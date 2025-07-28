Pin Bar EA mt4

ピンバーの説明：
ピンバーEAは、ピンバー取引とトレンドフォロー、そして平均回帰の手法を組み合わせたマルチ戦略アプローチを採用しています。ピンバーは、価格の急激な反転と拒絶を示唆するローソク足の一種です。「影」または「芯」と呼ばれる長い裾によって定義されます。ピンバーの裾は、拒絶された価格領域を示し、価格は裾が指す方向とは反対方向に動き続けることを示唆しています。弱気のピンバーシグナルは、長い上裾として高値への拒絶を示し、短期的に価格が下落することを示唆します。一方、強気のピンバーシグナルは、長い下裾として安値への拒絶を示し、短期的に価格が上昇することを示唆します。
このEAはテクニカル分析を用いて、様々な時間枠でピンバーのローソク足パターンを識別します。感度を調整するための設定可能なパラメータを備えているため、トレーダーは市場の状況に基づいて検出プロセスを微調整できます。 Pin Bar EAは、効率的かつ正確に取引目標を達成するのに役立ちます。
推奨ペア：eurusd、audusd、gbpusd、nzdusdなどの主要通貨ペアに加え、audcad、nzdcad、eurnzd、eurcad（xauusdを含む）などのマイナー通貨ペア（15分足）

リアルタイムの結果はこちらでご覧いただけます。

購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！Strong SupportとTrend Scannerインジケーターの無料コピーを入手できます。プライベートメッセージでご連絡ください！

設定とマニュアルはこちら

EAや特別なセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5でのみ販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開しています。詐欺師にご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。

設定

新規注文シリーズを開く - 新規注文シリーズの開始をオン/オフにします。
ロット開始 - ロットを開始します。
売買購入 - アドバイザーによる購入を許可します。
売り取引 - アドバイザーが売り注文を行うことを許可します。
ヘッジ取引 - アドバイザーが買いと売りの両方向の取引を行うことを許可します。オフにした場合は、片方の取引方向のみ取引できます。
資金管理 - 自動ロット計算の使用をオン/オフにします。
自動ロット。0.01ロットごとの空き証拠金 - 0.01ロットごとに注文を開くための空き証拠金の量。
ロット乗数 - 後続の注文のロット乗数。
TP - 利益確定（ピップス単位）。
SL - 損切り（最初の注文からのピップス単位）。
トレイル開始 - トレーリングストップの有効化。
トレイルステップ - トレーリングストップを有効化する際の価格からの距離。
DD削減アルゴリズム - 利益確定の最終注文が損失確定の最初の注文で決済される際のドローダウン削減アルゴリズム。
DD削減アルゴリズムの注文数 - どの注文からドローダウン削減アルゴリズムが有効化されるか。
DD削減アルゴリズムの利益率 - ドローダウン削減モードで注文を決済する際の利益率。
マジックナンバー - EAが注文に割り当てる特別な番号です。
固定距離 - 注文間の固定距離
注文の動的距離 - どの注文から動的距離を適用するか
動的距離開始 - 動的距離の開始値
距離乗数 - 動的距離の乗数
開始・終了時間 - 最初の注文を開く時間
最大ロット - 最大ロット
最大スプレッド - アドバイザーの最大スプレッド
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:58 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

jackensong
27
jackensong 2025.10.12 14:36 
 

Can the closing point be modified? How long is the appropriate hanging cycle? How to get the instruction manual?

Omega
114
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:58 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

jackensong
27
jackensong 2025.10.12 14:36 
 

Can the closing point be modified? How long is the appropriate hanging cycle? How to get the instruction manual?

Omega
114
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

airmass
21
airmass 2025.08.07 07:21 
 

If you want to drain your deposit - buy this adviser. Very, very bad. I do not recommend

Xy9CbKa
139
Xy9CbKa 2025.08.07 05:22 
 

Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages

Sivakashi
345
Sivakashi 2025.08.05 06:15 
 

A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.

Abdelmalik Guma
153
Abdelmalik Guma 2025.07.31 18:09 
 

Huge thanks to Mr. Strkov for continuing to deliver quality tools. If you’re a trader who believes in clean, price action driven systems. this EA is a must-try.

