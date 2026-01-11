ZumikoFx Trading Stats
- Indicadores
- Michal Piotr Kochanski
- Versión: 3.0
Visite
ZumikoFX Trading Stats es un completo panel de estadísticas de trading que permite a los traders realizar un seguimiento de sus operaciones en tiempo real. Ten wskaźnik wyświetla wszystkie kluczowe statystyki handlowe w eleganckim, czytelnym panelu umieszczonym w prawym górnym rogu wykresu.
Más información
📊 Kompleksowe monitorowanie konta
- Saldo y kapitał własny - bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami
- Análisis de datos : historia y datos históricos de los datos y porcentajes en dólares y en porcentaje
- Śledzenie z ysków - całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat
- Statystyki współczynnika wygranych - dokładne obliczenie procentu wygranych transakcji
📈 Wskaźniki wydajności handlowej
- Licznik całkowitej liczby transakcji - pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji
- Licznik dziennych transakcji - pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy)
- Monitorización de la velocidad de transmisión de datos: actualiza la velocidad de transmisión de datos.
- Volume Tracker : seguimiento de los volúmenes de las transacciones.
🎨 Proyecto profesional
- Czysty, nowoczesny interfejs z możliwością dostosowania kolorów
- Umieszczony w prawym górnym rogu, aby zapewnić maksymalną widoczność wykresu
- Colores de fondo (blanco y negro, blanco y negro)
- Przezroczyste tło z regulowaną kryciem
- Przejrzyste separatory sekcji ułatwiające odczyt danych
⚙️ Ustawienia konfigurowalne
- Color tekstu - dostosuj główny color tekstu
- Color nagłówka - dostosuj kolor nagłówka/separatora
- Kolory zysku/straty - ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych
- Kolor tła - Zmień tło panelu
- Color de fondo - Color de fondo de pantalla de alta calidad
- Pozycja panelu - Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y
- Przezroczystość - Kontroluj krycie tła (0-255)
- Interwał aktualizacji - ustaw częstotliwość odświeżania w sekundach
¿Dlaczego warto wybrać statystyki handlowe ZumikoFX?
✅ Dokładne obliczenia
- Prawidłowo obsługuje wiele depozytów i wypłat
- Uwzględnia swap i prowizję w kalkulacjach zysku
- Śledzi saldo szczytowe w całej historii transakcji
- Cerveza en la cocina o en la cocina del hogar
✅ Zoptymalizowany pod kątem wydajności
- En el caso de las tarjetas de débito, la actualización se realiza en el momento en que se activa el temporizador (o en cualquier otro momento).
- Procesamiento de datos mínimo
- Freno opóźnień i zawieszania się wykresu
- Actualización en 2 idiomas (opcional)
✅ Profesjonalna jakość
- Czysty, wolny od błędów kod
- Prawidłowe zarządzanie pamięcią
- Brak konfliktów z innymi wskaźnikami
- Działa we wszystkich ramach czasowych i symbolach
Idealny dla
- Day traderzy monitorujący wiele wskaźników
- Traderzy wahadłowi śledzący długoterminowe wyniki
- Traderzy firm prop firm muszą być świadomi obniżek
- Każdy, kto poważnie myśli o odpowiedzialności handlowej
Szczegóły techniczne
- Plataforma : MetaTrader 5
- Type: Indicador Gráfico
- Uso de recursos: Mínimo
- Compatibilidad: Todos los tipos de cuenta, todos los brokers
- Idiomas: Compatibilidad total con Unicode
Instalación y uso
- Arrastre el indicador a cualquier gráfico
- Personalice los colores y la posición en la configuración si lo desea
- El panel se actualiza automáticamente cada 2 segundos
- Todos los datos se mantienen aunque cambie el gráfico y se reinicie MT5
Lo que dicen los operadores
"Por fin un panel que muestra todo lo que necesito en un solo lugar. El seguimiento del drawdown es especialmente útil para los retos de la firma prop."
"Diseño limpio, cálculos precisos y no desordena mis gráficos. Exactamente lo que buscaba".
"El seguimiento diario de beneficios me ayuda a mantener mi plan de trading. Una gran herramienta".
Soporte y actualizaciones
Actualizaciones y mejoras regulares basadas en los comentarios de los usuarios. Soporte dedicado para cualquier pregunta o problema.