Pin Bar EA mt4

DESCRIPCIÓN DE PINBAR:
El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista, con una cola superior larga, indica rechazo a precios más altos e implica que el precio caerá a corto plazo, y una pinbar alcista, con una cola inferior larga, indica rechazo a precios más bajos e implica que el precio subirá a corto plazo.
El Asesor Experto utiliza análisis técnico para identificar patrones de velas pinbar en varios marcos temporales. Cuenta con parámetros configurables para ajustar la sensibilidad, lo que permite a los operadores ajustar el proceso de detección según las condiciones del mercado. El Asesor Experto Pin Bar puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de trading con eficiencia y precisión. Pares recomendados: Todos los pares principales como EURUSD, AUDUSD, GBPUSD y NZDUSD, así como pares menores como AUDCAD, NZDCAD, EURNZD y EURCAD, incluyendo XAUUSD, en el marco temporal M15.
Puede consultar los resultados en tiempo real aquí.
Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support and Trend Scanner. ¡Envíeme un mensaje privado!
Configuración y manual aquí
Tenga en cuenta que no vendo mis Asesores Expertos ni conjuntos especiales en Telegram; solo están disponibles en MQL5 y los archivos de mis conjuntos solo están disponibles en mi blog aquí. ¡Tenga cuidado con los estafadores y no compre conjuntos a nadie más!
CONFIGURACIÓN
Abrir nueva serie: activa o desactiva el inicio de una nueva serie de órdenes.
Iniciar lotes: inicia el lote.
Operar con compra: permite al asesor comprar.
Operar con venta: permite al asesor vender. Usar cobertura: permite al asesor operar tanto en compra como en venta. Si está desactivado, solo opera en una dirección.
Usar Gestión de Dinero: activa o desactiva el cálculo automático de lotes.
Autolot. Margen libre por cada 0,01 lote: la cantidad de margen libre para abrir cada 0,01 lotes.
Multiplicador de lotes: multiplicador de lotes para las siguientes órdenes.
TP: Take Profit, en pips.
SL: Stop Loss, en pips desde la primera orden.
Trail Start: activación de un trailing stop.
Trail Step: distancia desde el precio al activar un trailing stop.
Algoritmo de Reducción DD: algoritmo de reducción de drawdown, cuando la última orden con ganancias se cierra con la primera serie de órdenes con pérdidas.
Número de orden para el Algoritmo de Reducción DD: a partir de qué orden se activa el algoritmo de reducción de drawdown.
Porcentaje de beneficio para el Algoritmo de Reducción DD: porcentaje de beneficio al cerrar órdenes en el modo de reducción de drawdown.
Magic: es un número especial que el EA asigna a sus órdenes. Distancia fija: distancia fija entre órdenes.
Distancia dinámica de la orden: a partir de qué orden se aplicará la distancia dinámica.
Inicio de la distancia dinámica: valor inicial de la distancia dinámica.
Multiplicador de distancia: multiplicador de la distancia dinámica.
Hora de inicio y fin: hora de apertura de la primera orden.
Lote máximo: lote máximo.
Spread máximo: spread máximo para el asesor.
Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.