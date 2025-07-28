Pin Bar EA mt4
- エキスパート
- Vasiliy Strukov
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 15 8月 2025
- アクティベーション: 5
Can the closing point be modified? How long is the appropriate hanging cycle? How to get the instruction manual?
Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.
Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages
A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.
Huge thanks to Mr. Strkov for continuing to deliver quality tools. If you’re a trader who believes in clean, price action driven systems. this EA is a must-try.
