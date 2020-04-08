Synthetic Trend AI

Synthetic Trend AI: un indicador de tendencia inteligente impulsado por inteligencia artificial

El indicador Synthetic Trend AI es una potente herramienta de análisis técnico que combina la fórmula clásica SuperTrend con algoritmos de inteligencia artificial (k-Vecinos Más Cercanos, KNN) y análisis de volumen. Está diseñado para quienes desean profundizar en el mercado y tomar decisiones más acertadas.

¿Qué hace único a Synthetic Trend AI?
Pronóstico de tendencias con IA: Utiliza el algoritmo KNN para analizar datos históricos y predecir la dirección del movimiento del precio.
Análisis de volumen: Las medias móviles ponderadas por volumen (VMM) integradas permiten considerar la fuerza de un movimiento, no solo su dirección.
Configuración flexible de sensibilidad: Ajuste el número de vecinos (k) y el volumen de datos (n) para adaptarse con precisión a su estilo de trading.
Señales visuales de tendencia: Una línea verde debajo del precio indica una tendencia alcista, una línea roja encima indica una tendencia bajista.
Trailing Stop dinámico: El indicador puede utilizarse como un stop-loss inteligente, reaccionando al precio y al volumen.

¿Para quién es este indicador? Operadores que buscan puntos de entrada y salida más precisos.
Inversores que valoran señales fiables.
Cualquiera que desee combinar enfoques clásicos y tecnológicos en una sola herramienta.
