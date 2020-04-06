Combo All In One MT4

Combo All In One es un EA combo 10 estrategias, El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces.

Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500.

ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL

ESTRATEGIA2: RSI

ESTRATEGIA3: MACD

ESTRATEGIA4: BANDAS DE BOLLINGER

ESTRATEGIA5: OSCILADOR ESTOCÁSTICO

ESTRATEGIA6: ICHIMOKU KINKO HYO

ESTRATEGIA7: ALIGATOR

ESTRATEGIA8: PARABOLIC SAR

ESTRATEGIA9: ZIGZAG

ESTRATEGIA10: FIBONACCI

