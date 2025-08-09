Gold Throne











5회 판매 후 가격은 100달러씩 인상되며 최종 가격은 1300달러입니다.





뉴스 필터 통합

EA에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후에 거래를 일시 정지할 수 있는 통합 뉴스 필터가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 시기에 거래가 체결될 가능성을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 급격한 변동이 잦은 금 시장에서 매우 중요합니다.





시간 프레임 및 거래 스타일

골드 쓰론 EA는 M30 시간대에 최적화되어 있습니다. 권장 최소 시간대는 M10입니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 지나치게 공격적인 거래 행동으로 이어질 수 있습니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 EA가 약하거나 신뢰도가 낮은 시장 신호에 기반하여 여러 거래를 개시하여 계좌에 불필요한 부담을 줄 수 있습니다.





위험 및 자본 권장 사항

그리드 트레이딩은 본질적으로 여러 개의 미결제 포지션을 보유하기 때문에 신중한 자본 관리가 중요합니다. 위험 유형별로 다음과 같은 자본 수준을 권장합니다.

고위험 : 최소 예치금 $500

: 최소 예치금 $500 중위험 : $1,500 ~ $2,000

: $1,500 ~ $2,000 저위험: $2,000 이상

이러한 수준은 시스템의 운영 설계와 인출 중에 충분한 마진을 유지해야 하는 필요성에 따라 결정됩니다.

중단 없는 실행을 위해 VPS 사용을 적극 권장합니다. 지속적인 운영을 통해 EA는 다운타임이나 불안정한 연결로 인한 지연 없이 의도한 대로 거래를 실행, 관리 및 종료할 수 있습니다.





주요 특징:

금(XAUUSD) 전용

대부분의 브로커와 호환되며, 낮은 스프레드 환경이 권장됩니다(Exness에는 권장하지 않음)

비마팅게일 그리드 거래 전략

고위험 이벤트 거래를 방지하기 위한 통합 뉴스 필터

M30 시간대(최소 M10)에 최적화

그리드 간격, 랏 크기 및 거래 제어 설정 조정 가능

최적의 안정성을 위해 VPS 사용 권장

다양한 위험 수준에 따른 자본 기반 가이드라인





골드 쓰론 EA는 그리드 트레이딩의 원리를 이해하고 마팅게일을 사용하지 않는 포지션 관리 방식을 선호하는 트레이더에게 가장 적합합니다. 적절한 설정과 포함된 가이드라인 준수는 다양한 시장 환경에서도 규율적이고 일관된 실행을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.