Javier Gold Scalper V2
- 专家
- Felipe Jose Costa Pereira
- 版本: 4.0
- 激活: 12
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！
手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件
价格：根据已售许可数量逐步上涨
剩余可用副本：5
|交易品种
|XAUUSD（黄金）
|时间周期
|M30
|PropFirm
|已准备好
|起始资金
|最低 $1000
|经纪商
|任意经纪商
|账户类型
|任意，推荐低点差账户
|杠杆
|最低 1:500
|VPS
|推荐使用，但不是强制
深入了解 Javier Gold Scalper！
图表形态分析市场
Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价格行为形态，并结合买卖订单量进行判断，使进场分析与结果更加准确。
这种方法确保 Golden Scalper 即使在恶劣市场条件下也能保持操作效率，保证结果的稳定性与一致性。通过预判市场的异常行为，系统增强了适应能力与资金保护力，为您提供更安全的交易体验，适应各种行情。
动态调整交易频率
Javier Gold Scalper 的一大亮点在于它能够根据市场波动性动态调整交易频率。在高波动时段，系统会增加交易次数，利用快速波动抓住更多机会；在低波动阶段，系统则减少交易频率，仅选择高质量、高胜率的入场条件。
通过长期实盘测试验证的稳定性
经过十多年在真实账户上的测试，涵盖所有可能的市场情况，Javier Gold Scalper 在各种复杂市场环境中展现出其强大的稳定性与盈利能力。EA 表现出稳定的增长曲线和受控的回撤，在多个经纪商数据源和波动性较高的时期（如经济危机）中都表现出色。
*我们强烈建议先在模拟账户上进行测试，并严格按照开发者的建议进行操作。激进型用户建议每 $1000 美元使用 0.01 手交易；保守型或 propfirm 用户建议每 $5000 美元使用 0.01 手交易。
易于使用且可高度自定义
Javier Gold Scalper 的默认设置已经过优化，即使是初学者也能轻松上手。但对于有经验的交易者来说，系统也支持对交易频率、交易策略、订单间距、手数控制等诸多参数进行个性化设置。
Javier Gold Scalper 不仅是一款交易工具，更是黄金交易中的可靠伙伴。无论您是算法交易新手还是老手，Javier Gold Scalper 都能提供个性化、灵活的解决方案，兼顾精准交易与长期资金保护。借助前沿分析与成熟策略，Javier Gold Scalper 将帮助您抓住每一个盈利机会，同时稳步应对黄金市场的各种挑战。
现在就将 Javier Gold Scalper 加入您的交易组合，开启精准、安全、高效的黄金交易新篇章！
I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!