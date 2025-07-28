Pin Bar EA mt4

PINBAR 描述：
Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。
此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。
建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。

即時結果可在此處查看。

購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標，請私訊我！

設定和手冊在此處

請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！


設定


開啟新訂單系列 - 開啟/關閉新訂單系列的開始。
起始手數 - 起始手數。
交易買入 - 允許顧問買入。
交易賣出 - 允許顧問賣出。
使用對沖 - 允許顧問進行雙向買賣交易。如果僅關閉一個交易方向，則允許。
使用資金管理 - 啟用/停用自動手數計算。
自動手數。每0.01手可用保證金 - 每0.01手開倉的可用保證金金額。
手數乘數 - 後續訂單的手數乘數。
TP - 止盈，以點為單位。
SL - 停損，以點為單位，從第一筆訂單開始。
追蹤起始 - 啟動追蹤停損。
追蹤步長 - 啟動追蹤停損時與價格的距離。
DD 減少演算法 - 回撤減少演算法，用於當最後一筆獲利訂單與第一筆虧損訂單系列平倉時。
DD 減少演算法的訂單號碼 - 從哪個訂單開始啟動回撤減少演算法。
DD 減少演算法的獲利百分比 - 在回撤減少模式下平倉訂單時的獲利百分比。
魔數 - EA 分配給其訂單的特殊數字。
固定距離 - 訂單之間的固定距離
訂單動態距離 - 訂單中從哪個訂單開始應用動態距離。
動態距離起始值 - 動態距離的起始值。
距離乘數 - 動態距離乘數。
起始、結束時間 - 開立第一筆訂單的時間。
最大手數 - 最大手數。
最大點差 - EA 提供的最大點差。
评分 7
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:58 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

jackensong
27
jackensong 2025.10.12 14:36 
 

Can the closing point be modified? How long is the appropriate hanging cycle? How to get the instruction manual?

Omega
114
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

