Combo All In One MT4
- Asesores Expertos
- Nguyen Nghiem Duy
- Versión: 3.0
- Activaciones: 10
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias, El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.
Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces.
Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500.
ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL
ESTRATEGIA2: RSI
ESTRATEGIA3: MACD
ESTRATEGIA4: BANDAS DE BOLLINGER
ESTRATEGIA5: OSCILADOR ESTOCÁSTICO
ESTRATEGIA6: ICHIMOKU KINKO HYO
ESTRATEGIA7: ALIGATOR
ESTRATEGIA8: PARABOLIC SAR
ESTRATEGIA9: ZIGZAG
ESTRATEGIA10: FIBONACCI