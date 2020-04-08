SMC Order Block Zone

SMC Order Block Zones (MT5) es un indicador analítico de Smart Money Concept (SMC) especialmente diseñado y optimizado para el Oro (XAUUSD).
Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes y los muestra como zonas de Oferta y Demanda, ayudando a los operadores a identificar posibles niveles de precios institucionales en el Oro.

El indicador utiliza una lógica adaptada a la volatilidad, por lo que es muy adecuado para los movimientos rápidos y agresivos del XAUUSD.

Características principales (XAUUSD optimizado)

  • Especialmente diseñado para el Oro (XAUUSD)

  • Detección automática de bloqueo de órdenes

  • Zonas claras de Oferta y Demanda

  • Zonasno repintadas tras su creación

  • Extensión de zona adaptativa inteligente para alta volatilidad

  • Visualización opcional del recuento táctil por zona

  • Eliminación automática de zonas tras una interrupción válida

  • Vista de gráfico limpia y despejada

Cómo utilizarlo

  • Aplicar el indicador a XAUUSD

  • Plazos recomendados:

    • M5

    • M15

    • H1

    • H4

  • Las zonas actúan como áreas de interés, no como señales comerciales directas

  • Se utiliza mejor con:

    • Estructura del mercado

    • Dirección de la tendencia

    • Confirmación de la acción del precio

