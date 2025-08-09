Gold Throne

Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD)


Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером позиции.

Благодаря отказу от логики мартингейла, советник Gold Throne EA стремится обеспечить более стабильную систему управления размером позиции, позволяя трейдерам планировать распределение капитала без резкого увеличения размера лота. Это делает его подходящим для трейдеров, предпочитающих систематическую сетку без риска нарастания, обычно связанного со стратегиями мартингейла.


Купите Gold Throne EA и получите AllPair Engine и любой советник на ваш выбор для наших продуктов в подарок. Не распространяется на аренду! За подробностями обращайтесь в личные сообщения.




После 5 продаж цена увеличится на 100$, окончательная цена 1300$.


Интеграция новостного фильтра

Советник оснащён встроенным новостным фильтром, который может приостанавливать торговлю в периоды значимых экономических событий. Эта функция помогает снизить вероятность заключения сделок в периоды повышенной волатильности, что особенно важно на рынках золота, где резкие колебания цен нередки.


Таймфрейм и стиль торговли

Советник Gold Throne оптимизирован для таймфрейма M30. Минимальный рекомендуемый таймфрейм — M10, поскольку использование более низких таймфреймов может привести к чрезмерно агрессивной торговле. Более короткие таймфреймы могут привести к тому, что советник будет открывать множество сделок, основываясь на более слабых или менее надежных рыночных сигналах, что может привести к ненужной нагрузке на счет.


Рекомендации по риску и капиталу

Поскольку сеточная торговля по своей природе предполагает наличие множества открытых позиций, важно тщательное управление капиталом. Для различных категорий риска рекомендуются следующие уровни капитала:

  • Высокий риск: минимальный депозит 500 долларов США
  • Средний риск: 1500–2000 долларов США
  • Низкий риск: более 2000 долларов США

Эти уровни основаны на операционной конструкции системы и необходимости поддержания достаточного запаса во время просадок.

Для бесперебойной работы настоятельно рекомендуется использовать VPS. Непрерывная работа гарантирует, что советник сможет размещать, управлять и закрывать сделки без задержек, вызванных простоями или нестабильным подключением.


Ключевые особенности:

  • Разработано только для золота (XAUUSD)
  • Работает с большинством брокеров, рекомендуется использовать в средах с низким спредом (не рекомендуется для Exness)
  • Сеточная стратегия торговли без мартингейла
  • Встроенный новостной фильтр для предотвращения торговли на важных событиях
  • Оптимизировано для таймфрейма M30 (минимум M10)
  • Настраиваемые параметры сетки, размера лота и управления торговлей
  • Для оптимальной стабильности рекомендуется использовать VPS
  • Руководства по капиталу для различных уровней риска


Советник Gold Throne EA лучше всего подходит трейдерам, которые понимают принципы сетевой торговли и предпочитают немартингейловый подход к управлению позициями. Правильная настройка и следование прилагаемым рекомендациям помогут поддерживать дисциплинированную и стабильную торговлю в различных рыночных условиях.




umar566
36
umar566 2025.10.11 16:38 
 

Great EA so far....

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.10 23:45 
 

A very, very interesting grid. The profitability is high. There are concerns about the code quality — it seems it doesn’t clear buffers on deinitialization, which creates a risk of false entries after restarting the EA. In any case, it’s a grid system. Set your acceptable drawdown limits in advance, and once they’re reached — calmly take your losses before you sink further.

I’ve set my own loss limits (for a 0.01 lot):

M01: $3 000

M10: $200

M30: $70

-----------------

I'm updating my review(2025.11.20)

Currently, version 2.5... before this update, I paused trading with the EA because losses exceeded statistical (backtest) expectations...

I'll try it now; I think I can play around with these limits.

(for a 0.01 lot):

M10: $1000

M30: $700

Ida Bagus Jagatdhita Karana
267
Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.10.08 03:52 
 

Great service the Developer is very helpful and supportive. Thanks

