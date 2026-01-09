📊 STAMINA HUD - Panel avanzado de mercado y tendencias (MT5)

STAMINA HUD es unpanel de información de mercado profesional diseñado para operadores que deseanclaridad, velocidad y control directamente en el gráfico.

Proporciona unHead Up Display (HUD) limpio con los datos esenciales del mercado y ladirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo, sin saturar el gráfico o generar señales de trading.





🔍 Qué muestra STAMINA HUD

🟢 Precio actual

🟢 Spread (en pips reales)

🟢 Rango alto-bajo de hoy (pips)

🟢 Average Daily Range (ADR en pips)

🟢 Tiempo restante de la vela actual

🟢 Símbolo activo y timeframe ( se muestra debajo del título)





📈 Visión general de la tendencia en múltiples marcos temporales

STAMINA HUD incluye uncuadro de tendencias basado en unaMedia Móvil (por defecto: EMA 55) a través de múltiples marcos temporales:

⏱ M5

⏱ M15

⏱ M30

⏱ H1

⏱ H4

📅 D1

📅 W1

Cada marco temporal está claramente etiquetado como:

🟢 UP - precio por encima de MA

🔴 ABAJO - precio por debajo de la MA

⚪ FLAT - precio cerca de la MA (impulso bajo)

Esto permite uncontexto de mercado descendente instantáneo de un vistazo.





¿Por qué STAMINA HUD?

✅ Sin señales - sin repintado - sin lag

✅ Utilizavelas cerradas sólo para la evaluación de la tendencia

✅ Todos los valores se muestran enpips reales ( sin confusión de puntos)

✅ Ligero y compatible con VPS

✅ Compañero ideal paratraders manuales y EAs.





🧠 ¿A quién va dirigido?

Traders que quieren conocimiento del mercado , no señales

Traders que utilizan análisis de marcos temporales múltiples

Traders que prefieren gráficos limpios

Traders que ya tienen una estrategia y necesitancontexto, no ruido





Nota

STAMINA HUD es unaherramienta informativa.

No abre operaciones,no genera señales de compra/venta yno repinta.