Pin Bar EA mt4

ОПИСАНИЕ ПИН-БАРА:

Советник Pin Bar использует мультистратегический подход, сочетающий торговлю по пин-барам с методами следования за трендом и возврата к среднему значению. Пин-бар — это тип свечи, сигнализирующий о резком развороте и отскоке цены. Он определяется по длинному хвосту, который называется «тенью» или «фитилем». Хвост пин-бара показывает область цены, отклонившейся от тренда, и подразумевает, что цена продолжит движение в направлении, противоположном указанному хвостом. Медвежий сигнал пин-бара — длинный верхний хвост, демонстрирующий отклонение от более высоких цен и подразумевающий падение цены в ближайшем будущем, а бычий сигнал пин-бара — длинный нижний хвост, демонстрирующий отклонение от более низких цен и подразумевающий рост цены в ближайшем будущем.

Советник использует технический анализ для выявления паттернов пин-баров на различных таймфреймах. Он имеет настраиваемые параметры чувствительности, что позволяет трейдерам точно настраивать процесс обнаружения в зависимости от рыночных условий. Советник Pin Bar поможет вам эффективно и точно достичь ваших торговых целей.

Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad, включая xauusd, на таймфрейме M15.





Результаты в реальном времени можно посмотреть здесь. Настройки и руководство пользователя здесь.





НАСТРОЙКИ





Открыть новую серию — вкл/выкл начало новой серии ордеров.

Начальный лот — начальный лот. Trade Buy — разрешить советнику покупать.

Trade Sell — разрешить советнику продавать.

Use Hedge — разрешить советнику торговать как в сторону покупки, так и в сторону продажи. При отключении — только в одну сторону.

Use Money Management — включить/выключить использование автоматического расчета лота.

Autolot. Free margin for each 0.01 lot — размер свободной маржи для открытия каждой 0.01 лота.

Lot multiplier — множитель лота для следующих ордеров.

TP — тейк-профит, в пипсах.

SL — стоп-лосс, в пипсах от первого ордера.

Trail Start — активация трейлинг-стопа.

Trail Step — расстояние от цены при активации трейлинг-стопа.

DD Reduction Algoritm — алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт первым ордером серии с убытком.

Number order for DD Reduction Algoritm — номер ордера для DD Reduction Algoritm — с какого ордера активируется алгоритм снижения просадки. Процент прибыли для алгоритма снижения просадки (DD Reduction Algoritm) — процент прибыли при закрытии ордеров в режиме снижения просадки.

Magic — специальное число, которое советник присваивает своим ордерам.

Fix distance — фиксированное расстояние между ордерами.

Order dinamic distance — с какого ордера будет применяться динамическая дистанция.

Dinamic distance start — начальное значение динамической дистанции.

Distance multiplier — множитель динамической дистанции.

Start, End hour — время открытия первого ордера.

Maximum Lot — максимальный лот.

Maximum spread — максимальный спред для советника.