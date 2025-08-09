



O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior controle sobre a exposição e o risco.

Ao remover a lógica de martingale, o Gold Throne EA visa fornecer uma estrutura de dimensionamento de posições mais estável, permitindo que os traders planejem a alocação de capital sem aumento repentino no tamanho dos lotes. Isso o torna adequado para traders que preferem uma estrutura de grade sistemática sem os riscos compostos tipicamente associados às estratégias de martingale.





Integração com Filtro de Notícias

O EA vem equipado com um filtro de notícias integrado que pode pausar as negociações em eventos econômicos de alto impacto. Esse recurso ajuda a reduzir a chance de executar negociações durante períodos de extrema volatilidade, o que pode ser especialmente importante nos mercados de ouro, onde oscilações bruscas são comuns.





Prazo e Estilo de Negociação

O EA Gold Throne é otimizado para o prazo M30. O prazo mínimo recomendado é M10, pois o uso de prazos menores pode levar a um comportamento de negociação excessivamente agressivo. Prazos mais curtos podem fazer com que o EA abra inúmeras negociações com base em sinais de mercado mais fracos ou menos confiáveis, potencialmente sobrecarregando desnecessariamente a conta.





Recomendações de Risco e Capital

Como a negociação em grade inerentemente mantém múltiplas posições em aberto, é importante uma gestão cuidadosa do capital. Os seguintes níveis de capital são sugeridos para diferentes categorias de risco:

Alto Risco : Depósito mínimo de $ 500

: Depósito mínimo de $ 500 Risco Médio : $ 1.500 – $ 2.000

: $ 1.500 – $ 2.000 Baixo Risco: Acima de $ 2.000

Esses níveis são baseados no projeto operacional do sistema e na necessidade de manter margem suficiente durante reduções.

O uso de VPS é altamente recomendado para execução ininterrupta. A operação contínua garante que o EA possa abrir, gerenciar e fechar negociações conforme o planejado, sem atrasos causados por tempo de inatividade ou conexões instáveis.





Principais recursos:

Projetado apenas para ouro (XAUUSD)

Funciona com a maioria dos corretores, ambientes de spread baixo são recomendados (não recomendado para Exness)

Estratégia de negociação de grade sem Martingale

Filtro de notícias integrado para evitar negociações de eventos de alto impacto

Otimizado para o período M30 (mínimo M10)

Espaçamento de grade ajustável, tamanho de lote e configurações de controle de negociação

Uso de VPS recomendado para estabilidade ideal

Diretrizes baseadas em capital para diferentes níveis de risco





O EA Gold Throne é mais adequado para traders que entendem os princípios de negociação em grade e preferem uma abordagem sem martingale para a gestão de posições. A configuração adequada e a adesão às diretrizes incluídas podem ajudar a manter uma execução disciplinada e consistente em diferentes ambientes de mercado.