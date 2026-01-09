Stamina HUD

📊 STAMINA HUD - Panel avanzado de mercado y tendencias (MT5)

STAMINA HUD es unpanel de información de mercado profesional diseñado para operadores que deseanclaridad, velocidad y control directamente en el gráfico.

Proporciona unHead Up Display (HUD) limpio con los datos esenciales del mercado y ladirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo, sin saturar el gráfico o generar señales de trading.


🔍 Qué muestra STAMINA HUD

🟢 Precio actual
🟢 Spread (en pips reales)
🟢 Rango alto-bajo de hoy (pips)
🟢 Average Daily Range (ADR en pips)
🟢 Tiempo restante de la vela actual
🟢 Símbolo activo y timeframe ( se muestra debajo del título)


📈 Visión general de la tendencia en múltiples marcos temporales

STAMINA HUD incluye uncuadro de tendencias basado en unaMedia Móvil (por defecto: EMA 55) a través de múltiples marcos temporales:

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • 📅 D1

  • 📅 W1

Cada marco temporal está claramente etiquetado como:

  • 🟢 UP - precio por encima de MA

  • 🔴 ABAJO - precio por debajo de la MA

  • FLAT - precio cerca de la MA (impulso bajo)

Esto permite uncontexto de mercado descendente instantáneo de un vistazo.


¿Por qué STAMINA HUD?

✅ Sin señales - sin repintado - sin lag
✅ Utilizavelas cerradas sólo para la evaluación de la tendencia
✅ Todos los valores se muestran enpips reales ( sin confusión de puntos)
✅ Ligero y compatible con VPS
✅ Compañero ideal paratraders manuales y EAs.


🧠 ¿A quién va dirigido?

  • Traders que quierenconocimiento del mercado, no señales

  • Traders que utilizananálisis de marcos temporales múltiples

  • Traders que prefierengráficos limpios

  • Traders que ya tienen una estrategia y necesitancontexto, no ruido


Nota

STAMINA HUD es unaherramienta informativa.
No abre operaciones,no genera señales de compra/venta yno repinta.


