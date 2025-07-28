Pin Bar EA mt4

ОПИСАНИЕ ПИН-БАРА:
Советник Pin Bar использует мультистратегический подход, сочетающий торговлю по пин-барам с методами следования за трендом и возврата к среднему значению. Пин-бар — это тип свечи, сигнализирующий о резком развороте и отскоке цены. Он определяется по длинному хвосту, который называется «тенью» или «фитилем». Хвост пин-бара показывает область цены, отклонившейся от тренда, и подразумевает, что цена продолжит движение в направлении, противоположном указанному хвостом. Медвежий сигнал пин-бара — длинный верхний хвост, демонстрирующий отклонение от более высоких цен и подразумевающий падение цены в ближайшем будущем, а бычий сигнал пин-бара — длинный нижний хвост, демонстрирующий отклонение от более низких цен и подразумевающий рост цены в ближайшем будущем.
Советник использует технический анализ для выявления паттернов пин-баров на различных таймфреймах. Он имеет настраиваемые параметры чувствительности, что позволяет трейдерам точно настраивать процесс обнаружения в зависимости от рыночных условий. Советник Pin Bar поможет вам эффективно и точно достичь ваших торговых целей.
Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad, включая xauusd, на таймфрейме M15.

Результаты в реальном времени можно посмотреть здесь.

Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус! Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, написав мне личное сообщение!

Настройки и руководство пользователя здесь.

Обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные сеты в Telegram, они доступны только на Mql5, а мои сет-файлы доступны только в моём блоге здесь. Остерегайтесь мошенников и не покупайте сеты у кого-либо ещё!


НАСТРОЙКИ

Открыть новую серию — вкл/выкл начало новой серии ордеров.
Начальный лот — начальный лот. Trade Buy — разрешить советнику покупать.
Trade Sell — разрешить советнику продавать.
Use Hedge — разрешить советнику торговать как в сторону покупки, так и в сторону продажи. При отключении — только в одну сторону.
Use Money Management — включить/выключить использование автоматического расчета лота.
Autolot. Free margin for each 0.01 lot — размер свободной маржи для открытия каждой 0.01 лота.
Lot multiplier — множитель лота для следующих ордеров.
TP — тейк-профит, в пипсах.
SL — стоп-лосс, в пипсах от первого ордера.
Trail Start — активация трейлинг-стопа.
Trail Step — расстояние от цены при активации трейлинг-стопа.
DD Reduction Algoritm — алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт первым ордером серии с убытком.
Number order for DD Reduction Algoritm — номер ордера для DD Reduction Algoritm — с какого ордера активируется алгоритм снижения просадки. Процент прибыли для алгоритма снижения просадки (DD Reduction Algoritm) — процент прибыли при закрытии ордеров в режиме снижения просадки.
Magic — специальное число, которое советник присваивает своим ордерам.
Fix distance — фиксированное расстояние между ордерами.
Order dinamic distance — с какого ордера будет применяться динамическая дистанция.
Dinamic distance start — начальное значение динамической дистанции.
Distance multiplier — множитель динамической дистанции.
Start, End hour — время открытия первого ордера.
Maximum Lot — максимальный лот.
Maximum spread — максимальный спред для советника.
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:58 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

jackensong
27
jackensong 2025.10.12 14:36 
 

Can the closing point be modified? How long is the appropriate hanging cycle? How to get the instruction manual?

Omega
114
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

Преимущества и принцип работы BoxEA v1.10 — это современный и эффективный торговый советник, который анализирует исторические уровни цен, чтобы находить оптимальные точки входа на рынок. Продукт подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предлагая автоматизированное управление сделками и минимизацию рисков. Преимущества: Анализ исторических данных : Советник определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе анализа ценовых данных за заданный период. Автоматическая торго
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Эксперты
IndexWizard — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная и оптимизированная для платформы MT4 и торговли индексами, такими как Ger30. S&P500, индекс US30. Эта система работает независимо от вашего терминала, вы можете запустить ее на своем компьютере или на VPS, потому что компьютер должен быть включен во время работы робота. Робот анализирует рынок 24 часа в сутки, открывая свои сделки на таймфрейме H1 на Ger30. H1 или 5M на S&P500. и 5M US30 . благодаря чему он боле
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Эксперты
RSI Double Cross Robot   is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management,
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
10 копий по 149 $! Следующая цена будет 499 долларов. SYDNEY TRADE X применяет передовую интеллектуальную технологию BTN TECHNOLOGY, чтобы помочь вам достичь оптимальных результатов для ваших сделок. В частности, Perfect Mode позволяет торговать 100% выигрышей (но при этом необходимо гарантировать наличие достаточных средств). Если Perfect Mode предназначен для продвинутых пользователей, новички или те, кто предпочитает безопасную торговлю, могут использовать Safe Mode. Безопасный режим про
Smart Swing Breakout
Karisma Putra Purwanto
Эксперты
Who Is This EA For — And Why? This EA is designed for disciplined traders who value logic, control, and adaptability in volatile markets. Ideal for: Swing Traders Who rely on structural breakouts, not just indicators — this EA detects real swing highs/lows with configurable rules. Price Action Enthusiasts Who prefer clean charts and want automation based on candle logic, structure shifts, and momentum confirmation. Risk-Conscious Traders Who demand strict risk management — with ATR-based
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Эксперты
Overview Alpha Crossover Strategy is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 based on an EMA crossover model (EMA 50 and EMA 200). It is designed to trade directional signals when the fast EMA crosses the slow EMA (Golden Cross / Death Cross). The EA works with one active market direction at a time and can close an opposite trade when a new signal appears. Lot sizing can be fixed, with an optional Martingale mode available for users who understand the related risk. What the EA Does The EA m
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Эксперты
Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Эксперты
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
