SmartTrade Control Panel
- Utilidades
- Vitali Vasilenka
- Versión: 1.0
Panel de Control SmartTrade: tu centro de control para trading algorítmico
El Panel de Control SmartTrade es un panel de trading multifuncional diseñado para quienes valoran el control, la flexibilidad y la eficiencia en cada operación. Combina la comodidad visual con una potente lógica de seguimiento de órdenes, convirtiendo las operaciones rutinarias en un proceso controlado.
Ahora puedes:
Implementar cualquier idea de trading, desde scalping hasta grid trading
Adaptar el seguimiento de órdenes a tu lógica de entrada y salida
Controlar riesgos, beneficios, spread y estadísticas en tiempo real
Usar algoritmos avanzados (martingala, punto de equilibrio, temporizadores) sin necesidad de programar
Características principales:
Apertura de órdenes con seguimiento
Colocación instantánea de órdenes de mercado y pendientes (Compra/Venta Limitada) con control automático
Operaciones por tiempo
Programar la entrada al mercado con temporizador: ideal para noticias y sesiones volátiles
Sistema de punto de equilibrio
Transferencia automática de una orden (o de toda la grid) al punto de equilibrio al alcanzar un nivel específico
Martingala con control
Control flexible del multiplicador y el paso de la grid: adapta la estrategia al mercado actual
Cierre con TakeProfit/StopLoss
Cierre de órdenes individual o grupal para objetivos y riesgos específicos.
Cierre instantáneo de toda la matriz
Con un solo clic, se cierra toda la matriz de órdenes. Conveniente para cambios bruscos de tendencia.
Selección de un instrumento de trading directamente desde el panel
Cambie entre símbolos sin movimientos innecesarios.
Estadísticas de trading
Seguimiento de la eficiencia: ganancias, pérdidas, tiempo promedio de tenencia y mucho más.
Monitoreo de órdenes abiertas y cerradas
Todo el historial a mano: analice y mejore sus estrategias.
Control de spreads y ganancias en tiempo real
El panel monitorea las condiciones del mercado y su rentabilidad actual.
¿Para quién? Para operadores que trabajan con cuadrículas y martingala
Para quienes desean automatizar el seguimiento de órdenes
Para quienes valoran el control visual y la transparencia de las estadísticas
Recomendamos usar el panel junto con indicadores profesionales:
DynamiTrend Dashboard: Determinación de la tendencia y las zonas de entrada con adaptación dinámica a la volatilidad
CandleCraft Dashboard: Análisis de patrones de velas y confirmación de señales de entrada/salida
PatternView Dashboard: Búsqueda de figuras gráficas (banderas, triángulos, cabeza y hombros) en tiempo real
DiverScan Dashboard: Escáner automático de divergencias mediante RSI, MACD y otros osciladores
SmartTrade Control Panel no es solo una herramienta. Es su asistente personal que funciona 24/7, sin errores y siempre bajo control.