはダウンタイムや不安定な接続による遅延なく、意図したとおりに取引を実行、管理、決済することができます。


主な特徴:

  • 金（XAUUSD）専用に設計
  • ほとんどのブローカーで利用可能、低スプレッド環境が推奨されます（Exnessには推奨されません）
  • 非マーチンゲールグリッド取引戦略
  • 影響の大きいイベント取引を回避するためのニュースフィルター搭載
  • M30時間枠（最小M10）に最適化
  • グリッド間隔、ロットサイズ、取引コントロール設定を調整可能
  • 最適な安定性のためにVPSのご利用を推奨
  • リスクレベルに応じた資本ベースのガイドライン


Gold Throne EAは、グリッドトレードの原則を理解し、ポジション管理に非マーチンゲールアプローチを好むトレーダーに最適です。適切な設定と付属のガイドラインを遵守することで、さまざまな市場環境において規律ある一貫した取引執行を維持できます。




amir roosi
120
amir roosi 2025.10.20 14:52 
 

Honestly, I rented it for one month and it worked properly and well.

hba567
21
hba567 2025.10.16 09:25 
 

My Latest update after using this on Real Account.

The logic is Flawed, It takes trades in the same direction even when the already open trades are in loss. Grid can not be disabled completely. It does make small profits on first few days then a big loss, so your account eventually ends up in loss. News filter doesnt work properly. I wont recommend this.

Based on the promising backtest results, bought this 2 days ago and started using on live account. Will update results later. Developer is very responsive, I had several queries that were answered properly.

umar566
36
umar566 2025.10.11 16:38 
 

Great EA so far....

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.10 23:45 
 

A very, very interesting grid. The profitability is high. There are concerns about the code quality — it seems it doesn’t clear buffers on deinitialization, which creates a risk of false entries after restarting the EA. In any case, it’s a grid system. Set your acceptable drawdown limits in advance, and once they’re reached — calmly take your losses before you sink further.

I’ve set my own loss limits (for a 0.01 lot):

M01: $3 000

M10: $200

M30: $70

-----------------

I'm updating my review(2025.11.20)

Currently, version 2.5... before this update, I paused trading with the EA because losses exceeded statistical (backtest) expectations...

I'll try it now; I think I can play around with these limits.

(for a 0.01 lot):

M10: $1000

M30: $700

Ida Bagus Jagatdhita Karana
267
Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.10.08 03:52 
 

Great service the Developer is very helpful and supportive. Thanks

Chuan Jiang Huang
223
Chuan Jiang Huang 2025.09.04 15:32 
 

Although this EA program transaction is a grid, it only opens positions when the fluctuation is the biggest, and the entry requirements are relatively high, so the overall opening is not frequent, and it may be opened once a day. However, the overall success rate is very high, it is still being tested, and it has to stand the test of time. I will comment later to support the author to continuously update and optimize and make a good EA.

echodyneusa
377
echodyneusa 2025.09.04 06:56 
 

BE CAREFUL OF THIS EA, THE AUTHOR IS USING GRID STRATEGY, WHICH IS ONE OF THE MOST DANGEROUS STRATEGIES, IT WILL BREAK YOUR ACCOUNT SOONER OR LATER

DRT Circle
4577
開発者からの返信 Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.04 08:16
Number one after buying you never came for set files and instructions. Number two this EA we did not hide that it is a grid EA, this shows that you don't even read. Number three, it will be a waste of time if I am to screenshot how childish you approached me on the private message. This review I think it says it all that you don't even read and even if you understand EAs or at least forex, you were gonna notice on the signal that this EA is trading using Grid so that also shows that you are ignorant, it also not a secret that on the private message you said that you will remove this review after I have changed this EA not to be grid. And this EA it does allow you to trade with grid Off and only perform 1 Oder at a time or set it maximum number of Oder you wish it to perform grid with if you asked for manual and set file you would know how to do that
Ahmed Taha
909
Ahmed Taha 2025.09.02 11:18 
 

The Developer is very polite and kind. I really recommend dealing with him. He is very helpful and supportive. I will keep supporting him in all his upcoming products. Thank you so much!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.02 09:13 
 

In volatile times like these, although the grid strategy requires careful observation and caution. Many other EAs catch the wrong trend and place orders at very short intervals to regain their positions. This EA consider the trend more carefully and actually trade a bit smarter by having many trades in the right direction, and when the price is against you, it also not just bombastic you with many counter positions near each other but with calculated distance and volatility.Overall a good grid system,Recommended.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.08.30 22:05 
 

Hello everyone. I ran a lot of backtests, and Gold Throne performed very well. When I ran it on a real account, it actually had more gains than losses in the last 15 days. Very good!

MH78
48
MH78 2025.08.22 20:15 
 

i ran a lot of EAs on gold, and this one actually holds up. Gold throne picks its entries well and doesn’t flood the chart with trades. The win rate is solid, especially in trending conditions. Also, the developer is responsive and updates regularly. Worth every penny. Will update after further results in demo 2 weeks or so

レビューに返信