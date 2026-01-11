Visite

Statystyki handlowe ZumikoFX - Panel konta profesjonalnego

ZumikoFX Trading Stats es un completo panel de estadísticas de trading que permite a los traders realizar un seguimiento de sus operaciones en tiempo real. Ten wskaźnik wyświetla wszystkie kluczowe statystyki handlowe w eleganckim, czytelnym panelu umieszczonym w prawym górnym rogu wykresu.

Más información

📊 Kompleksowe monitorowanie konta

Saldo y kapitał własny - bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami

- bieżący stan konta z aktualnym saldem i kapitałem własnym, w tym otwartymi pozycjami Análisis de datos : historia y datos históricos de los datos y porcentajes en dólares y en porcentaje

: historia y datos históricos de los datos y porcentajes en dólares y en porcentaje Śledzenie z ysków - całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat

ysków - całkowity zysk od założenia konta i codzienne śledzenie zysków/strat Statystyki współczynnika wygranych - dokładne obliczenie procentu wygranych transakcji

📈 Wskaźniki wydajności handlowej

Licznik całkowitej liczby transakcji - pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji

- pełna historia wszystkich zamkniętych pozycji Licznik dziennych transakcji - pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy)

- pozycje śledzenia zamknięte dzisiaj (resetuje się o północy) Monitorización de la velocidad de transmisión de datos: actualiza la velocidad de transmisión de datos.

transmisión de datos: actualiza la velocidad de transmisión de datos. Volume Tracker : seguimiento de los volúmenes de las transacciones.

🎨 Proyecto profesional

Czysty, nowoczesny interfejs z możliwością dostosowania kolorów

Umieszczony w prawym górnym rogu, aby zapewnić maksymalną widoczność wykresu

Colores de fondo (blanco y negro, blanco y negro)

Przezroczyste tło z regulowaną kryciem

Przejrzyste separatory sekcji ułatwiające odczyt danych

⚙️ Ustawienia konfigurowalne

Color tekstu - dostosuj główny color tekstu

- dostosuj główny color tekstu Color nagłówka - dostosuj kolor nagłówka/separatora

- dostosuj kolor nagłówka/separatora Kolory zysku/straty - ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych

- ustaw niestandardowe kolory dla wartości dodatnich/ujemnych Kolor tła - Zmień tło panelu

- Zmień tło panelu Color de fondo - Color de fondo de pantalla de alta calidad

de - Color de fondo de pantalla de alta calidad Pozycja panelu - Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y

- Przesuń panel za pomocą współrzędnych X/Y Przezroczystość - Kontroluj krycie tła (0-255)

- Kontroluj krycie tła (0-255) Interwał aktualizacji - ustaw częstotliwość odświeżania w sekundach

¿Dlaczego warto wybrać statystyki handlowe ZumikoFX?

✅ Dokładne obliczenia

Prawidłowo obsługuje wiele depozytów i wypłat

Uwzględnia swap i prowizję w kalkulacjach zysku

Śledzi saldo szczytowe w całej historii transakcji

Cerveza en la cocina o en la cocina del hogar

✅ Zoptymalizowany pod kątem wydajności

En el caso de las tarjetas de débito, la actualización se realiza en el momento en que se activa el temporizador (o en cualquier otro momento).

Procesamiento de datos mínimo

Freno opóźnień i zawieszania się wykresu

Actualización en 2 idiomas (opcional)

✅ Profesjonalna jakość

Czysty, wolny od błędów kod

Prawidłowe zarządzanie pamięcią

Brak konfliktów z innymi wskaźnikami

Działa we wszystkich ramach czasowych i symbolach

Idealny dla

Day traderzy monitorujący wiele wskaźników

Traderzy wahadłowi śledzący długoterminowe wyniki

Traderzy firm prop firm muszą być świadomi obniżek

Każdy, kto poważnie myśli o odpowiedzialności handlowej

Szczegóły techniczne

Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Type : Indicador Gráfico

: Indicador Gráfico Uso de recursos : Mínimo

: Mínimo Compatibilidad : Todos los tipos de cuenta, todos los brokers

: Todos los tipos de cuenta, todos los brokers Idiomas: Compatibilidad total con Unicode

Instalación y uso

Arrastre el indicador a cualquier gráfico Personalice los colores y la posición en la configuración si lo desea El panel se actualiza automáticamente cada 2 segundos Todos los datos se mantienen aunque cambie el gráfico y se reinicie MT5

Lo que dicen los operadores

"Por fin un panel que muestra todo lo que necesito en un solo lugar. El seguimiento del drawdown es especialmente útil para los retos de la firma prop."

"Diseño limpio, cálculos precisos y no desordena mis gráficos. Exactamente lo que buscaba".

"El seguimiento diario de beneficios me ayuda a mantener mi plan de trading. Una gran herramienta".

Soporte y actualizaciones

Actualizaciones y mejoras regulares basadas en los comentarios de los usuarios. Soporte dedicado para cualquier pregunta o problema.