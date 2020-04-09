SmartTrade Control Panel

Panel de Control SmartTrade: tu centro de control para trading algorítmico

El Panel de Control SmartTrade es un panel de trading multifuncional diseñado para quienes valoran el control, la flexibilidad y la eficiencia en cada operación. Combina la comodidad visual con una potente lógica de seguimiento de órdenes, convirtiendo las operaciones rutinarias en un proceso controlado.





Ahora puedes:

Implementar cualquier idea de trading, desde scalping hasta grid trading

Adaptar el seguimiento de órdenes a tu lógica de entrada y salida

Controlar riesgos, beneficios, spread y estadísticas en tiempo real

Usar algoritmos avanzados (martingala, punto de equilibrio, temporizadores) sin necesidad de programar





Características principales:

Apertura de órdenes con seguimiento

Colocación instantánea de órdenes de mercado y pendientes (Compra/Venta Limitada) con control automático

Operaciones por tiempo

Programar la entrada al mercado con temporizador: ideal para noticias y sesiones volátiles

Sistema de punto de equilibrio

Transferencia automática de una orden (o de toda la grid) al punto de equilibrio al alcanzar un nivel específico

Martingala con control

Control flexible del multiplicador y el paso de la grid: adapta la estrategia al mercado actual

Cierre con TakeProfit/StopLoss

Cierre de órdenes individual o grupal para objetivos y riesgos específicos.

Cierre instantáneo de toda la matriz

Con un solo clic, se cierra toda la matriz de órdenes. Conveniente para cambios bruscos de tendencia.

Selección de un instrumento de trading directamente desde el panel

Cambie entre símbolos sin movimientos innecesarios.

Estadísticas de trading

Seguimiento de la eficiencia: ganancias, pérdidas, tiempo promedio de tenencia y mucho más.

Monitoreo de órdenes abiertas y cerradas

Todo el historial a mano: analice y mejore sus estrategias.

Control de spreads y ganancias en tiempo real

El panel monitorea las condiciones del mercado y su rentabilidad actual.





¿Para quién? Para operadores que trabajan con cuadrículas y martingala

Para quienes desean automatizar el seguimiento de órdenes

Para quienes valoran el control visual y la transparencia de las estadísticas





Recomendamos usar el panel junto con indicadores profesionales:

DynamiTrend Dashboard: Determinación de la tendencia y las zonas de entrada con adaptación dinámica a la volatilidad

CandleCraft Dashboard: Análisis de patrones de velas y confirmación de señales de entrada/salida

PatternView Dashboard: Búsqueda de figuras gráficas (banderas, triángulos, cabeza y hombros) en tiempo real

DiverScan Dashboard: Escáner automático de divergencias mediante RSI, MACD y otros osciladores





SmartTrade Control Panel no es solo una herramienta. Es su asistente personal que funciona 24/7, sin errores y siempre bajo control.