Stamina HUD
- Indicadores
- Michele Todesco
- Versión: 1.0
📊 STAMINA HUD - Panel avanzado de mercado y tendencias (MT5)
STAMINA HUD es unpanel de información de mercado profesional diseñado para operadores que deseanclaridad, velocidad y control directamente en el gráfico.
Proporciona unHead Up Display (HUD) limpio con los datos esenciales del mercado y ladirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo, sin saturar el gráfico o generar señales de trading.
🔍 Qué muestra STAMINA HUD
🟢 Precio actual
🟢 Spread (en pips reales)
🟢 Rango alto-bajo de hoy (pips)
🟢 Average Daily Range (ADR en pips)
🟢 Tiempo restante de la vela actual
🟢 Símbolo activo y timeframe ( se muestra debajo del título)
📈 Visión general de la tendencia en múltiples marcos temporales
STAMINA HUD incluye uncuadro de tendencias basado en unaMedia Móvil (por defecto: EMA 55) a través de múltiples marcos temporales:
-
⏱ M5
-
⏱ M15
-
⏱ M30
-
⏱ H1
-
⏱ H4
-
📅 D1
-
📅 W1
Cada marco temporal está claramente etiquetado como:
-
🟢 UP - precio por encima de MA
-
🔴 ABAJO - precio por debajo de la MA
-
⚪ FLAT - precio cerca de la MA (impulso bajo)
Esto permite uncontexto de mercado descendente instantáneo de un vistazo.
¿Por qué STAMINA HUD?
✅ Sin señales - sin repintado - sin lag
✅ Utilizavelas cerradas sólo para la evaluación de la tendencia
✅ Todos los valores se muestran enpips reales ( sin confusión de puntos)
✅ Ligero y compatible con VPS
✅ Compañero ideal paratraders manuales y EAs.
🧠 ¿A quién va dirigido?
-
Traders que quierenconocimiento del mercado, no señales
-
Traders que utilizananálisis de marcos temporales múltiples
-
Traders que prefierengráficos limpios
-
Traders que ya tienen una estrategia y necesitancontexto, no ruido
Nota
STAMINA HUD es unaherramienta informativa.
No abre operaciones,no genera señales de compra/venta yno repinta.