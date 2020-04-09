SmartTrade Control Panel

Panel de Control SmartTrade: tu centro de control para trading algorítmico
El Panel de Control SmartTrade es un panel de trading multifuncional diseñado para quienes valoran el control, la flexibilidad y la eficiencia en cada operación. Combina la comodidad visual con una potente lógica de seguimiento de órdenes, convirtiendo las operaciones rutinarias en un proceso controlado.

Ahora puedes:
Implementar cualquier idea de trading, desde scalping hasta grid trading
Adaptar el seguimiento de órdenes a tu lógica de entrada y salida
Controlar riesgos, beneficios, spread y estadísticas en tiempo real
Usar algoritmos avanzados (martingala, punto de equilibrio, temporizadores) sin necesidad de programar

Características principales:
Apertura de órdenes con seguimiento
Colocación instantánea de órdenes de mercado y pendientes (Compra/Venta Limitada) con control automático
Operaciones por tiempo
Programar la entrada al mercado con temporizador: ideal para noticias y sesiones volátiles
Sistema de punto de equilibrio
Transferencia automática de una orden (o de toda la grid) al punto de equilibrio al alcanzar un nivel específico
Martingala con control
Control flexible del multiplicador y el paso de la grid: adapta la estrategia al mercado actual
Cierre con TakeProfit/StopLoss
Cierre de órdenes individual o grupal para objetivos y riesgos específicos.
Cierre instantáneo de toda la matriz
Con un solo clic, se cierra toda la matriz de órdenes. Conveniente para cambios bruscos de tendencia.
Selección de un instrumento de trading directamente desde el panel
Cambie entre símbolos sin movimientos innecesarios.
Estadísticas de trading
Seguimiento de la eficiencia: ganancias, pérdidas, tiempo promedio de tenencia y mucho más.
Monitoreo de órdenes abiertas y cerradas
Todo el historial a mano: analice y mejore sus estrategias.
Control de spreads y ganancias en tiempo real
El panel monitorea las condiciones del mercado y su rentabilidad actual.

¿Para quién? Para operadores que trabajan con cuadrículas y martingala
Para quienes desean automatizar el seguimiento de órdenes
Para quienes valoran el control visual y la transparencia de las estadísticas

Recomendamos usar el panel junto con indicadores profesionales:
DynamiTrend Dashboard: Determinación de la tendencia y las zonas de entrada con adaptación dinámica a la volatilidad
CandleCraft Dashboard: Análisis de patrones de velas y confirmación de señales de entrada/salida
PatternView Dashboard: Búsqueda de figuras gráficas (banderas, triángulos, cabeza y hombros) en tiempo real
DiverScan Dashboard: Escáner automático de divergencias mediante RSI, MACD y otros osciladores

SmartTrade Control Panel no es solo una herramienta. Es su asistente personal que funciona 24/7, sin errores y siempre bajo control.
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Asesores Expertos
Pares Mejor Probados :- Step Index (También se puede utilizar en otros pares cuyo spread sea más bajo) ¿Cómo funciona la Tormenta Mágica? La Tormenta Mágica comenzará sólo si la Operación Inicial se convierte en una operación perdedora. En caso de que la operación inicial sea rentable en , o haya sido cerrada por el operador, no es necesario que se inicie la Tormenta Mágica. Supongamos que la operación inicial fue una operación de compra de 1 lote con un Rango de Zona de Recuperación de
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Trade Panel For Strategy Tester MT5
Salman Soltaniyan
Utilidades
Es un tablero de operaciones aparece en probador de estrategia, le permite backtest sus propias estrategias, probándolos en múltiples símbolos y marcos de tiempo. Está equipado con funciones útiles como gestión de riesgos, trailing stops, puntos de equilibrio, etc., que le permiten evaluar y perfeccionar sus estrategias de forma eficaz. Los paneles de negociación suelen estar diseñados para facilitar la negociación en tiempo real y pueden no funcionar correctamente en un probador de estrategias.
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Notificador diario de PnL - ¡Recibe alertas en Telegram cuando se alcance tu objetivo diario de ganancias o pérdidas! Buscas una forma sencilla, rápida y fiable de monitorizar tu rendimiento diario en MetaTrader 5? Daily PnL No tifier es la herramienta que necesita. ️ Características principales : Envía una notificación instantánea de Telegram cuando su cuenta alcanza un umbral de ganancias o pérdidas personalizado . Totalmente personalizable : usted establece sus propios límites diarios de
Tp and Sl for all open trades
Dhashan Naidoo
Utilidades
Esta utilidad EA es una solución simple para la edición de muchos oficios con facilidad, bueno para los comerciantes que la escalera en las posiciones. Sincroniza TP y SL en todas las operaciones Detecta el TP y SL de cualquier operación. Actualiza todas las operaciones para que coincidan con el TP y SL de la operación más alta si cambian. Cálculo de pérdidas y ganancias esperadas Calcula la pérdida y ganancia total esperada en USD considerando TP, SL, tamaño de lote y valor del tick.
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT5 El Easy Trade Panel es una herramienta de negociación específica diseñada para mejorar el control del riesgo y la gestión del capital. Este asesor experto incluye dos secciones principales: - Ejecución de órdenes, dimensionamiento de posiciones y configuración de riesgo-recompensa - Funciones de gestión de operaciones para posiciones activas Características y especificaciones Categoría Gestión de capital - Gestión de riesgos - Utilidades de negociación Platafor
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Mobile Trade Manager
Le Tuan Phuoc
Utilidades
Mobile Trade Manager - Gestión profesional de operaciones desde su teléfono INTRODUCCIÓN Mobile Trade Manager es un EA profesional de gestión de trading diseñado específicamente para ofrecerte un control total sobre tus operaciones utilizando únicamente tu teléfono, desde cualquier lugar. Características principales : EL ÚNICO EA del mercado que puede gestionar operaciones desde cualquier lugar - Características totalment
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilidades
Indicador Trade History By Magic ¡Desbloquee sus conocimientos comerciales con Trade History By Magic! Mejore su experiencia en MetaTrader 5 con este potente indicador diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad. Trade History By Magic proporciona una visualización clara y en tiempo real de su historial de operaciones, organizado por números mágicos, directamente en su gráfico. Perfecto tanto para los operadores automatizados y manuales, esta herramienta le ayuda a realizar un s
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
