Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！

手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件

价格：根据已售许可数量逐步上涨

剩余可用副本：5

交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。Javier Gold Scalper正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。


交易品种 XAUUSD（黄金）
时间周期 M30
PropFirm 已准备好
起始资金 最低 $1000
经纪商 任意经纪商
账户类型 任意，推荐低点差账户
杠杆 最低 1:500
VPS 推荐使用，但不是强制


深入了解 Javier Gold Scalper！

图表形态分析市场

Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价格行为形态，并结合买卖订单量进行判断，使进场分析与结果更加准确。

这种方法确保 Golden Scalper 即使在恶劣市场条件下也能保持操作效率，保证结果的稳定性与一致性。通过预判市场的异常行为，系统增强了适应能力与资金保护力，为您提供更安全的交易体验，适应各种行情。


动态调整交易频率

Javier Gold Scalper 的一大亮点在于它能够根据市场波动性动态调整交易频率。在高波动时段，系统会增加交易次数，利用快速波动抓住更多机会；在低波动阶段，系统则减少交易频率，仅选择高质量、高胜率的入场条件。

通过长期实盘测试验证的稳定性

经过十多年在真实账户上的测试，涵盖所有可能的市场情况，Javier Gold Scalper 在各种复杂市场环境中展现出其强大的稳定性与盈利能力。EA 表现出稳定的增长曲线和受控的回撤，在多个经纪商数据源和波动性较高的时期（如经济危机）中都表现出色。

*我们强烈建议先在模拟账户上进行测试，并严格按照开发者的建议进行操作。激进型用户建议每 $1000 美元使用 0.01 手交易；保守型或 propfirm 用户建议每 $5000 美元使用 0.01 手交易。


易于使用且可高度自定义

Javier Gold Scalper 的默认设置已经过优化，即使是初学者也能轻松上手。但对于有经验的交易者来说，系统也支持对交易频率、交易策略、订单间距、手数控制等诸多参数进行个性化设置。

Javier Gold Scalper 不仅是一款交易工具，更是黄金交易中的可靠伙伴。无论您是算法交易新手还是老手，Javier Gold Scalper 都能提供个性化、灵活的解决方案，兼顾精准交易与长期资金保护。借助前沿分析与成熟策略，Javier Gold Scalper 将帮助您抓住每一个盈利机会，同时稳步应对黄金市场的各种挑战。

现在就将 Javier Gold Scalper 加入您的交易组合，开启精准、安全、高效的黄金交易新篇章！


评分 4
mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

筛选:
