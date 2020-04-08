SMC Order Block Zone
- Indicadores
- Faath Pondu Veettil
- Versión: 6.540
SMC Order Block Zones (MT5) es un indicador analítico de Smart Money Concept (SMC) especialmente diseñado y optimizado para el Oro (XAUUSD).
Detecta automáticamente los Bloques de Órdenes y los muestra como zonas de Oferta y Demanda, ayudando a los operadores a identificar posibles niveles de precios institucionales en el Oro.
El indicador utiliza una lógica adaptada a la volatilidad, por lo que es muy adecuado para los movimientos rápidos y agresivos del XAUUSD.
Características principales (XAUUSD optimizado)
-
Especialmente diseñado para el Oro (XAUUSD)
-
Detección automática de bloqueo de órdenes
-
Zonas claras de Oferta y Demanda
-
Zonasno repintadas tras su creación
-
Extensión de zona adaptativa inteligente para alta volatilidad
-
Visualización opcional del recuento táctil por zona
-
Eliminación automática de zonas tras una interrupción válida
-
Vista de gráfico limpia y despejada
Cómo utilizarlo
-
Aplicar el indicador a XAUUSD
-
Plazos recomendados:
-
M5
-
M15
-
H1
-
H4
-
-
Las zonas actúan como áreas de interés, no como señales comerciales directas
-
Se utiliza mejor con:
-
Estructura del mercado
-
Dirección de la tendencia
-
Confirmación de la acción del precio
-