Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade es un sistema de cuadrícula avanzado que ha estado operando en cuentas reales durante años. En lugar de estar ajustado para reflejar datos históricos (como hacen la mayoría de los sistemas), está diseñado para explotar ineficiencias reales del mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de “aciertos y errores” que sobrevive solo utilizando cuadrículas. Utiliza la mecánica real del mercado a su favor para generar beneficios consistentes.

Pares de divisas compatibles: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Temporalidad recomendada: M15

Características

  • Configuración con un solo gráfico: solo necesitas un gráfico para operar todos los pares

  • Soporte para múltiples pares de divisas

  • Rendimiento sólido en backtests y en cuentas reales

  • No requiere ajuste de GMT

  • Muy fácil de usar: solo lee 3 líneas de instrucciones

  • Mucho más accesible que otras alternativas de alta calidad disponibles

Cómo instalar

Requisitos

  • El EA no es sensible al spread ni al deslizamiento, pero se recomienda un buen bróker ECN

  • El EA debe ejecutarse de forma continua en un VPS

  • Con apalancamiento 1:30, no se recomienda utilizar configuraciones superiores a riesgo bajo en cuentas de menos de $3.000

  • Con apalancamiento 1:100, es seguro usar configuraciones de riesgo significativo en cuentas a partir de $1.000

Configuraciones de Gestión de Riesgo (MM)

  • Allow Opening a new Grid: activa/desactiva la apertura de nuevas cuadrículas (no afecta las ya abiertas)

  • Lot-sizing Method: selecciona el método de tamaño de lote según el riesgo deseado:

    • Fixed Lots: usa el valor del parámetro “Fixed Lot”

    • Dynamic Lots: usa el parámetro “Dynamic Lot”

    • Deposit Load %: calcula lotes basado en porcentaje del depósito

    • Presets: 4 perfiles de riesgo predefinidos

  • Fixed Lot: lote fijo para la operación inicial

  • Dynamic Lot (basado en saldo/patrimonio): capital por cada 0.01 lote

  • Deposit Load %: porcentaje del saldo utilizado en la operación inicial

  • Maximum Lot: lote máximo permitido

  • Maximum Spread (en pips): spread máximo permitido

  • Maximum Slippage: deslizamiento máximo permitido (para cuentas no ECN)

  • Maximum Symbols at a Time: número máximo de pares operando al mismo tiempo

  • Allow Hedging: permite cobertura (operaciones en ambas direcciones en el mismo par)

  • Allow Trading on Holidays: activa/desactiva operaciones en Navidad y Año Nuevo

  • Allow to Buy/Sell: activa/desactiva operaciones de compra/venta

  • Maximum Drawdown Percent: si la pérdida flotante supera este porcentaje, se cerrarán las operaciones

Estrategia

  • Symbols: lista de pares separados por comas (dejar vacío para usar por defecto)

  • Bollinger Bands Period: período de las Bandas de Bollinger

  • RSI Period: período del RSI para filtrar operaciones de bajo potencial

  • Maximum RSI Value: valor máximo del filtro RSI

  • TakeProfit for Initial Trade (en pips): TP para la operación inicial (si no hay cuadrícula activa)

  • TakeProfit for Grid (en pips): TP para la cuadrícula. Si es 0, se usa TP ponderado (valor monetario)

  • StopLoss for Grid (en pips): SL para operaciones en cuadrícula (por defecto: 1000 pips)

  • Hide StopLoss: activa/desactiva ocultamiento del SL

Configuraciones de Cuadrícula

  • Trade Distance: distancia mínima (en pips) entre órdenes de cuadrícula

  • Smart Distance: ajusta automáticamente la distancia según la volatilidad del mercado

  • 2nd Trade Multiplier: multiplicador para la segunda operación

  • 3rd-5th Trade Multiplier: multiplicador para la tercera a la quinta operación

  • 6th+ Trade Multiplier: multiplicador para operaciones a partir de la sexta

  • Maximum Trades: número máximo de operaciones en la cuadrícula

Otros

  • Trade Comment: comentario predeterminado para las órdenes

  • UID (0...9): identificador único de la instancia del EA

  • ShowPanel: activa/desactiva el panel informativo



