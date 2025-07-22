Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술!

매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다

가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다

남은 복사본: 5개

금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다.


심볼 XAUUSD (금)
시간 프레임 M30
PropFirm 사용 가능
자본 최소 $1000
브로커 모든 브로커 가능
계정 유형 모든 계정 가능, 낮은 스프레드 추천
레버리지 최소 1:500
VPS 선호됨, 필수는 아님


Javier Gold Scalper 내부를 살펴보세요!

시장 분석을 위한 차트 패턴

Golden Scalper는 모든 차트 데이터를 저장할 뿐만 아니라 실시간으로 차트를 분석하여 자주 발생하는 움직임과 매수/매도 주문량을 기반으로 정밀한 진입 기회를 식별합니다. 이로 인해 분석과 진입의 정확도가 더욱 향상됩니다.

이 접근 방식은 Golden Scalper가 악조건에서도 운영 효율성을 유지하며 결과의 안정성과 일관성을 보장하게 합니다. 비정상적인 시장 행동을 예측함으로써 시스템은 적응력과 자본 보호 능력을 강화하고 어떤 상황에서도 안전한 거래를 제공합니다.


거래 빈도의 동적 조정

Javier Gold Scalper의 큰 장점 중 하나는 시장의 변동성에 따라 거래 빈도를 자동으로 조정할 수 있는 기능입니다. 변동성이 높은 시기에는 거래 수를 늘려 빠른 움직임과 높은 기회를 활용하며, 변동성이 낮을 때는 거래 횟수를 줄이고 성공 확률이 높은 설정만을 우선시합니다.

광범위한 테스트를 통한 입증된 성능

실제 계정에서 10년 이상 테스트된 Javier Gold Scalper는 모든 시장 상황을 경험하며 복잡한 환경에서도 견고함과 수익성을 입증했습니다. EA는 다양한 브로커 데이터 소스와 경제 위기와 같은 변동성 높은 시기에도 일관된 성장 곡선과 통제된 손실폭(drawdown)을 보여주었습니다.

*먼저 데모 계정에서 테스트하는 것을 강력히 권장하며, 최상의 결과를 위해 개발자의 권장 사항을 정확히 따르시기 바랍니다. 공격적인 사용자에게는 $1,000당 0.01 랏, 보수적인 사용자 및 prop firm 계정에는 $5,000당 0.01 랏 진입을 추천합니다.


간편한 사용과 높은 사용자 맞춤성

Javier Gold Scalper의 기본 설정은 사용이 간편하도록 최적화되어 있어 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 그러나 숙련된 트레이더는 거래 빈도, 전략, 진입 간격, 랏 크기 조정 등 다양한 설정을 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다.

Javier Gold Scalper는 단순한 거래 도구가 아니라, 금 거래에 있어 믿을 수 있는 파트너입니다. 알고리즘 거래에 익숙한 트레이더든, 초보자든 상관없이, Javier Gold Scalper는 정밀함과 장기적인 자본 보호를 결합한 유연하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 최신 분석 기술과 입증된 전략을 통합하여, 수익성 있는 기회를 포착하고 복잡한 금 시장을 성공적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 돕습니다.

지금 Javier Gold Scalper를 포트폴리오에 추가하고, 금 거래에서 정밀도, 안전성, 효율성의 새로운 차원을 경험해보세요!


리뷰 4
mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

리뷰 답변