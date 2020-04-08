SMC Order Block Zone

SMC Order Block Zones (MT5) es un indicador analítico de Smart Money Concept (SMC) especialmente diseñado y optimizado para el Oro (XAUUSD).

Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes y los muestra como zonas de Oferta y Demanda, ayudando a los operadores a identificar posibles niveles de precios institucionales en el Oro.

El indicador utiliza una lógica adaptada a la volatilidad, por lo que es muy adecuado para los movimientos rápidos y agresivos del XAUUSD.

Características principales (XAUUSD optimizado)

Especialmente diseñado para el Oro (XAUUSD)

Detección automática de bloqueo de órdenes

Zonas claras de Oferta y Demanda

Zonas no repintadas tras su creación

Extensión de zona adaptativa inteligente para alta volatilidad

Visualización opcional del recuento táctil por zona

Eliminación automática de zonas tras una interrupción válida

Vista de gráfico limpia y despejada

Cómo utilizarlo